Manual de referencia de MQL5 TerminalInfoInteger 

TerminalInfoInteger

Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identificador de propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de una propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el número de build del terminal iniciado y su característica "terminal de 64 bits"
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- calculamos en el diario los datos obtenidos para el terminal
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
   resultado:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }