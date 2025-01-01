- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
Devuelve la cantidad total de variables globales del terminal de cliente.
int GlobalVariablesTotal();
Valor devuelto
Número de variables globales.
Nota
Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.
Ejemplo:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."