Manual de referencia de MQL5Acceso a las series temporales y a los datos de indicadoresiHighest 

iHighest

Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente.

int  iHighest(
   const string        symbol,              // símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // periodo
   ENUM_SERIESMODE     type,                // identificador de la serie temporal
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // número de elementos
   int                 start=0              // índice
  );

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo en el que se realizará la búsqueda. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in]  Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.

type

[in]  Identificador de la serie temporal en la que se realizará la búsqueda. Puede ser cualquiera de los valores de ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  El número de elementos de las series temporales (en la dirección que va desde la barra actual hacia el aumento del índice), entre los cuales se debe realizar la búsqueda.

start=0

[in]  Índice (desplazamiento con respecto a la barra actual) de la barra inicial desde la que comienza la búsqueda del mayor valor. Los valores negativos se ignoran y se reemplazan con un valor cero.

Valor devuelto

Índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente o -1 en caso de error. Para obtener información adicional sobre el error, es necesario llamar la función GetLastError().

Ejemplo:

   double val;
//--- cálculo del valor máximo del precio Close en 20 barras consecutivas
//--- comenzando con el índice 4 y terminando con el índice 23 inclusive en el gráfico actual
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("Error de llamada de iHighest(). Código de error=%d",GetLastError());