Trabajo con eventos

Este grupo contiene las funciones para trabajar con los eventos personalizados y con los eventos de temporizador. Además de estas funciones, existen también funciones especiales para manejar los eventos predefinidos.

Función Acción EventSetMillisecondTimer Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual EventSetTimer Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual EventKillTimer Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador EventChartCustom Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado

Véase también

Tipos de eventos del gráfico