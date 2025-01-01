Tipos de datos

Cualquier programa opera con los los datos. Dependiendo de su función, éstos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, para acceder a los elementos de un array se utilizan los datos del tipo de números enteros. Los datos de precios tienen el tipo de doble precisión en punto flotante. Esto se debe a que en el lenguaje MQL5 no está previsto ningún tipo especial para los datos de precios.

Los datos de diferentes tipos se procesan a diferentes velocidades. El procesamiento de datos de números enteros se realiza más rápido. Para procesar datos de doble precisión se utiliza un coprocesador especial. No obstante, a causa de la complejidad de demostración interna de los datos de punto flotante, éstos requieren más tiempo para ser procesados que los de números enteros.

Los que más lentamente se procesan son los datos en cadena de caracteres. Esto está relacionado con la distribución y redistribución dinámica de la memoria operativa del ordenador.

Principales tipos de datos:

short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong) enteros ( char

lógicos ( bool

literales (char, uchar)

cadenas de caracteres ( string

float) de punto flotante ( double

color ( color

fecha y tiempo ( datetime

enumeraciones ( enum

Tipos de datos compuestos:

En los términos de POO los tipos complejos de datos obtienen el nombre de los tipos abstractos de datos.

Los tipos color y datetime sirven unicamente para la comodidad de presentación e introducción de los parámetros hechos desde fuera: la tabla de propiedades del asesor o indicador del usuario (pestaña "Inputs"). Los datos de los tipos color y datetime se representan como los números enteros. Los tipos enteros y los del punto flotante se llaman los tipos aritméticos (numéricos).

En las expresiones se utiliza la conversión implícita de tipos si no se indica lo contario (la explícita).

Véase también

Conversión de tipos