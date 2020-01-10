- initialize
copy_ticks_from
Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada.
|
copy_ticks_from(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero, por ejemplo, "EURUSD". Parámetro no nombrado obligatorio.
date_from
[in] Fecha a partir de la cual se solicitan los ticks. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.
count
[in] Número de ticks que se deben obtener. Parámetro no nombrado obligatorio.
flags
[in] Bandera que determina el tipo de ticks solicitados. COPY_TICKS_INFO - ticks provocados por los cambios de Bid y/o Ask, COPY_TICKS_TRADE — ticks con los cambios de Last y Volume, COPY_TICKS_ALL — todos los ticks. Los valores de las banderas se describen en la enumeración COPY_TICKS. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Retona los ticks en forma de matriz numpy con las columnas nombradas time, bid, ask, last y flags. El valor flags puede ser una combinación de banderas de la enumeración TICK_FLAG. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
Para más información, mire la función CopyTicks.
Python, al crear el objeto datetime, usa el huso horario de la hora local, mientras que el terminal MetaTrader 5 guarda la hora de los ticks y la apertura de las barras en el huso horario UTC (sin desplazamiento). Por eso, para ejecutar las funciones que usen la hora, es necesario crear datetime en la hora UTC. Los datos recibidos del terminal MetaTrader 5 tienen la hora UTC.
COPY_TICKS determina los tipos de ticks que pueden ser solicitados con la ayuda de las funciones copy_ticks_from() y copy_ticks_range().
|
Identificador
|
Descripción
|
COPY_TICKS_ALL
|
todos los ticks
|
COPY_TICKS_INFO
|
ticks que contengan cambios en los precios Bid y/o Ask
|
COPY_TICKS_TRADE
|
ticks que contengan cambios en el precio Last y/o el volumen (Volume)
TICK_FLAG determina las posibles banderas para los ticks. Estas banderas se usan para describir los ticks obtenidos con las funciones copy_ticks_from() y copy_ticks_range().
|
Identificador
|
Descripción
|
TICK_FLAG_BID
|
el precio Bid ha cambiado
|
TICK_FLAG_ASK
|
el precio Ask ha cambiado
|
TICK_FLAG_LAST
|
el precio Last ha cambiado
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
el volumen (Volume) ha cambiado
|
TICK_FLAG_BUY
|
el precio de la última compra (Buy) ha cambiado
|
TICK_FLAG_SELL
|
el precio de la última venta (Sell) ha cambiado
Ejemplo:
|
from datetime import datetime
