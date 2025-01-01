Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y Estruturas
- Constantes de gráficos
- Constantes de objetos
- Constantes de indicadores
- Estado de entorno
- Constantes comerciales
- Constantes nombradas
- Estructuras de datos
- Códigos de errores y advertencias
- Constantes de entrada/salida
Constantes, enumeraciones y estruturas
Para facilitar la escritura del programa y para hacer la percepción de los textos fuentes de programas más cómoda, en el lenguaje MQL5 están previstas las constantes estándares predefinidas y las enumeraciones. Además, para almacenar la información se utilizan las estructuras auxiliares.
Las constantes estándares son similares a las macro sustituciones y tienen el tipo int.
Las constantes están agrupadas según su destinación:
- Constantes de gráficos se utilizan durante el trabajo con los gráficos de precios: apertura, navegación, fijación de parámetros;
- Constantes de objetos están destinadas para procesar los objetos gráficos que se puede crear y mostrar en los gráficos;
- Constantes de indicadores sirven para trabajar con indicadores estándares y de usuario ;
- Estado de ambiente describe las propiedades de un programa mql5, facilita la información sobre el terminal de cliente, instrumento financiero y cuenta corriente de trading;
- Constantes comerciales permiten precisar diversa información durante el proceso de comercio;
- Constantes nombradas son constantes del lenguaje MQL5;
- Estructuras de datos describen las formas utilizadas de almacenamiento de datos;
- Códigos de errores y advertencias describen mensajes del compilador y respuestas del servidor comercial a las peticiones comerciales;
- Constantes de entrada/salida están destinadas para trabajar con las funciones de archivo y para mostrar mensajes en la pantalla a través de la función MessageBox().