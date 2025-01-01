- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos).
|
int SymbolsTotal(
Parámetros
selected
[in] Modo de solicitud. Puede adquirir valores true o false.
Valor devuelto
Si el parámetro "selected" es igual a true, se devuelve la cantidad de símbolos seleccionados en MarketWatch. Si el valor es false, se devuelve la cantidad total de todos los símbolos.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+