CLKernelFree

Elimina la función del arranque OpenCL.

void CLKernelFree(

int kernel

);

Parámetros

kernel_name

[in] Manejador del objeto kernel.

Valor devuelto

Ninguno. En caso de un error interno, se cambia el valor de _LastError. Para obtener la información sobre el error, llame a la función GetLastError().