DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Lista de Constantes MQL5 

Lista de Constantes MQL5

Todas las constantes MQL5 en orden alfabético.

Constante

Descripción

Uso

__DATE__

Fecha de compilación del archivo sin hora (horas, minutos y segundos son iguales a 0)

Print

__DATETIME__

Fecha y hora de compilación del archivo

Print

__FILE__

Nombre del archivo corriente compilado

Print

__FUNCSIG__

Signatura de la función en cuyo cuerpo se encuentra la macro. El mostrar en el log la descripción completa de la función con tipos de parámetros puede ser útil durante la identificación de las funciones sobrecargadas

Print

__FUNCTION__

Nombre de la función, en cuyo cuerpo está ubicado la macro

Print

__LINE__

Número de cadena en el código fuente, en la que se ubica esta macro

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Número build del compilador

Print

__PATH__

Ruta absoluta hacia el archivo actual a compilar

Print

ACCOUNT_ASSETS

Tamaño actual de fondos en la cuenta

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Balance de la cuenta en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Importe actual de comisiones bloqueadas de la cuenta

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Nombre de la empresa que atiende la cuenta

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Cuantía de crédito concedido en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Divisa de depósito

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Cuantía de fondos propios en la cuenta en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Cuantía de apalancamiento concedido

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

Tamaño actual de obligaciones en la cuenta

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

El número máximo permitido de las órdenes pendientes activas

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Número de cuenta

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Cuantía de margen reservada en la cuenta en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Cuantía de fondos disponibles en la cuenta en divisa del depósito para la apertura de una posición

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir la garantía de todas las órdenes pendientes

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Nivel de margen en la cuenta en por cientos

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir el importe mínimo de todas las posiciones abiertas

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Nivel del margen que requiere el recargo de la cuenta. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Modo de establecimiento del nivel mínimo permitido de la margen

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Nivel del margen; al llegar a este nivel, la posición menos rentable se cierra automáticamente. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Nombre de cliente

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Cuantía del beneficio actual en la cuenta en divisa del depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Nombre del servidor comercial

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Nivel en dinero

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Nivel en por cientos

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Permiso del trading para la cuenta corriente

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Permiso del trading para un Asesor Experto

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Account trade mode

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Cuenta comercial de concurso (Contest)

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Cuenta comercial de demostración (Demo)

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Cuenta comercial real (Real)

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Alineación centrada (sólo para el objeto "Campo de edición")

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

Alineación por la izquierda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Alineación derecha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Punto de enlace justo en el centro del objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Punto de enlace a la izquierda en el centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Punto de enlace en la esquina inferior izquierda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Punto de enlace en la esquina superior izquierda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Punto de enlace abajo en el centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Punto de enlace a la derecha en el centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Punto de enlace en la esquina inferior derecha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Punto de enlace  en la esquina superior derecha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Punto de enlace arriba en el centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Línea principal

Líneas de indicadores

BOOK_TYPE_BUY

Orden de compra

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Solicitud de compra por el precio de mercado

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Orden de venta

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Solicitud de venta por el precio de mercado

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Borde plano

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Convexo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Cóncavo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo char

Constantes de tipos numéricos

CHAR_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char

Constantes de tipos numéricos

CHART_AUTOSCROLL

Modo automático de traspaso al lado derecho del gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Representación en forma de barras

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Inicio del gráfico (precios más viejos)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Visualización del gráfico por encima de los demás

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Representación en forma de velas japonesas

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Color de la línea Ask-precio

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Color del fondo del gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Color de la línea Bid-precio

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Color del cuerpo de la vela oso

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Color del cuerpo de la vela toro

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Color de barra a la baja, sombras y bordes del cuerpo de la vela de oso

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Color de la línea del gráfico y de las velas japonesas "Doji"

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Color de barra al alza, sombras y bordes del cuerpo de la vela de toro

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Color de ejes, escala y línea OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Color de rejilla

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Color de la línea de precio de la última transacción realizada (Last)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Color de los niveles de stop-órdenes (Stop Loss y Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Color de volúmenes y niveles de apertura de posiciones

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Texto del comentario en el gráfico

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Posición actual

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Permiso para arrastrar los niveles de trading por el gráfico utilizando el ratón. Por defecto, el modo de arrastre está activado (valor true)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Envía una notificación sobre los eventos de desplazamiento y pulsación de botones del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Envía una notificación sobre el evento de creación de nuevo objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Envía una notificación sobre el evento de eliminación de un objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Número de la primera barra visible en el gráfico. Indexación de las barras corresponde a la serie temporal.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Máximo fijo del gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Mínimo fijo del gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

Situación de la posición fija del gráfico desde el lado izquierdo en por cientos. La posición fija del gráfico está marcada con un pequeño triángulo gris sobre el eje horizontal de tiempo. Se muestra sólo si está desactivado el desplazamiento automático hacia la derecha con la llegada de un nuevo tick (ver la propiedad CHART_AUTOSCROLL). Cuando aumentamos o disminuimos el zoom, la barra que se encuentra en la posición fija se queda en el mismo sitio.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Gráfico de precio en el fondo

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

El alto del gráfico en píxeles

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Indicio para la identificación del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART) — para un objeto gráfico devuelve true. Para el gráfico real devuelve false

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Representación en forma de una línea trazada por los precios Close

ChartSetInteger

CHART_MODE

Tipo de gráfico (velas, barras o líneas)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Desplazamiento del gráfico por la horizontal usando el botón izquierdo del ratón. Desplazamiento por la vertical también estará disponible si el valor de cualquiera de las siguientes tres propiedades está establecido en true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Valor de la escala en puntos por barra

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Máximo del gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Mínimo del gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Escala

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Modo de especificar la escala en puntos por barra

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Modo de escala fija

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Modo de escala 1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Modo de sangría del gráfico de precio desde el lado derecho

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

Tamaño de sangría de la barra cero desde el lado derecho en por cientos

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Muestra del valor Ask con una línea horizontal en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Muestra del valor Bid con una línea horizontal en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Visualiza la escala de tiempo en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Muestra de rejilla en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Muestra del valor Last con una línea horizontal en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Descripciones emergentes de objetos gráficos

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

Muestra de valores OHLC en esquina izquierda superior

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Visualización del panel del trading rápido en el gráfico (opción "Trading con un clic")

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Muestra de separadores verticales entre períodos adyacentes

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Visualiza la escala de precios en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Visualiza en el gráfico los niveles comerciales (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit y ordenes pendientes)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Muestra de volúmenes en el gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Cantidad de barras en el gráfico disponibles para ser mostrados

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Volúmenes no se muestran

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Volúmenes comerciales

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Volúmenes de tick

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

El ancho del gráfico en barras

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

El ancho del gráfico en píxeles

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Manejador (handle) del gráfico (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Visibilidad de subventanas

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

Distancia en píxeles por el eje vertical Y entre el marco superior de la subventana del indicador y el marco superior de la ventana principal del gráfico. En caso del evento del ratón, las coordinadas del cursor se pasan en términos de las coordinadas de la ventana principal del gráfico, mientras que las coordinadas de los objetos gráficos en la subventana del indicador se establecen respecto a la esquina superior izquierda de la subventana.

El valor es necesario para convertir las coordinadas absolutas del gráfico principal a las coordinadas locales de la subventana para un trabajo correcto con los objetos gráficos cuyas coordinadas se establecen respecto a la esquina superior izquierda del cuadro de la subventana.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Número total de las ventanas del gráfico, incluyendo las subventanas de indicadores

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Modificación de dimensiones del gráfico o de sus propiedades a través del diálogo de propiedades

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Clic en un gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Número inicial de un evento del rango de eventos de usuario

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Número final de un evento del rango de eventos de usuario

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Teclazos

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Desplazamiento del ratón y pulsación de los botones del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Evento de cambio de propiedades de un objeto gráfico a través del diálogo de propiedades

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Clic en un objeto gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Arrastrar un objeto gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Fin de edición del texto en el objeto gráfico Edit

OnChartEvent

CHARTS_MAX

La cantidad máxima posible de los gráficos abiertos al mismo tiempo en el terminal

Otras constantes

CHIKOUSPAN_LINE

Línea Chikou Span

Líneas de indicadores

clrAliceBlue

Alice Blue

Colores Web

clrAntiqueWhite

Antique White

Colores Web

clrAqua

Aqua

Colores Web

clrAquamarine

Aquamarine

Colores Web

clrBeige

Beige

Colores Web

clrBisque

Bisque

Colores Web

clrBlack

Black

Colores Web

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Colores Web

clrBlue

Blue

Colores Web

clrBlueViolet

Blue Violet

Colores Web

clrBrown

Brown

Colores Web

clrBurlyWood

Burly Wood

Colores Web

clrCadetBlue

Cadet Blue

Colores Web

clrChartreuse

Chartreuse

Colores Web

clrChocolate

Chocolate

Colores Web

clrCoral

Coral

Colores Web

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Colores Web

clrCornsilk

Cornsilk

Colores Web

clrCrimson

Crimson

Colores Web

clrDarkBlue

Dark Blue

Colores Web

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Colores Web

clrDarkGray

Dark Gray

Colores Web

clrDarkGreen

Dark Green

Colores Web

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Colores Web

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Colores Web

clrDarkOrange

Dark Orange

Colores Web

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Colores Web

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Colores Web

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Colores Web

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Colores Web

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Colores Web

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Colores Web

clrDarkViolet

Dark Violet

Colores Web

clrDeepPink

Deep Pink

Colores Web

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Colores Web

clrDimGray

Dim Gray

Colores Web

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Colores Web

clrFireBrick

Fire Brick

Colores Web

clrForestGreen

Forest Green

Colores Web

clrGainsboro

Gainsboro

Colores Web

clrGold

Gold

Colores Web

clrGoldenrod

Goldenrod

Colores Web

clrGray

Gray

Colores Web

clrGreen

Green

Colores Web

clrGreenYellow

Green Yellow

Colores Web

clrHoneydew

Honeydew

Colores Web

clrHotPink

Hot Pink

Colores Web

clrIndianRed

Indian Red

Colores Web

clrIndigo

Indigo

Colores Web

clrIvory

Ivory

Colores Web

clrKhaki

Khaki

Colores Web

clrLavender

Lavender

Colores Web

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Colores Web

clrLawnGreen

Lawn Green

Colores Web

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Colores Web

clrLightBlue

Light Blue

Colores Web

clrLightCoral

Light Coral

Colores Web

clrLightCyan

Light Cyan

Colores Web

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Colores Web

clrLightGray

Light Gray

Colores Web

clrLightGreen

Light Green

Colores Web

clrLightPink

Light Pink

Colores Web

clrLightSalmon

Light Salmon

Colores Web

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Colores Web

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Colores Web

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Colores Web

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Colores Web

clrLightYellow

Light Yellow

Colores Web

clrLime

Lime

Colores Web

clrLimeGreen

Lime Green

Colores Web

clrLinen

Linen

Colores Web

clrMagenta

Magenta

Colores Web

clrMaroon

Maroon

Colores Web

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Colores Web

clrMediumBlue

Medium Blue

Colores Web

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Colores Web

clrMediumPurple

Medium Purple

Colores Web

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Colores Web

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Colores Web

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Colores Web

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Colores Web

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Colores Web

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Colores Web

clrMintCream

Mint Cream

Colores Web

clrMistyRose

Misty Rose

Colores Web

clrMoccasin

Moccasin

Colores Web

clrNavajoWhite

Navajo White

Colores Web

clrNavy

Navy

Colores Web

clrNONE

Ausencia de color

Otras constantes

clrOldLace

Old Lace

Colores Web

clrOlive

Olive

Colores Web

clrOliveDrab

Olive Drab

Colores Web

clrOrange

Orange

Colores Web

clrOrangeRed

Orange Red

Colores Web

clrOrchid

Orchid

Colores Web

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Colores Web

clrPaleGreen

Pale Green

Colores Web

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Colores Web

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Colores Web

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Colores Web

clrPeachPuff

Peach Puff

Colores Web

clrPeru

Peru

Colores Web

clrPink

Pink

Colores Web

clrPlum

Plum

Colores Web

clrPowderBlue

Powder Blue

Colores Web

clrPurple

Purple

Colores Web

clrRed

Red

Colores Web

clrRosyBrown

Rosy Brown

Colores Web

clrRoyalBlue

Royal Blue

Colores Web

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Colores Web

clrSalmon

Salmon

Colores Web

clrSandyBrown

Sandy Brown

Colores Web

clrSeaGreen

Sea Green

Colores Web

clrSeashell

Seashell

Colores Web

clrSienna

Sienna

Colores Web

clrSilver

Silver

Colores Web

clrSkyBlue

Sky Blue

Colores Web

clrSlateBlue

Slate Blue

Colores Web

clrSlateGray

Slate Gray

Colores Web

clrSnow

Snow

Colores Web

clrSpringGreen

Spring Green

Colores Web

clrSteelBlue

Steel Blue

Colores Web

clrTan

Tan

Colores Web

clrTeal

Teal

Colores Web

clrThistle

Thistle

Colores Web

clrTomato

Tomato

Colores Web

clrTurquoise

Turquoise

Colores Web

clrViolet

Violet

Colores Web

clrWheat

Wheat

Colores Web

clrWhite

White

Colores Web

clrWhiteSmoke

White Smoke

Colores Web

clrYellow

Yellow

Colores Web

clrYellowGreen

Yellow Green

Colores Web

CORNER_LEFT_LOWER

Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda del gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior derecha del gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

Página de código actual Macintosh.

Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

Página de código actual OEM.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Página de código Symbol

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

Página de código UTF-7.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

Página de código UTF-8.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

Cifrado AES con la clave de 128 bits (16 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

Cifrado AES con la clave de 256 bits (32 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

Compresión ZIP

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

Cifrado BASE64 (recodificación)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

Cifrado DES con la clave de 56 bits (7 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

Cálculo HASH MD5

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

Cálculo HASH SHA1

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

Cálculo HASH SHA256

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

Número de dígitos decimales significativos

Constantes de tipos numéricos

DBL_EPSILON

Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0

Constantes de tipos numéricos

DBL_MANT_DIG

Cantidad de bits en la mantisa

Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo double

Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX_EXP

Valor binario máximo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN

Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double

Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN_EXP

Valor binario mínimo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

DEAL_COMMENT

Comentarios de transacción

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

Comisión de transacción

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Dirección de transacción — entra en el mercado, sale del mercado o da la vuelta

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Entrada en el mercado

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

Vuelta

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Salida del mercado

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Magic number para la transacción (véase ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

Orden a base de la cual la transacción ha sido ejecutada

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Identificador de posición, en la apertura, modificación o cierre de la cual participa esta transacción. Cada posición tiene su único identificador que se asigna a todas las transacciones realizadas con el instrumento durante toda la vida de la posición.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Precio de transacción

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

Beneficio de transacción

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Swap acumulado con el cierre

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Símbolo de transacción

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Hora de ejecución de transacción

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

Tiempo de ejecución de la transacción en milisegundos desde 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Tipo de transacción

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Balance

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Bonos

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Compra

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Transacción de compra cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de compra realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_BUY) se cambia a DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Cargas adicionales

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Comisiones adicionales

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Comisión de agente calculada al final de la jornada de trading

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Comisión de agente calculada al final del mes

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Comisión calculada al final de la jornada de trading

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Comisión calculada al final del mes

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Corrección

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Crédito

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Calculo de intereses sobre fondos libres

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Venta

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Transacción de venta cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de venta realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_SELL) se cambia a DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Volumen de transacción

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Dibujo de flechas

Estilos de dibujo

DRAW_BARS

Visualización como secuencia de barras

Estilos de dibujo

DRAW_CANDLES

Visualización como secuencia de velas

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_ARROW

Dibujo con flechas multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_BARS

Barras multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_CANDLES

Velas multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Histograma multicolor desde la línea cero  

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Histograma multicolor de dos buffers de indicadores

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_LINE

Línea multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_SECTION

Secciones multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_ZIGZAG

ZigZag multicolor

Estilos de dibujo

DRAW_FILLING

Relleno de color entre dos niveles

Estilos de dibujo

DRAW_HISTOGRAM

Histograma de la línea cero

Estilos de dibujo

DRAW_HISTOGRAM2

Histograma de dos buffers de indicadores

Estilos de dibujo

DRAW_LINE

Línea

Estilos de dibujo

DRAW_NONE

No se dibuja

Estilos de dibujo

DRAW_SECTION

Sección

Estilos de dibujo

DRAW_ZIGZAG

Estilo Zigzag permite secciones verticales en la barra

Estilos de dibujo

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo (Cycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Gran superciclo (Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermedio (Intermediate)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Menor (Minor)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette (Minuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Minute (Minute)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Primario (Primary)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette (Subminuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Superciclo (Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Valor vacío en el búfer de indicadores

Otras constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad de la cuenta

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

Tamaño solicitado del array supera 2 gigabytes

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

No hay memoria suficiente para la reubicación de un array, o un intento de cambio del tamaño de un array estático

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

No se puede añadir la profundidad de mercado

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

No se puede eliminar la profundidad de mercado

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

No se puede obtener los datos de la profundidad de mercado

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Error al suscribirse a la recepción de nuevos datos de la profundidad de mercado

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

No hay memoria suficiente para la redistribución de buffers de indicadores

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Índice erróneo de su búfer de indicadores

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

No se puede limpiar el directorio (tal vez, uno o más archivos estén bloqueados y no se ha podido llevar a cabo la eliminación)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

No se puede eliminar el directorio

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Error al eliminar el archivo

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Error al abrir el archivo

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo char

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Error al cambiar el símbolo y período del gráfico

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Error al crear el temporizador

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Error al abrir el gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Error al insertar un indicador en el gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Error al quitar un indicador desde el gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

El indicador no ha sido encontrado en el gráfico especificado

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

error de navegación por el gráfico

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

Gráfico no tiene un Asesor Experto que pueda procesar el evento

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Gráfico no responde

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Gráfico no encontrado

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Error al crear un screenshot

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Error al aplicar una plantilla

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

Subventana que contiene el indicador especificado no encontrada

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

Identificador erróneo del gráfico

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Valor erróneo del parámetro para la función de trabajo con los gráficos

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del gráfico

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del indicador personalizado

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Directorio no existe

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo double

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

Hay que especificar el tamaño de la cadena porque el archivo ha sido abierto como binario

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Memoria insuficiente para la caché de lectura

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

No se puede reescribir el archivo

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

No es un archivo, es un directorio

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Es un archivo, no es un directorio

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Archivo no existe

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

El archivo debe ser abierto como un archivo binario

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

El archivo debe ser abierto como un archivo CSV

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

El archivo debe ser abierto para la lectura

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

El archivo debe ser abierto para la escritura

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

El archivo debe ser abierto como un archivo de texto

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

El archivo debe ser abierto como un archivo de texto o CSV

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Error de lectura de archivo

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

No se ha podido escribir el recurso en el archivo

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo float

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Envío de archivo a través de ftp fallido

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

Función de sistema no está permitida para la llamada

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

Variable global del terminal de cliente con este nombre ya existe

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

Variable global del terminal de cliente no encontrada

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

Historial solicitado no encontrado

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del historial

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Copiado de los arrays incompatibles. Un array de cadena puede ser copiado sólo en un array de cadena, un array numérico sólo en un array numérico

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Para los arrays de cadenas - un archivo de texto, para los demás - un archivo binario

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Error al añadir indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

Indicador no puede ser aplicado a otro indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

No se puede crear indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

El primer parámetro en la matriz tiene que ser el nombre del indicador personalizado

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Datos solicitados no encontrados

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Memoria insuficiente para añadir el indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Tipo erróneo del parámetro en la matriz al crear un indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

No hay parámetros cuando se crea un indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Símbolo desconocido

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Handle del indicador es erróneo

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Índice del búfer de indicador que se solicita es erróneo

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Número erróneo de parámetros al crear un indicador

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo int

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Error interno inesperado

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Array del tipo inapropiado, tamaño inapropiado o objeto dañado del array dinámico

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Valor de fecha y/o hora incorrecto

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Archivo con este manejador ya está cerrado, o no se abría en absoluto

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Parámetro erróneo durante la llamada a la función de sistema

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Puntero erróneo

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Tipo erróneo del puntero

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo long

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Envío de carta fallido

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Hora del último tick no se conoce (no había ticks)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Símbolo no está seleccionado en MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Error al agregar o eliminar el símbolo a/de MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Símbolo desconocido

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del símbolo

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del programa

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

No hay fecha en la cadena

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

No hay memoria suficiente para ejecutar la función de sistema

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

No se ha podido enviar la notificación

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Envío de notificaciones muy frecuente

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Parámetro incorrecto para el envío de la notificación — en la función SendNotification() han pasado una línea vacía o NULL

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Ajustes incorrectos de las notificaciones en el terminal (ID no especificada o permiso no concedido)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

Cadena no inicializada

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Tiene que ser un array numérico

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Error al manejar un objeto gráfico

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Imposible recibir fecha correspondiente al valor

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Imposible recibir valor correspondiente a la fecha

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

Objeto gráfico no encontrado

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del objeto gráfico

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Tiene que ser un array unidimensional

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

Error de creación del búfer OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

Error al crear el contexto OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

Error de ejecución del programa OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

Error interno al ejecutar OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Manejado OpenCL incorrecto

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

Error al crear el kernel - punto de entrada de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

Las funciones OpenCL no se soportan en este ordenador

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

Error al compilar el programa OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

Error al crear la cola de ejecución en OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

Error al establecer los parámetros para el kernel OpenCL (punto de entrada en el programa OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Punto de entrada demasiado largo (kernel OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Desplazamiento incorrecto en el búfer OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Tamaño del búfer OpenCL incorrecto

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Reproducción de sonido fallido

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

Coincidencia del nombre del recurso dinámico y estático

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

Nombre del recurso supera 63 caracteres

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

Recurso con este nombre no encontrado en EX5

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Tipo del recurso no soportado o el tamaño superior a 16 Mb

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

No se puede usar serie temporal

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Tiene que ser un array del tipo short

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Un array muy pequeño, posición de inicio está fuera de los límites del array

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

El array que recibe está declarado como AS_SERIES, y no tiene el tamaño suficiente

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Memoria insuficiente para la cadena

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

No hay memoria suficiente para la reubicación de una cadena

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

Longitud de cadena es menos de la esperada

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Error de conversión de cadena a fecha

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Número excesivamente grande, más que ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Tipo de datos desconocido durante la conversión a una cadena

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

Al final de la cadena se ha añadido 0, una operación inútil

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Posición fuera de los límites de la cadena

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

Estructura contiene objetos de cadenas y/o de arrays dinámicos y/o estructuras con estos objetos y/o clases

GetLastError

ERR_SUCCESS

Operación ejecutada con éxito

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad del terminal

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Nombre del archivo demasiado largo

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

No se puede abrir más de 64 archivos

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Hay más especificadores de formato que los parámetros

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Hay más Parámetros que los especificadores de formato

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Transacción no encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Prohibida la actividad comercial para el Asesor Experto

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Orden no encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Posición no encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Envío de solicitud comercial fallida

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Identificador erróneo de la propiedad de la actividad comercial

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

A partir de este código se empiezan los errores definidos por el usuario

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

No se ha podido conectarse a la URL especificada

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

URL no ha superado la prueba

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

Error de ejecución de la solicitud HTTP

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Superado el tiempo de espera de recepción de datos

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Nombre erróneo del directorio

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Manejador erróneo de archivo

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Nombre del archivo no válido

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

Cadena de formato errónea

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Parámetro erróneo durante la llamada built-in a la función del terminal de cliente

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Fecha errónea en la cadena

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Objeto de cadena dañado

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Parámetro del tipo string dañado

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Hora errónea en la cadena

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Un array de longitud cero

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

Fecha del último acceso al archivo

FileGetInteger

FILE_ANSI

Cadenas del tipo ANSI (símbolos de un byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())

FileOpen

FILE_BIN

Modo binario de lectura-escritura (sin conversión de una cadena y en una cadena). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())

FileOpen

FILE_COMMON

Ubicación del archivo en la carpeta general de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. La bandera se usa en las funciones (FileOpen()), (FileCopy(), FileMove()), (FileIsExist())

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Fecha de creación

FileGetInteger

FILE_CSV

Archivo del tipo csv (todos sus elementos se convierten a las cadenas del tipo correspondiente, unicode o ansi, y se separan con un delimitador). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())

FileOpen

FILE_END

Obtención del signo del final del archivo

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Comprobación de existencia

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Obtención del signo del final de la línea

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

Fecha de última modificación

FileGetInteger

FILE_POSITION

Posición del puntero en el archivo

FileGetInteger

FILE_READ

Archivo se abre para la lectura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ.

FileOpen

FILE_REWRITE

Posibilidad de reescribir un archivo usando las funciones FileCopy() y FileMove(). El archivo tiene que existir o abrirse para la escritura. En caso contrario el archivo no se abrirá.

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

Acceso compartido para la lectura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

Acceso compartido para la escritura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ

FileOpen

FILE_SIZE

Tamaño del archivo en bytes

FileGetInteger

FILE_TXT

Archivo de texto simple (igual que el archivo csv pero sin tomar en cuenta los delimitadores). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())

FileOpen

FILE_UNICODE

Cadenas del tipo UNICODE (símbolos de dos byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())

FileOpen

FILE_WRITE

Archivo se abre para la escritura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ.

FileOpen

FLT_DIG

Número de dígitos decimales significativos

Constantes de tipos numéricos

FLT_EPSILON

Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0

Constantes de tipos numéricos

FLT_MANT_DIG

Cantidad de bits en la mantisa

Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo float

Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX_EXP

Valor binario máximo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN

Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float

Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN_10_EXP

Valor decimal mínimo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN_EXP

Valor binario mínimo del grado de exponente

Constantes de tipos numéricos

FRIDAY

Viernes

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Línea de tendencia a la baja

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Línea de tendencia al alza

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Línea de mandíbulas

Líneas de indicadores

GATORLIPS_LINE

Línea de labios

Líneas de indicadores

GATORTEETH_LINE

Línea de dientes

Líneas de indicadores

IDABORT

El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado

MessageBox

IDCANCEL

El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado

MessageBox

IDCONTINUE

El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado

MessageBox

IDIGNORE

El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado

MessageBox

IDNO

El botón "No" (No) está seleccionado

MessageBox

IDOK

El botón "OK" está seleccionado

MessageBox

IDRETRY

El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado

MessageBox

IDTRYAGAIN

El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado

MessageBox

IDYES

El botón "Sí" (Yes) está seleccionado

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Buffers auxiliares para los cálculos intermedios

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Colores

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Datos para dibujar

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Precisión de dibujo de los valores del indicador

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

El alto fijo de la propia ventana del indicador (comando del preprocesador #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Color de la línea del nivel

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Número de niveles en la ventana del indicador

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Estilo de la línea del nivel

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Descripción del nivel

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Valor del nivel

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Grosor de la línea del nivel

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Máximo de la ventana del indicador

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Mínimo de la ventana del indicador

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Nombre breve del indicador

IndicatorSetString

INT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo int

Constantes de tipos numéricos

INT_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int

Constantes de tipos numéricos

INVALID_HANDLE

Manejador incorrecto

Otras constantes

IS_DEBUG_MODE

Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de depuración

Otras constantes

IS_PROFILE_MODE

Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de perfilación

Otras constantes

KIJUNSEN_LINE

Línea Kijun-sen

Líneas de indicadores

LICENSE_DEMO

Versión demo del producto de pago de la Tienda. Funciona sólo en el Probador de Estrategias

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Versión gratuita ilimitada

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Esta es una versión con licencia adquirida, que permite al menos 5 activaciones. El vendedor podrá aumentar el número permitido de activaciones.

