IndicatorSetDouble
Establece el valor de la propiedad correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función.
Llamada con especificación del identificador de la propiedad.

bool IndicatorSetDouble(
Llamada con especificación del identificador y modificador de la propiedad.

bool IndicatorSetDouble(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificador de la propiedad especificada. Sólo las propiedades de niveles requieren un modificador. La numeración de los niveles se empieza desde 0. Eso quiere decir que hay que especificar un uno para establecer la propiedad para el segundo nivel (uno menos que cuando se utiliza una directiva del compilador).
prop_value
[in] Valor de la propiedad.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.
Nota
Cuando se utiliza la directiva #property la numeración de las propiedades (modificadores) se empieza desde 1 (un uno). Mientras que la función utiliza la numeración desde 0 (cero). Si el número del nivel no se establece de forma correcta, la visualización del indicador puede ser diferente de lo que está previsto.
Por ejemplo, hay dos maneras de establecer el valor del primer nivel para el indicador en una subventana separada:
- property indicator_level1 50 - se utiliza un 1 par especificar el número del nivel,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - se utiliza 0 para especificar el primer nivel.
Ejemplo: indicador que cambia los valores máximos y mínimos de la ventana del indicador, así como los valores de los niveles en los que se ubican las líneas horizontales.

//--- establecemos el valor máximo y mínimo para la ventana del indicador
Véase también
