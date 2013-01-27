- initialize
Módulo MetaTrader para la integración con Python
MQL5 ha sido pensado para el desarrollo de aplicaciones comerciales de alto rendimiento en los mercados financieros y no tiene análogos entre otros lenguajes especializados, utilizados en el trading algorítmico. La sintaxis y velocidad de funcionamiento de los programas en MQL5 se encuentra muy próxima a С++, dispone de soporte de OpenCL e integración con MS Visual Studio, y también de una biblioteca de estadística, lógica difusa y ALGLIB. En el entorno de desarrollo del MetaEditor también existe el soporte nativo de bibliotecas .NET con importación "inteligente" de funciones sin necesidad de escribir envoltorios especiales, ya que es posible usar DLL de C++ de terceros. Los archivos de los códigos fuente en С++ (CPP y H) se pueden redactar y compilar en DLL directamente desde el editor. Para ello, se usa el Microsoft Visual Studio instalado en la computadora del usuario.
Python es un lenguaje de programación moderno y de alto nivel para el desarrollo de escenarios y aplicaciones. Contiene multitud de bibliotecas para el aprendizaje de máquinas, la automatización de procesos, y también el análisis y visualización de datos.
El paquete MetaTrader para Python ha sido pensado para obtener de forma rápida y sencilla información bursátil a través de la interacción entre procesadores directamente desde el terminal MetaTrader 5. Los datos obtenidos de esta forma se pueden utilizar en lo sucesivo para cálculos estadísticos y aprendizaje de máquinas.
Instalar el paquete en la línea de comandos:
|
pip install MetaTrader5
Actualizar el paquete en la línea de comandos:
|
pip install --upgrade MetaTrader5
Funciones para la integración de MetaTrader 5 y Python
|
Función
|
Acción
|
Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5
|
Se conecta a la cuenta comercial con los parámetros indicados
|
Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5
|
Retorna la versión del terminal MetaTrader 5
|
Retorna la información sobre el último error
|
Obtiene la información sobre la cuenta comercial actual
|
Obtiene el estado y los parámetros del terminal MetaTrader 5 conectado
|
Obtiene el número total de instrumentos financieros en el terminal MetaTrader 5
|
Obtiene todos los instrumentos financieros del terminal MetaTrader 5
|
Obtiene la información sobre el instrumento financiero indicado
|
Obtiene el último tick del instrumento financiero indicado
|
Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o quita un símbolo de esta ventana
|
Realiza la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado
|
Retorna desde BookInfo la tupla que contiene las entradas de la profundidad de mercado del símbolo indicado
|
Cancela la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado
|
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada
|
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido
|
Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5
|
Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada
|
Obtiene los ticks en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5
|
Obtiene el número de órdenes activas.
|
Obtiene la órdenes activas con posibilidad de filtrado según un símbolo o ticket
|
Retorna el tamaño del margen en la divisa de la cuenta para realizar la operación comercial indicada
|
Retorna el tamaño del beneficio en la divisa de la cuenta para la operación comercial indicada
|
Comprueba si los fondos son suficientes para realizar la operación comercial requerida
|
Envía desde el terminal al servidor comercial una solicitud de ejecución de una operación comercial.
|
Obtiene el número de posiciones abiertas
|
Obtiene las posiciones abiertas con posibilidad de filtrado según un símbolo o ticket
|
Obtiene el número de órdenes en la historia comercial en el intervalo indicado
|
Obtiene las órdenes de la historia comercial con posibilidad de filtrado según un ticket o posición
|
Obtiene el número de transacciones en la historia comercial en el intervalo indicado
|
Obtiene las transacciones de la historia comercial con posibilidad de filtrado según un ticket o posición
Ejemplo de conexión de Python a MetaTrader 5
- Descargue la última versión Python 3.8 de la página https://www.python.org/downloads/windows
- Al instalar Python, marque la casilla de verificación "Add Python 3.8 to PATH%", para que sea posible iniciar scripts en Python desde la línea de comandos.
- Instale el módulo MetaTrader5 desde la línea de comandos
|
pip install MetaTrader5
- Añada los paquetes matplotlib y pandas
|
pip install matplotlib
- Inicie el script de prueba
|
from datetime import datetime
- Obtenga los datos y el gráfico
|
