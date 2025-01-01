DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Obtención de información de mercadoSymbolsTotal 

SymbolsTotal

Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos).

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true — sólo los símbolos en MarketWatch
   );

Parámetros

selected

[in]  Modo de solicitud. Puede adquirir valores true o false.

Valor devuelto

Si el parámetro "selected" es igual a true, se devuelve la cantidad de símbolos seleccionados en MarketWatch. Si el valor es false, se devuelve la cantidad total de todos los símbolos.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el número de símbolos disponibles
   int total    = SymbolsTotal(false);       // todos los símbolos en el servidor
   int selected = SymbolsTotal(true);        // todos los símbolos añadidos a la ventana de "Observación de mercado"
 
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
   resultado:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }