GlobalVariablesTotal

Devuelve la cantidad total de variables globales del terminal de cliente.

int  GlobalVariablesTotal();

Valor devuelto

Número de variables globales.

Nota

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.

 

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos y registramos el número total de variables globales del terminal de cliente
   int total=GlobalVariablesTotal();
   Print("Total number of global variables of the client terminal: "total);
   /*
   resultado:
   Total number of global variables of the client terminal20
   */
  }