Módulo MetaTrader para la integración con Python

MQL5 ha sido pensado para el desarrollo de aplicaciones comerciales de alto rendimiento en los mercados financieros y no tiene análogos entre otros lenguajes especializados, utilizados en el trading algorítmico. La sintaxis y velocidad de funcionamiento de los programas en MQL5 se encuentra muy próxima a С++, dispone de soporte de OpenCL e integración con MS Visual Studio, y también de una biblioteca de estadística, lógica difusa y ALGLIB. En el entorno de desarrollo del MetaEditor también existe el soporte nativo de bibliotecas .NET con importación "inteligente" de funciones sin necesidad de escribir envoltorios especiales, ya que es posible usar DLL de C++ de terceros. Los archivos de los códigos fuente en С++ (CPP y H) se pueden redactar y compilar en DLL directamente desde el editor. Para ello, se usa el Microsoft Visual Studio instalado en la computadora del usuario.

Python es un lenguaje de programación moderno y de alto nivel para el desarrollo de escenarios y aplicaciones. Contiene multitud de bibliotecas para el aprendizaje de máquinas, la automatización de procesos, y también el análisis y visualización de datos.

El paquete MetaTrader para Python ha sido pensado para obtener de forma rápida y sencilla información bursátil a través de la interacción entre procesadores directamente desde el terminal MetaTrader 5. Los datos obtenidos de esta forma se pueden utilizar en lo sucesivo para cálculos estadísticos y aprendizaje de máquinas.

Instalar el paquete en la línea de comandos:

pip install MetaTrader5

Actualizar el paquete en la línea de comandos:

pip install --upgrade MetaTrader5

Funciones para la integración de MetaTrader 5 y Python

Función Acción initialize Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5 login Se conecta a la cuenta comercial con los parámetros indicados shutdown Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5 version Retorna la versión del terminal MetaTrader 5 last_error Retorna la información sobre el último error account_info Obtiene la información sobre la cuenta comercial actual terminal_Info Obtiene el estado y los parámetros del terminal MetaTrader 5 conectado symbols_total Obtiene el número total de instrumentos financieros en el terminal MetaTrader 5 symbols_get Obtiene todos los instrumentos financieros del terminal MetaTrader 5 symbol_info Obtiene la información sobre el instrumento financiero indicado symbol_info_tick Obtiene el último tick del instrumento financiero indicado symbol_select Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o quita un símbolo de esta ventana market_book_add Realiza la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado market_book_get Retorna desde BookInfo la tupla que contiene las entradas de la profundidad de mercado del símbolo indicado market_book_release Cancela la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado copy_rates_from Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada copy_rates_from_pos Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido copyrates_range Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5 copy_ticks_from Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada copy_ticks_range Obtiene los ticks en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5 orders_total Obtiene el número de órdenes activas. orders_get Obtiene la órdenes activas con posibilidad de filtrado según un símbolo o ticket order_calc_margin Retorna el tamaño del margen en la divisa de la cuenta para realizar la operación comercial indicada order_calc_profit Retorna el tamaño del beneficio en la divisa de la cuenta para la operación comercial indicada order_check Comprueba si los fondos son suficientes para realizar la operación comercial requerida order_send Envía desde el terminal al servidor comercial una solicitud de ejecución de una operación comercial. positions_total Obtiene el número de posiciones abiertas positions_get Obtiene las posiciones abiertas con posibilidad de filtrado según un símbolo o ticket history_orders_total Obtiene el número de órdenes en la historia comercial en el intervalo indicado history_orders_get Obtiene las órdenes de la historia comercial con posibilidad de filtrado según un ticket o posición history_deals_total Obtiene el número de transacciones en la historia comercial en el intervalo indicado history_deals_get Obtiene las transacciones de la historia comercial con posibilidad de filtrado según un ticket o posición

Ejemplo de conexión de Python a MetaTrader 5

Descargue la última versión Python 3.8 de la página https://www.python.org/downloads/windows Al instalar Python, marque la casilla de verificación "Add Python 3.8 to PATH%", para que sea posible iniciar scripts en Python desde la línea de comandos. Instale el módulo MetaTrader5 desde la línea de comandos

pip install MetaTrader5

Añada los paquetes matplotlib y pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Inicie el script de prueba

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# conectamos con MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# solicitamos el estado y los parámetros de conexión

print(mt5.terminal_info())

# obtenemos la información sobre la versión de MetaTrader 5

print(mt5.version())



# solicitamos 1000 ticks de EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# solicitamos los ticks de AUDUSD en el intervalo 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# obtenemos con distintos métodos las barras de diferentes instrumentos

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# finalizamos la conexión con MetaTrader 5

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# creamos un DataFrame de los datos obtenidos

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# dibujamos los ticks en el gráfico

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# mostramos los rótulos

plt.legend(loc='upper left')



# añadimos los encabezados

plt.title('EURAUD ticks')



# mostramos el gráfico

plt.show()

Obtenga los datos y el gráfico

