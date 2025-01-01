- MathAbs
MathSrand
Establece el estado inicial para generar una serie de números enteros pseudoaleatorios.
|
void MathSrand(
Parámetros
seed
[in] Número inicial para una fila de números aleatorios.
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
La función MathRand() sirve para generar una secuencia de números pseudoaleatorios. La llamada de MathSrand() con un cierto número inicializador permite recibir siempre la misma secuencia de números pseudoaleatorios.
Para garantizar la recepción de una secuencia irrepetible, utilice la llamada de MathSrand(GetTickCount()), ya que el valor GetTickCount() se aumenta desde el arranque del sistema operativo y no se repite durante 49 días hasta que se llene el contador incorporado de milisegundos. El uso de MathSrand(TimeCurrent()) no vale porque la función TimeCurrent() devuelve la hora de llegada del último tick que puede ser intacto durante bastante tiempo, por ejemplo durante el fin de semana.
La inicialización del generador de números pseudoaleatorios con el uso de MathSrand() para los indicadores y EAs es mejor hacer dentro del manejador OnInit(). Esto permite evitar los posteriores numerosos arranques del generador en OnTick() y OnCalculate().
En vez de la función MathSrand() se puede usar la función srand().
Ejemplo:
|
#property description "El indicador demuestra el teorema del límite central que indica:"