Este grupo contiene las funciones para trabajar con los eventos personalizados y con los eventos de temporizador. Además de estas funciones, existen también funciones especiales para manejar los eventos predefinidos.

Función

Acción

EventSetMillisecondTimer

Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual

EventSetTimer

Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual

EventKillTimer

Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador

EventChartCustom

Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado

