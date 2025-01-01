- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
- Organización de acceso a los datos
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHighest
Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente.
|
int iHighest(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo en el que se realizará la búsqueda. NULL designa el símbolo actual.
timeframe
[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.
type
[in] Identificador de la serie temporal en la que se realizará la búsqueda. Puede ser cualquiera de los valores de ENUM_SERIESMODE.
count=WHOLE_ARRAY
[in] El número de elementos de las series temporales (en la dirección que va desde la barra actual hacia el aumento del índice), entre los cuales se debe realizar la búsqueda.
start=0
[in] Índice (desplazamiento con respecto a la barra actual) de la barra inicial desde la que comienza la búsqueda del mayor valor. Los valores negativos se ignoran y se reemplazan con un valor cero.
Valor devuelto
Índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente o -1 en caso de error. Para obtener información adicional sobre el error, es necesario llamar la función GetLastError().
Ejemplo:
|
double val;