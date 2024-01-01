- EventSetMillisecondTimer
EventChartCustom
Genera un evento personalizado para el gráfico especificado.
bool EventChartCustom(
Parámetros
chart_id
[in] identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
custom_event_id
[in] Identificador del evento personalizado. Este identificador se añade automáticamente al valor CHARTEVENT_CUSTOM y se convierte al tipo entero.
lparam
[in] Parámetro del evento del tipo long que se pasa a la función OnChartEvent.
dparam
[in] Parámetro del evento del tipo double que se pasa a la función OnChartEvent.
sparam
[in] Parámetro del evento del tipo string que se pasa a la función OnChartEvent. Si la cadena tiene más de 63 caracteres, esta cadena se recorta.
Valor devuelto
Devuelve true si un evento personalizado ha sido colocado con éxito a la cola de los eventos del gráfico-receptor del evento. En caso del error, devuelve false. Para obtener el código del error, utilice la función GetLastError().
Nota
El Asesor Experto o indicador que está adjuntado al gráfico procesa este evento utilizando la función OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Para cada tipo del evento, los parámetros de entrada de la función OnChartEvent() tienen determinados valores que son necesarios para procesar este evento. En la tabla de abajo están especificados los eventos y valores que se pasan a través de los parámetros.
Evento
Valor del parámetro id
Valor del parámetro lparam
Valor del parámetro dparam
Valor del parámetro sparam
Evento de un teclazo
CHARTEVENT_KEYDOWN
código de la tecla pulsada
Número de pulsaciones de la tecla generadas mientras ésta se mantenía en estado pulsado
Valor literal de la máscara de bits que describe el estatus de las teclas del teclado
Eventos del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
coordinada X
coordinada Y
Valor literal de la máscara de bits que describe el estatus de los botones del ratón
Evento de creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
–
–
Nombre del objeto gráfico creado
Evento del cambio de propiedades de un objeto a través del diálogo de propiedades
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
–
–
Nombre del objeto gráfico modificado
Evento de eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
–
–
Nombre del objeto gráfico eliminado
Evento de cliquear sobre un gráfico
CHARTEVENT_CLICK
coordinada X
coordinada Y
–
Evento de cliquear sobre un objeto gráfico
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
coordinada X
coordinada Y
Nombre del objeto gráfico en el que ha ocurrido el evento
Evento de mover un objeto gráfico con el ratón
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
–
–
Nombre del objeto gráfico desplazado
Evento del fin de edición del texto en el campo de introducción del objeto gráfico "Campo de texto"
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
–
–
Nombre del objeto gráfico "Campo de texto" donde ha finalizado la introducción del texto
Evento de modificación del gráfico
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
–
–
–
Identificador del evento de usuario
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Valor determinado por la función EventChartCustom()
Valor determinado por la función EventChartCustom()
Valor determinado por la función EventChartCustom()
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
Eventos de terminal de cliente, Funciones de procesamiento de eventos