ArrayReverse
Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado.
bool ArrayReverse(
Parámetros
array[]
[in][out] Matriz.
start=0
[in] Índice desde el que comienza a invertirse la matriz.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos invertidos. Si se indica el valor WHOLE_ARRAY, se desplazarán a la inversa entre sí todos los elementos de la matriz, comenzando por el índice establecido start y hasta el final de la matriz.
Valor retornado
Retorna true en caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
La función ArraySetAsSeries() no desplaza físicamente los elementos de la matriz, sino que solo invierte la dirección para organizar el acceso a los elementos como en la serie temporal. La matriz ArrayReverse() desplaza físicamente los elementos, de tal forma que la matriz "se invierte".
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Mire también
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries