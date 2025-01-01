DocumentaciónSecciones
CLKernelFree

Elimina la función del arranque OpenCL.

void  CLKernelFree(
   int  kernel      // manejador para el kernel del programa OpenCL
   );

Parámetros

kernel_name

[in]  Manejador del objeto kernel.

Valor devuelto

Ninguno. En caso de un error interno, se cambia el valor de _LastError. Para obtener la información sobre el error, llame a la función GetLastError().