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Esta es una versión con un término de licencia limitado

MQLInfoInteger

LONG_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo long

Constantes de tipos numéricos

LONG_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long

Constantes de tipos numéricos

LOWER_BAND

Límite inferior

Líneas de indicadores

LOWER_HISTOGRAM

Histograma de abajo

Líneas de indicadores

LOWER_LINE

Línea inferior

Líneas de indicadores

M_1_PI

1/pi

Constantes matemáticas

M_2_PI

2/pi

Constantes matemáticas

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Constantes matemáticas

M_E

e

Constantes matemáticas

M_LN10

ln(10)

Constantes matemáticas

M_LN2

ln(2)

Constantes matemáticas

M_LOG10E

log10(e)

Constantes matemáticas

M_LOG2E

log2(e)

Constantes matemáticas

M_PI

pi

Constantes matemáticas

M_PI_2

pi/2

Constantes matemáticas

M_PI_4

pi/4

Constantes matemáticas

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Constantes matemáticas

M_SQRT2

sqrt(2)

Constantes matemáticas

MAIN_LINE

Línea principal

Líneas de indicadores

MB_ABORTRETRYIGNORE

La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

El primer botón MB_DEFBUTTON1 - el botón está seleccionado por defecto, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, o MB_DEFBUTTON4 no están especificados

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

El segundo botón - botón por defecto

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

El tercer botón - botón por defecto

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

El cuarto botón - botón por defecto

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

El ícono del signo de admiración

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

El ícono del signo i dentro del círculo

MessageBox

MB_ICONQUESTION

El ícono del signo interrogación

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

El ícono del signo STOP

MessageBox

MB_OK

La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto

MessageBox

MB_OKCANCEL

La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel

MessageBox

MB_YESNO

La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

Línea —DI

Líneas de indicadores

MODE_EMA

Media móvil exponencial

Métodos de alisamiento

MODE_LWMA

Media móvil pronderada

Métodos de alisamiento

MODE_SMA

Media móvil simple

Métodos de alisamiento

MODE_SMMA

Media móvil suavizada

Métodos de alisamiento

MONDAY

Lunes

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de depuración

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

Permiso de usar DLL para este programa iniciado

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Indica que el EA iniciado en el gráfico trabaja en el modo de recogida de los frames de resultados de la optimización

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Tipo de licencia del módulo EX5. La licencia se refiere al módulo EX5 desde el cual se hace la solicitud con el uso de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en Mb

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

Tamaño de la memoria usada por el programa MQL5 en Mb

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de optimización

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de perfiladura del código

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Nombre del programa mql5 en ejecución

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Ruta para dicho programa en ejecución

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Tipo del programa mql5

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Permiso para trabajar con las señales de este programa iniciado

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

Indica que el programa iniciado trabaja en el Probador

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

Permiso para tradear concedido a este programa iniciado

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo visual de simulación

MQLInfoInteger

NULL

Cero de cualquier tipo

Otras constantes

OBJ_ALL_PERIODS

El objeto se dibuja en todos los períodos de tiempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Objeto "Flecha"

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_BUY

Signo "Buy"

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_CHECK

Signo "Marca" (tic)

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_DOWN

Signo "Flecha abajo"

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiqueta izquierda de precio

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etiqueta derecha de precio

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_SELL

Signo "Sell"

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_STOP

Signo "Stop"

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Signo "Mal" (dedo pulgar abajo)

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Signo "Bien" (dedo pulgar arriba)

Tipos de objetos

OBJ_ARROW_UP

Signo "Flecha arriba"

Tipos de objetos

OBJ_ARROWED_LINE

Objeto "Línea de separación con una flecha"

Tipos de objetos

OBJ_BITMAP

Objeto "Dibujo"

Tipos de objetos

OBJ_BITMAP_LABEL

Objeto "Etiqueta gráfica"

Tipos de objetos

OBJ_BUTTON

Objeto "Botón"

Tipos de objetos

OBJ_CHANNEL

Canal equidistante

Tipos de objetos

OBJ_CHART

Objeto "Gráfico"

Tipos de objetos

OBJ_CYCLES

Líneas cíclicas

Tipos de objetos

OBJ_EDIT

Objeto "Campo de edición"

Tipos de objetos

OBJ_ELLIOTWAVE3

Ondas de Elliott de fase correctiva (3)

Tipos de objetos

OBJ_ELLIOTWAVE5

Ondas de Elliott de fase impulsiva (5)

Tipos de objetos

OBJ_ELLIPSE

Elipse

Tipos de objetos

OBJ_EVENT

Objeto "Evento" corresponde a un evento en el calendario económico

Tipos de objetos

OBJ_EXPANSION

Expansión de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_FIBO

Retrocesos de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_FIBOARC

Arcos de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_FIBOFAN

Abanico de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_FIBOTIMES

Zonas temporales de Fibonacci

Tipos de objetos

OBJ_GANNFAN

Abanico de Gann

Tipos de objetos

OBJ_GANNGRID

Cuadrícula de Gann

Tipos de objetos

OBJ_GANNLINE

Líneas de Gann

Tipos de objetos

OBJ_HLINE

Línea horizontal

Tipos de objetos

OBJ_LABEL

Objeto "Etiqueta de texto"

Tipos de objetos

OBJ_NO_PERIODS

El objeto no se muestra en ninguno de los períodos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

El objeto se dibuja en los gráficos de un día

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

El objeto se dibuja en los gráficos de 1 hora

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

El objeto se dibuja en los gráficos de 12 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

El objeto se dibuja en los gráficos de 2 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

El objeto se dibuja en los gráficos de 3 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

El objeto se dibuja en los gráficos de 4 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

El objeto se dibuja en los gráficos de 6 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

El objeto se dibuja en los gráficos de 8 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

El objeto se dibuja en los gráficos de 1 minuto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

El objeto se dibuja en los gráficos de 10 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

El objeto se dibuja en los gráficos de 12 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

El objeto se dibuja en los gráficos de 15 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

El objeto se dibuja en los gráficos de 2 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

El objeto se dibuja en los gráficos de 20 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

El objeto se dibuja en los gráficos de 3 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

El objeto se dibuja en los gráficos de 30 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

El objeto se dibuja en los gráficos de 4 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

El objeto se dibuja en los gráficos de 5 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

El objeto se dibuja en los gráficos de 6 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

El objeto se dibuja en los gráficos mensuales

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

El objeto se dibuja en los gráficos semanales

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Tridente de Andrews

Tipos de objetos

OBJ_RECTANGLE

Rectángulo

Tipos de objetos

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Objeto "Etiqueta rectangular" sirve para crear y formatear la interfaz gráfica personalizada.

Tipos de objetos

OBJ_REGRESSION

Canal en regresión lineal

Tipos de objetos

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canal de desviación estándar

Tipos de objetos

OBJ_TEXT

Objeto "Texto"

Tipos de objetos

OBJ_TREND

Línea de tendencia

Tipos de objetos

OBJ_TRENDBYANGLE

Línea de tendencia por ángulo

Tipos de objetos

OBJ_TRIANGLE

Triángulo

Tipos de objetos

OBJ_VLINE

Línea vertical

Tipos de objetos

OBJPROP_ALIGN

Alineación del texto horizontalmente en el objeto "Campo de edición" (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Posición del punto de anclaje de un objeto gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Ángulo.  Para los objetos con el ángulo no especificado, creados desde el programa, el valor es igual a EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Código de flecha para el objeto "Flecha"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Objeto en el fondo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

Color del fondo para el  OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Nombre del archivo BMP para el objeto "Etiqueta gráfica".  Véase también Recursos

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

Color del borde para el objeto OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Estilo del borde del objeto "Etiqueta rectangular"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

Identificador del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART). Permite trabajar con las propiedades de este objeto como con cualquier otro gráfico usando las funciones descritas en el apartado Operaciones con gráficos, pero hay algunas excepciones.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

Escala para el objeto "Gráfico"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Color

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

Esquina del gráfico para enlazar un objeto gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Tiempo de creación de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Visualiza la escala de tiempo para el objeto "Gráfico"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Nivel de marcación ondulada de Elliott

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Desviación para el canal de la desviación estándar

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Tendencia del objeto de Gann

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Visualización de líneas para la marcación ondulada de Elliott

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Visualización del elipse entero para el objeto "Arcos de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Relleno de objeto con color (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Fuente

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Tamaño de caracteres

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Prohíbe mostrar el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos del menú del terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". El valor true permite ocultar el objeto que el usuario no necesita. Por defecto, true se pone para los objetos que muestran los eventos del calendario, historial de trading, así como para los objetos creados en un programa MQL5. Para poder ver estos objetos gráfico y acceder a sus propiedades, hay que pulsar en el botón "Todos" en la ventana "Lista de objetos".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Color de línea-nivel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Número de niveles

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Estilo de línea-nivel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Descripción de nivel

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Valor de nivel

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Grosor de línea-nivel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Nombre de objeto

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

Período de tiempo para el objeto "Gráfico"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Coordenadas de precio

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Visualiza la escala de precios para el objeto "Gráfico"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Línea vertical va a través de todas las ventanas del gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Rayo va a la izquierda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Rayo va a la derecha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Posibilidad de editar el texto en el objeto Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Escala (propiedad de objetos de Gann y del objeto  "Arcos de Fibonacci")

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Disponibilidad de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

Selección de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Estado del botón (Pulsado/Despulsado)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Estilo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Símbolo para el objeto "Gráfico"

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Descripción de objeto (texto contenido en el objeto)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Coordenadas de tiempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

Visibilidad de objeto en períodos de tiempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

El texto de la ayuda emergente. Si la propiedad no está establecida, entonces sale la ayuda generada automáticamente por el terminal. Puede desactivar la visualización de ayuda emergente poniendo el valor "\n" (salto de línea) para esta propiedad

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Tipo de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Grosor de línea

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

Distancia en píxeles por el eje X desde la esquina de enlace (ver nota)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

Coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

Ancho del objeto por el eje X en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

Distancia en píxeles por el eje Y desde la esquina de enlace (ver nota)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

Coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Alto del objeto por el eje Y en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

La prioridad de un objeto gráfico para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Por defecto, cuando se crea un objeto, este valor se pone a cero; pero si hace falta, se puede subir la prioridad. Cuando los objetos se aplican uno al otro, sólo uno de ellos, cuya prioridad es superior, recibirá el evento CHARTEVENT_CLICK.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Comentario

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen especificado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Significa que el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Esta política de ejecución se utiliza para las órdenes de mercado (ORDER_TYPE_BUY y ORDER_TYPE_SELL), limitadas y limitadas con Stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT), y sólo en los modos "Ejecución por Mercado" y "Ejecución por Bolsa". En caso de la ejecución parcial, una orden limitada o de mercado con el volumen no cubierto no se anula, sino sigue estando vigente.

Para las órdenes ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT en el momento de la activación será creada la orden correspondiente limitada ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con el tipo de ejecución ORDER_FILLING_RETURN.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

Identificador del Asesor Experto que ha colocado la orden (sirve para que cada Asesor Experto ponga su único número personal)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Identificador de posición que se coloca en la orden a la hora de su ejecución. Cada orden ejecutada provoca una transacción que abre una nueva posición, o cambia una que ya existe. El identificador de esta misma posición se establece para la orden ejecutada en este momento.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Precio actual del símbolo de la orden

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Precio especificado en la orden

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Precio Limit de la orden al activarse StopLimit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Nivel Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Estatus de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Orden retirada por el cliente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Orden retirada por expirarse el plazo

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Orden ejecutada totalmente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Orden ejecutada parcialmente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Orden aceptada

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Orden rechazada

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

Orden en el estado de registro (colocación en el sistema de trading)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

Orden en el estado de eliminación (eliminación del sistema de trading)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

Orden en el estado de modificación (cambio de parámetros)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Orden verificada pero aún sin aceptar por el corredor

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Símbolo de la orden

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Orden estará vigente sólo en el transcurso del día comercial corriente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Hora de ejecución o cancelación de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Tiempo de ejecución / retirada de la orden en milisegundos desde 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Plazo de expiración de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

Orden estará en la cola hasta que se retire

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Hora de establecimiento de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

Tiempo de colocación de la orden para la ejecución en milisegundos desde 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Orden estará vigente hasta que se expire el plazo de vigencia

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Orden se mantiene activa hasta las 23:59:59 del día especificado. Si está hora no cae en ninguna sesión de trading, la expiración llega a la hora de trading más cercana.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Nivel Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Tipo de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Orden de mercado para la compra

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Orden pendiente Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Orden pendiente Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Buy Limit por el precio StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Tipo de ejecución según el resto

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Orden de mercado para la venta

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Orden pendiente Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Orden pendiente Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Sell Limit por el precio StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Tiempo de vida de la orden

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Volumen actual de la orden

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Volumen inicial de la orden

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Período corriente

Períodos de gráficos

PERIOD_D1

1 día

Períodos de gráficos

PERIOD_H1

1 hora

Períodos de gráficos

PERIOD_H12

12 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_H2

2 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_H3

3 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_H4

4 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_H6

6 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_H8

8 horas

Períodos de gráficos

PERIOD_M1

1 minuto

Períodos de gráficos

PERIOD_M10

10 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M12

12 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M15

15 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M2

2 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M20

20 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M3

3 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M30

30 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M4

4 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M5

5 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_M6

6 minutos

Períodos de gráficos

PERIOD_MN1

1 mes

Períodos de gráficos

PERIOD_W1

1 semana

Períodos de gráficos

PLOT_ARROW

Código de flecha para el estilo DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Número de colores

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Tipo de construcción gráfica

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Valor vacío para una representación gráfica, para la que no hay dibujo

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Nombre de la serie gráfica de indicador para la visualización en DataWindow. Para los estilos gráficos complejos, que requieren varios búferes de indicador para su visualización, los nombres para cada búfer se puede establecer utilizando ";" como separador. El ejemplo del código se puede encontrar en DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

Índice del buffer que contiene el color

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Estilo de la línea de dibujo

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

Grosor de línea de dibujo

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Desplazamiento de representación gráfica del indicador respecto al eje de tiempo en barras

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Indica la visualización de valores de construcción en la ventana DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Línea +DI

Líneas de indicadores

POINTER_AUTOMATIC

Puntero a cualquier objeto que ha sido creado automáticamente (sin usar new())

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

Puntero a objeto que ha sido creado por el operador new

CheckPointer

POINTER_INVALID

Puntero incorrecto

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Comentarios de posición

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Comisión

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Magic number para la posición (véase ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Precio actual para el símbolo

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Precio de posición

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Beneficio corriente

PositionGetDouble

POSITION_SL

Nivel Stop Loss para una posición abierta

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Swap acumulado

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Símbolo de posición abierta

PositionGetString

POSITION_TIME

Hora de apertura de posición

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Tiempo de apertura de la posición en milisegundos desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Tiempo de modificación de la posición en segundos desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Tiempo de modificación de la posición en milisegundos desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Nivel Take Profit para una posición abierta

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Tipo de posición

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Compra

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Venta

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Volumen de posición

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Precio de cierre

Constantes de precio

PRICE_HIGH

Precio máximo en el período

Constantes de precio

PRICE_LOW

Precio mínimo en el período

Constantes de precio

PRICE_MEDIAN

Precio mediano, (high+low)/2

Constantes de precio

PRICE_OPEN

Precio de apertura

Constantes de precio

PRICE_TYPICAL

Precio típico, (high+low+close)/3

Constantes de precio

PRICE_WEIGHTED

Precio promedio, (high+low+close+close)/4

Constantes de precio

PROGRAM_EXPERT

Experto

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Indicador

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Script

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Ha sido activada otra cuenta o ha tenido lugar la reconexión con el servidor comercial debido al cambio de los ajustes de la cuenta

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

El símbolo o período del gráfico ha sido modificado

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

El gráfico ha sido cerrado

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

El terminal ha sido cerrado

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Este valor significa que el manejador OnInit() ha devuelto un valor no nulo

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Los parámetros de entrada han sido cambiados por el usuario

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Asesor Experto finalizó su trabajo llamando a la función ExpertRemove()

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

El programa ha sido recompilado

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

El programa ha sido eliminado del gráfico

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

Ha sido aplicada la nueva plantilla del gráfico

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Sábado

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Posición actual de un puntero de archivos

FileSeek

SEEK_END

Final del archivo

FileSeek

SEEK_SET

Principio del archivo

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Línea Senkou Span A

Líneas de indicadores

SENKOUSPANB_LINE

Línea Senkou Span B

Líneas de indicadores

SERIES_BARS_COUNT

Número de barras para el símbolo-período en el momento actual

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

La primera fecha para el símbolo-período en el momento actual

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Información sobre datos históricos del instrumento

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La primera fecha en el historial para el símbolo en el servidor independientemente del período

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Significa la sincronización de datos para el símbolo/período en este momento

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La primera fecha en el historial para el símbolo en el terminal de cliente independientemente del período

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo short

Constantes de tipos numéricos

SHORT_MIN

Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short

Constantes de tipos numéricos

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login del autor de la señal

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Balance de la cuenta

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Nombre del broker (empresa)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Servidor del broker

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Divisa de la cuenta de la señal

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Fecha del inicio del monitoreo de la señal

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Fondos en la cuenta

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Crecimiento de la cuenta en por cientos

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

ID de la señal

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Apalancamiento de la cuenta de trading

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Reducción máxima

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Nombre de la señal

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Resultado del trading en pips

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Precio de la suscripción a la señal

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Posición en el ranking de las señales

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Valor ROI (Return on Investment) de la señal en %

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Número de suscriptores

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Número de trades

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Limitación del depósito (en %)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

id de la señal, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Nombre de la señal, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Valor de limitación de fondos para la señal, r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Línea de señales

Líneas de indicadores

STAT_BALANCE_DD

Reducción máxima del balance en dinero. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Reducción del balance en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en por cientos (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Reducción máxima del balance en por cientos. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Reducción del balance en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en dinero (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Valor mínimo del balance

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Número de transacciones que han formado STAT_CONLOSSMAX (pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Número de transacciones que han formado STAT_CONPROFITMAX (beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Valor del criterio de optimización de usuario, calculado y devuelto por la función OnTester()

TesterStatistics

STAT_DEALS

Número de transacciones realizadas

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Reducción máxima de equidad en dinero. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Reducción de equidad en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en por cientos (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Reducción máxima de equidad en por cientos. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Reducción de equidad en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en dinero (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Valor mínimo de equidad

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Beneficio esperado

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Pérdidas brutas, importe de todas las transacciones de pérdidas (con resultados negativos). Su valor es inferior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Beneficio bruto, importe de todas las transacciones rentables (con resultados positivos). Su valor es superior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Valor del depósito inicial

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Trades largos

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Trades irrentables

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Longitud media de una serie irrentable de trades

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Número de transacciones en la serie más larga de transacciones de pérdidas STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

Pérdidas totales en la serie más larga de transacciones de pérdidas

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Numero de transacciones en la serie más larga de transacciones rentables STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

Beneficio total en la serie más larga de transacciones rentables

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Pérdida máxima — el valor mínimo entre todas las transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Beneficio máximo — el valor máximo entre todas las transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valor mínimo alcanzado del nivel de margen

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Beneficio neto tras la simulación, suma de STAT_GROSS_PROFIT y STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS siempre es menos o igual a cero)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Factor de beneficio — relación entre STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, entonces el Factor de Beneficio obtiene el valor DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Trades largos rentables

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Trades cortos rentables

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Trades rentables

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Longitud media de una serie rentable de trades

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Factor de recuperación — relación entre STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Ratio de Sharpe

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Trades cortos

TesterStatistics

STAT_TRADES

Número de trades

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Fondos retirados de la cuenta

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Calcular basándose en los precios Close/Close

Constantes de precio

STO_LOWHIGH

Calcular basándose en los precios Low/High

Constantes de precio

STYLE_DASH

Polilínea

Estilos de dibujo

STYLE_DASHDOT

Línea de punto y raya

Estilos de dibujo

STYLE_DASHDOTDOT

Línea de dos puntos y raya

Estilos de dibujo

STYLE_DOT

Línea de puntos

Estilos de dibujo

STYLE_SOLID

Línea continua

Estilos de dibujo

SUNDAY

Domingo

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - mejor oferta de compra

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Ask máximo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Ask mínimo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Fuente de cotización actual

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

Nombre del activo base para el símbolo

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - mejor oferta de venta

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Bid máximo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Bid mínimo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode —  cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Divisa básica del instrumento

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Divisa de margen

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Divisa de beneficio

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Descripción literal del símbolo

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Número de dígitos después del punto decimal

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

La orden está vigente hasta que se termine el día

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

El plazo de vencimiento se indica en la orden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

El día de vencimiento se especifica en la orden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen indicado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

En este caso el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado. La posibilidad de ejecución IOC de las órdenes se determina en el servidor comercial.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Precio de la última transacción

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Last máximo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Last mínimo del día

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Tipo de opción

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Derecho de la opción (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Banderas de los tipos de la orden permitidos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Está permitida la colocación de Stop Loss

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Está permitida la colocación de Take Profit

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Ruta en el árbol de símbolos

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Valor de un punto

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Precio medio ponderado de la sesión

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Número total de órdenes de compra en el momento actual

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volumen total de órdenes de compra en el momento actual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Precio de cierre de la sesión

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Número de transacciones en la sesión actual

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Volumen total de posiciones abiertas

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Precio de apertura de la sesión

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Precio máximo aceptable para la sesión

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Precio mínimo aceptable para la sesión

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Precio de entrega para la sesión actual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Número total de órdenes de venta en el momento actual

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Volumen total de órdenes de venta en el momento actual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Circulación total durante la sesión actual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Volumen total de transacciones de la sesión actual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Tamaño de spread en puntos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Indicio del spread flotante

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Valor de swap long

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Modelo para calcular swap

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

No hay swaps

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps se calculan en puntos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valor de swap short

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Hora de la última cotización

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modo de calcular el coste del contrato

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Tamaño del contrato comercial

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Ejecución por Bolsa

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Ejecución Instantánea

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Ejecución de órdenes por Mercado

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Ejecución por Pedido

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modo de ejecución de transacciones

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo de ejecución de órdenes

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Trading por el símbolo prohibido

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Sin restricciones de las operaciones comerciales

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Sólo compras

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Sólo ventas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Mínimo cambio de precio

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Precio calculado del tick para la posición no rentable

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Precio calculado del tick para la posición rentable

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Volume - volumen en la última transacción

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Volumen máximo para celebrar una transacción

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Volumen mínimo para celebrar una transacción

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volumen máximo del día

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Volumen mínimo del día

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Línea Tenkan-sen

Líneas de indicadores

TERMINAL_BUILD

Número de la build del terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Número de la página de código del idioma instalado en el terminal de cliente

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Carpeta general de todos los terminales de cliente instalados en el ordenador

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Bandera de la presencia de los datos de autorización de MQL5.community en el terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Balance del usuario en MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Conexión a MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Nombre de la empresa

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

Conexión al servidor comercial

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Número de procesadores en el sistema

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Carpeta donde se almacenan los datos del terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Tamaño de la memoria libre en el disco para la carpeta MQL5\Files del terminal (agente), en MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Permiso de usar DLL

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Permiso de enviar correo electrónico usando el servidor SMTP y nombre de usuario especificados en las configuraciones del terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

Permiso de enviar informes a través de FTP a un servidor indicado para una cuenta comercial especificada en las configuraciones del terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Idioma del terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Número máximo de barras en el gráfico

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Tamaño de la memoria libre del proceso del terminal (agente), en MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Tamaño de la memoria física en el sistema, en MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Tamaño de la memoria disponible para el proceso del terminal (agente), en MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Tamaño de la memoria usada por el terminal (agente), en MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

Bandera de presencia de MetaQuotes ID para el envío de las notificaciones Push

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Nombre del terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Permiso para enviar las notificaciones al smartphone

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

Versión de OpenCL soportada en el formato 0x00010002 = 1.2.  "0" significa que OpenCL no se soporta

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Carpeta de la que se inicia el terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

La capacidad de resolución a la hora de mostrar información en la pantalla se mide por la cantidad de puntos por pulgada lineal de la superficie (DPI)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Permiso de hacer comercio

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Indicación "terminal de 64 bits"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Jueves

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Colocar una orden comercial de conclusión inmediata de un transacción según los parámetros especificados (colocar una orden de mercado)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Modificar los parámetros de una orden comercial colocada anteriormente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Colocar una orden comercial para la conclusión de una transacción bajo unas condiciones especificadas (orden pendiente)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Eliminar una orden pendiente colocada anteriormente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Modificar los valores Stop Loss y Take Profit de una posición abierta

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

Solicitud cancelada por el agente

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Autotrading está prohibido por el terminal de cliente

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

No hay conexión con el servidor de comercio

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

Solicitud ejecutada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Solicitud ejecutada parcialmente

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

Error al procesar la solicitud

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Orden o posición están congeladas

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Solicitud no válida

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Fecha de expiración no válida de la orden en la solicitud

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Está especificado el tipo de ejecución de orden no válido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Tipo de orden inválido o prohibido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Precio en la solicitud no válido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Stops en la solicitud no válido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Volumen en la solicitud no válido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Alcanzado el límite del número de órdenes pendientes

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Alcanzado el límite del volumen de órdenes y posiciones para este símbolo

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

Solicitud está bloqueada para procesar

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Mercado está cerrado

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Sin cambios en la solicitud

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Falta de medios monetarios para cumplir la solicitud

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Operación permitida únicamente para las cuentas reales

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Estado de la orden se ha cambiado

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Orden colocada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Posición con el POSITION_IDENTIFIER especificado ya está cerrada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Precios se han cambiado

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Faltan las cotizaciones para procesar la solicitud

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

Solicitud rechazada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Recuota

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Autotrading está prohibido por el servidor

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Solicitud cancelada al expirar el plazo

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Solicitudes muy frecuentes

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Transacciones comerciales están prohibidas

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Agregación de una transacción (deal) al historial. Se hace como resultado de ejecución de la orden o realización de la operación con el balance de la cuenta.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Eliminación de una transacción (deal) del historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se elimine en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue eliminada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Modificación de una transacción (deal) en el historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se cambie en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue modificada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Agregación de una orden al historial como resultado de su ejecución o cancelación.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Eliminación de una orden del historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Modificación de una orden que se encuentra en el historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Agregación de una nueva orden abierta.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Eliminación de la orden de la lista de órdenes abiertas. Una orden puede ser eliminada de las abiertas como resultado de colocación de la solicitud correspondiente, o bien una vez ejecutada (llena) y pasada al historial.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Modificación de orden abierta. A estas modificaciones les corresponden no sólo los cambios explícitos por parte del terminal de cliente o servidor de trading, sino también alteraciones de su estado durante la colocación (por ejemplo, paso del estado ORDER_STATE_STARTED a ORDER_STATE_PLACED o de ORDER_STATE_PLACED a ORDER_STATE_PARTIAL etc.).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Modificación de la posición que no está relacionada con la ejecución de la transacción (deal). Este tipo de transacción (transaction) quiere decir que la posición ha sido modificada en la parte del servidor de trading. La posición puede sufrir el cambio del volumen, precio de apertura, así como de los niveles Stop Loss y Take Profit. La información sobre los cambios se envía en la estructura MqlTradeTransaction usando el manejador OnTradeTransaction. La modificación de una posición (agregación, cambio o eliminación) como resultado de ejecución de la transacción (deal) no supone la aparición tras sí la transacción (transaction) TRADE_TRANSACTION_POSITION.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Aviso de que la solicitud comercial ha sido procesada por el servidor, y el resultado de su procesamiento ha sido recibido. Para las transacciones de este tipo en la estructura MqlTradeTransaction hay que analizar sólo un campo - type (tipo de transacción). Para obtener la información adicional hay que analizar el segundo y el tercer parámetro de la función OnTradeTransaction (request y result).

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Martes

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar

Constantes de tipos numéricos

UINT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint

Constantes de tipos numéricos

ULONG_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong

Constantes de tipos numéricos

UPPER_BAND

Límite superior

Líneas de indicadores

UPPER_HISTOGRAM

Histograma de arriba

Líneas de indicadores

UPPER_LINE

Línea superior

Líneas de indicadores

USHORT_MAX

Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort

Constantes de tipos numéricos

VOLUME_REAL

Volumen comercial

Constantes de precio

VOLUME_TICK

Volumen de tick

Constantes de precio

WEDNESDAY

Miércoles

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Significa el número de elementos que se quedan hasta el final del array, es decir, el array entero será procesado

Otras constantes

WRONG_VALUE

La constante puede convertirse implícitamente al tipo de cualquier enumeración.

Otras constantes