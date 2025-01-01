GlobalVariablesTotal

Devuelve la cantidad total de variables globales del terminal de cliente.

int GlobalVariablesTotal();

Valor devuelto

Número de variables globales.

Nota

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.

Ejemplo: