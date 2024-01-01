//+------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Button";

string labelID="Info";

int broadcastEventID=5000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- creamos un botón para pasar los eventos de usuario

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Botón");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- creamos una etiqueta para visualizar la información

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"No hay información");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- comprobamos el evento de apretar el botón del ratón

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- si hacemos clic en el objeto con el nombre buttonID

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- estado del botón - está apretado o no

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- registramos el mensaje de la depuración

Print("Botón apretado = ",selected);

int customEventID; // número del evento de usuario a enviar

string message; // mensaje a enviar en el evento

//--- si el botón está apretado

if(selected)

{

message="Botón apretado";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // botón no está apretado

{

message="Botón suelto";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- enviamos un evento de usuario a "nuestro" gráfico

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

//--- enviamos el mensaje a todos los gráficos abiertos

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Broadcast Message");

//--- mensaje de reparación de errores

Print("Evento enviado con ID = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// volvemos a dibujar por vía forzada todos los objetos del gráfico

}



//--- comprobamos un evento a su pertenencia a eventos de usuario

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Recibido el mensaje de difusión del gráfico con id = "+lparam);

}

else

{

//--- vamos a leer un mensaje de texto en el evento

string info=sparam;

Print("Se procesa el evento de USUARIO con ID = ",id);

//--- mostramos el mensaje en una etiqueta

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// volvemos a dibujar por vía forzada todos los objetos del gráfico

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| enviar un mensaje de difusión a todos los gráficos abiertos |

//+------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // seguramente tenemos no más de CHARTS_MAX de gráficos abiertos

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // a base del anterior obtenemos un gráfico nuevo

if(currChart==-1) break; // llegamos al final de la lista de gráficos

i++; // No olvidemos a aumentar el contador

}

}

//+------------------------------------------------------------------+