iHighest

Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente.

int iHighest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parámetros

symbol

[in] Símbolo en el que se realizará la búsqueda. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.

type

[in] Identificador de la serie temporal en la que se realizará la búsqueda. Puede ser cualquiera de los valores de ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] El número de elementos de las series temporales (en la dirección que va desde la barra actual hacia el aumento del índice), entre los cuales se debe realizar la búsqueda.

start=0

[in] Índice (desplazamiento con respecto a la barra actual) de la barra inicial desde la que comienza la búsqueda del mayor valor. Los valores negativos se ignoran y se reemplazan con un valor cero.

Valor devuelto

Índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente o -1 en caso de error. Para obtener información adicional sobre el error, es necesario llamar la función GetLastError().

Ejemplo: