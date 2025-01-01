Constantes, enumeraciones y estruturas

Para facilitar la escritura del programa y para hacer la percepción de los textos fuentes de programas más cómoda, en el lenguaje MQL5 están previstas las constantes estándares predefinidas y las enumeraciones. Además, para almacenar la información se utilizan las estructuras auxiliares.

Las constantes estándares son similares a las macro sustituciones y tienen el tipo int.

Las constantes están agrupadas según su destinación:

Constantes de gráficos se utilizan durante el trabajo con los gráficos de precios: apertura, navegación, fijación de parámetros;

Constantes de objetos están destinadas para procesar los objetos gráficos que se puede crear y mostrar en los gráficos;

Constantes de indicadores sirven para trabajar con indicadores estándares y de usuario ;