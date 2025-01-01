GlobalVariableSet

Establece el nuevo valor para una variable global. Si la variable no existe, el sistema creará una nueva variable global.

datetime GlobalVariableSet(

string name,

double value

);

Parámetros

name

[in] Nombre de la variable global.

value

[in] Valor numérico nuevo.

Valor devuelto

Si se ejecuta con éxito la función devuelve la hora del último acceso, de lo contrario devuelve 0. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

El nombre de la variable global no debe superar 63 caracteres. Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.

Ejemplo: