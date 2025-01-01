Manual de referencia de MQL5Trabajo con eventos
Trabajo con eventos
Este grupo contiene las funciones para trabajar con los eventos personalizados y con los eventos de temporizador. Además de estas funciones, existen también funciones especiales para manejar los eventos predefinidos.
|
Función
|
Acción
|
Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual
|
Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual
|
Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador
|
Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado
Véase también