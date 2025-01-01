DocumentaciónSecciones
Establece el nuevo valor para una variable global. Si la variable no existe, el sistema creará una nueva variable global.

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // nombre
   double  value      // valor que se asigna
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre de la variable global.

value

[in]  Valor numérico nuevo.

Valor devuelto

Si se ejecuta con éxito la función devuelve la hora del último acceso, de lo contrario devuelve 0. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

El nombre de la variable global no debe superar 63 caracteres. Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.

 

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableSet"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- establecemos el nuevo valor GV_VALUE en la variable global de terminal de cliente llamada GV_NAME
//--- si la variable aún no existe, se creará
   if(GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE)==0)
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- comprobamos el resultado y lo imprimimos en el registro
   double value=0;
   if(GlobalVariableGet(GV_NAMEvalue))
     {
      PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f"GV_NAMEvalue);
     }
   /*
   resultado:
   The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456
   */
  }