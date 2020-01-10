copy_ticks_from

Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada.

copy_ticks_from(

symbol,

date_from,

count,

flags

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del instrumento financiero, por ejemplo, "EURUSD". Parámetro no nombrado obligatorio.

date_from

[in] Fecha a partir de la cual se solicitan los ticks. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.

count

[in] Número de ticks que se deben obtener. Parámetro no nombrado obligatorio.

flags

[in] Bandera que determina el tipo de ticks solicitados. COPY_TICKS_INFO - ticks provocados por los cambios de Bid y/o Ask, COPY_TICKS_TRADE — ticks con los cambios de Last y Volume, COPY_TICKS_ALL — todos los ticks. Los valores de las banderas se describen en la enumeración COPY_TICKS. Parámetro no nombrado obligatorio.

Valor retornado

Retona los ticks en forma de matriz numpy con las columnas nombradas time, bid, ask, last y flags. El valor flags puede ser una combinación de banderas de la enumeración TICK_FLAG. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().

Observación

Para más información, mire la función CopyTicks.

Python, al crear el objeto datetime, usa el huso horario de la hora local, mientras que el terminal MetaTrader 5 guarda la hora de los ticks y la apertura de las barras en el huso horario UTC (sin desplazamiento). Por eso, para ejecutar las funciones que usen la hora, es necesario crear datetime en la hora UTC. Los datos recibidos del terminal MetaTrader 5 tienen la hora UTC.

COPY_TICKS determina los tipos de ticks que pueden ser solicitados con la ayuda de las funciones copy_ticks_from() y copy_ticks_range().

Identificador Descripción COPY_TICKS_ALL todos los ticks COPY_TICKS_INFO ticks que contengan cambios en los precios Bid y/o Ask COPY_TICKS_TRADE ticks que contengan cambios en el precio Last y/o el volumen (Volume)

TICK_FLAG determina las posibles banderas para los ticks. Estas banderas se usan para describir los ticks obtenidos con las funciones copy_ticks_from() y copy_ticks_range().

Identificador Descripción TICK_FLAG_BID el precio Bid ha cambiado TICK_FLAG_ASK el precio Ask ha cambiado TICK_FLAG_LAST el precio Last ha cambiado TICK_FLAG_VOLUME el volumen (Volume) ha cambiado TICK_FLAG_BUY el precio de la última compra (Buy) ha cambiado TICK_FLAG_SELL el precio de la última venta (Sell) ha cambiado

Ejemplo:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# importamos el módulo pandas para mostrar los datos obtenidos en forma de recuadro

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # cuántas columnas mostramos

pd.set_option('display.width', 1500) # anchura máx. del recuadro para la muestra

# importamos el módulo pytz para trabajar con el huso horario

import pytz



# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# establecemos el huso horario en UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# creamos el objeto datetime en el huso horario UTC, para que no se aplique el desplazamiento del huso horario local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# solicitamos 100000 ticks de EURUSD desde 10.01.2019 en el huso horario UTC

ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", utc_from, 100000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Ticks obtenidos:",len(ticks))



# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# mostramos los datos de cada tick en una nueva línea

print("Mostramos los datos obtenidos como son")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# creamos un DataFrame de los datos obtenidos

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# convertimos la hora en segundos al formato datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# mostramos los datos

print("

Mostramos el frame de datos con los ticks")

print(ticks_frame.head(10))



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Ticks obtenidos: 100000

Mostramos los datos obtenidos como son

(1578614400, 1.11051, 1.11069, 0., 0, 1578614400987, 134, 0.)

(1578614402, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614402025, 134, 0.)

(1578614404, 1.1105, 1.11066, 0., 0, 1578614404057, 134, 0.)

(1578614404, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614404344, 134, 0.)

(1578614412, 1.11052, 1.11064, 0., 0, 1578614412106, 134, 0.)

(1578614418, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614418265, 134, 0.)

(1578614418, 1.1104, 1.1105, 0., 0, 1578614418905, 134, 0.)

(1578614419, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614419519, 134, 0.)

(1578614456, 1.11037, 1.11065, 0., 0, 1578614456011, 134, 0.)

(1578614456, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614456015, 134, 0.)



Mostramos el frame de datos con los ticks

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11069 0.0 0 1578614400987 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:02 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614402025 134 0.0

2 2020-01-10 00:00:04 1.11050 1.11066 0.0 0 1578614404057 134 0.0

3 2020-01-10 00:00:04 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614404344 134 0.0

4 2020-01-10 00:00:12 1.11052 1.11064 0.0 0 1578614412106 134 0.0

5 2020-01-10 00:00:18 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614418265 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:18 1.11040 1.11050 0.0 0 1578614418905 134 0.0

7 2020-01-10 00:00:19 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614419519 134 0.0

8 2020-01-10 00:00:56 1.11037 1.11065 0.0 0 1578614456011 134 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614456015 134 0.0

