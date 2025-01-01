- Bases del lenguaje
Lista de Constantes MQL5
Todas las constantes MQL5 en orden alfabético.
|
Constante
|
Descripción
|
Uso
|
__DATE__
|
Fecha de compilación del archivo sin hora (horas, minutos y segundos son iguales a 0)
|
__DATETIME__
|
Fecha y hora de compilación del archivo
|
__FILE__
|
Nombre del archivo corriente compilado
|
__FUNCSIG__
|
Signatura de la función en cuyo cuerpo se encuentra la macro. El mostrar en el log la descripción completa de la función con tipos de parámetros puede ser útil durante la identificación de las funciones sobrecargadas
|
__FUNCTION__
|
Nombre de la función, en cuyo cuerpo está ubicado la macro
|
__LINE__
|
Número de cadena en el código fuente, en la que se ubica esta macro
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Número build del compilador
|
__PATH__
|
Ruta absoluta hacia el archivo actual a compilar
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Tamaño actual de fondos en la cuenta
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Balance de la cuenta en divisa del depósito
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Importe actual de comisiones bloqueadas de la cuenta
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nombre de la empresa que atiende la cuenta
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Cuantía de crédito concedido en divisa del depósito
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Divisa de depósito
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Cuantía de fondos propios en la cuenta en divisa del depósito
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Cuantía de apalancamiento concedido
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Tamaño actual de obligaciones en la cuenta
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
El número máximo permitido de las órdenes pendientes activas
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Número de cuenta
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Cuantía de margen reservada en la cuenta en divisa del depósito
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Cuantía de fondos disponibles en la cuenta en divisa del depósito para la apertura de una posición
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir la garantía de todas las órdenes pendientes
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Nivel de margen en la cuenta en por cientos
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir el importe mínimo de todas las posiciones abiertas
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Nivel del margen que requiere el recargo de la cuenta. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modo de establecimiento del nivel mínimo permitido de la margen
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Nivel del margen; al llegar a este nivel, la posición menos rentable se cierra automáticamente. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito
|
ACCOUNT_NAME
|
Nombre de cliente
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Cuantía del beneficio actual en la cuenta en divisa del depósito
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nombre del servidor comercial
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Nivel en dinero
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Nivel en por cientos
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Permiso del trading para la cuenta corriente
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Permiso del trading para un Asesor Experto
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Account trade mode
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Cuenta comercial de concurso (Contest)
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Cuenta comercial de demostración (Demo)
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Cuenta comercial real (Real)
|
ALIGN_CENTER
|
Alineación centrada (sólo para el objeto "Campo de edición")
|
ALIGN_LEFT
|
Alineación por la izquierda
|
ALIGN_RIGHT
|
Alineación derecha
|
ANCHOR_CENTER
|
Punto de enlace justo en el centro del objeto
|
ANCHOR_LEFT
|
Punto de enlace a la izquierda en el centro
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Punto de enlace en la esquina inferior izquierda
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Punto de enlace en la esquina superior izquierda
|
ANCHOR_LOWER
|
Punto de enlace abajo en el centro
|
ANCHOR_RIGHT
|
Punto de enlace a la derecha en el centro
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Punto de enlace en la esquina inferior derecha
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Punto de enlace en la esquina superior derecha
|
ANCHOR_UPPER
|
Punto de enlace arriba en el centro
|
BASE_LINE
|
Línea principal
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Orden de compra
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Solicitud de compra por el precio de mercado
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Orden de venta
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Solicitud de venta por el precio de mercado
|
BORDER_FLAT
|
Borde plano
|
BORDER_RAISED
|
Convexo
|
BORDER_SUNKEN
|
Cóncavo
|
CHAR_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo char
|
CHAR_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char
|
Modo automático de traspaso al lado derecho del gráfico
|
CHART_BARS
|
Representación en forma de barras
|
CHART_BEGIN
|
Inicio del gráfico (precios más viejos)
|
Visualización del gráfico por encima de los demás
|
CHART_CANDLES
|
Representación en forma de velas japonesas
|
Color de la línea Ask-precio
|
Color del fondo del gráfico
|
Color de la línea Bid-precio
|
Color del cuerpo de la vela oso
|
Color del cuerpo de la vela toro
|
Color de barra a la baja, sombras y bordes del cuerpo de la vela de oso
|
Color de la línea del gráfico y de las velas japonesas "Doji"
|
Color de barra al alza, sombras y bordes del cuerpo de la vela de toro
|
Color de ejes, escala y línea OHLC
|
Color de rejilla
|
Color de la línea de precio de la última transacción realizada (Last)
|
Color de los niveles de stop-órdenes (Stop Loss y Take Profit)
|
Color de volúmenes y niveles de apertura de posiciones
|
Texto del comentario en el gráfico
|
CHART_CURRENT_POS
|
Posición actual
|
Permiso para arrastrar los niveles de trading por el gráfico utilizando el ratón. Por defecto, el modo de arrastre está activado (valor true)
|
Envía una notificación sobre los eventos de desplazamiento y pulsación de botones del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
Envía una notificación sobre el evento de creación de nuevo objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
Envía una notificación sobre el evento de eliminación de un objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico
|
Número de la primera barra visible en el gráfico. Indexación de las barras corresponde a la serie temporal.
|
Máximo fijo del gráfico
|
Mínimo fijo del gráfico
|
Situación de la posición fija del gráfico desde el lado izquierdo en por cientos. La posición fija del gráfico está marcada con un pequeño triángulo gris sobre el eje horizontal de tiempo. Se muestra sólo si está desactivado el desplazamiento automático hacia la derecha con la llegada de un nuevo tick (ver la propiedad CHART_AUTOSCROLL). Cuando aumentamos o disminuimos el zoom, la barra que se encuentra en la posición fija se queda en el mismo sitio.
|
Gráfico de precio en el fondo
|
El alto del gráfico en píxeles
|
Indicio para la identificación del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART) — para un objeto gráfico devuelve true. Para el gráfico real devuelve false
|
CHART_LINE
|
Representación en forma de una línea trazada por los precios Close
|
Tipo de gráfico (velas, barras o líneas)
|
Desplazamiento del gráfico por la horizontal usando el botón izquierdo del ratón. Desplazamiento por la vertical también estará disponible si el valor de cualquiera de las siguientes tres propiedades está establecido en true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Valor de la escala en puntos por barra
|
Máximo del gráfico
|
Mínimo del gráfico
|
Escala
|
Modo de especificar la escala en puntos por barra
|
Modo de escala fija
|
Modo de escala 1:1
|
Modo de sangría del gráfico de precio desde el lado derecho
|
Tamaño de sangría de la barra cero desde el lado derecho en por cientos
|
Muestra del valor Ask con una línea horizontal en el gráfico
|
Muestra del valor Bid con una línea horizontal en el gráfico
|
Visualiza la escala de tiempo en el gráfico
|
Muestra de rejilla en el gráfico
|
Muestra del valor Last con una línea horizontal en el gráfico
|
Descripciones emergentes de objetos gráficos
|
Muestra de valores OHLC en esquina izquierda superior
|
Visualización del panel del trading rápido en el gráfico (opción "Trading con un clic")
|
Muestra de separadores verticales entre períodos adyacentes
|
Visualiza la escala de precios en el gráfico
|
Visualiza en el gráfico los niveles comerciales (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit y ordenes pendientes)
|
Muestra de volúmenes en el gráfico
|
Cantidad de barras en el gráfico disponibles para ser mostrados
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volúmenes no se muestran
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volúmenes comerciales
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volúmenes de tick
|
El ancho del gráfico en barras
|
El ancho del gráfico en píxeles
|
Manejador (handle) del gráfico (HWND)
|
Visibilidad de subventanas
|
Distancia en píxeles por el eje vertical Y entre el marco superior de la subventana del indicador y el marco superior de la ventana principal del gráfico. En caso del evento del ratón, las coordinadas del cursor se pasan en términos de las coordinadas de la ventana principal del gráfico, mientras que las coordinadas de los objetos gráficos en la subventana del indicador se establecen respecto a la esquina superior izquierda de la subventana.
El valor es necesario para convertir las coordinadas absolutas del gráfico principal a las coordinadas locales de la subventana para un trabajo correcto con los objetos gráficos cuyas coordinadas se establecen respecto a la esquina superior izquierda del cuadro de la subventana.
|
Número total de las ventanas del gráfico, incluyendo las subventanas de indicadores
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Modificación de dimensiones del gráfico o de sus propiedades a través del diálogo de propiedades
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Clic en un gráfico
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Número inicial de un evento del rango de eventos de usuario
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Número final de un evento del rango de eventos de usuario
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Teclazos
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Desplazamiento del ratón y pulsación de los botones del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Evento de cambio de propiedades de un objeto gráfico a través del diálogo de propiedades
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Clic en un objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Arrastrar un objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Fin de edición del texto en el objeto gráfico Edit
|
CHARTS_MAX
|
La cantidad máxima posible de los gráficos abiertos al mismo tiempo en el terminal
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
Línea Chikou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Ausencia de color
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del gráfico
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda del gráfico
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior derecha del gráfico
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico
|
CP_ACP
|
Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows
|
CP_MACCP
|
Página de código actual Macintosh.
Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode.
|
CP_OEMCP
|
Página de código actual OEM.
|
CP_SYMBOL
|
Página de código Symbol
|
CP_THREAD_ACP
|
Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente.
|
CP_UTF7
|
Página de código UTF-7.
|
CP_UTF8
|
Página de código UTF-8.
|
CRYPT_AES128
|
Cifrado AES con la clave de 128 bits (16 bytes)
|
CRYPT_AES256
|
Cifrado AES con la clave de 256 bits (32 bytes)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
Compresión ZIP
|
CRYPT_BASE64
|
Cifrado BASE64 (recodificación)
|
CRYPT_DES
|
Cifrado DES con la clave de 56 bits (7 bytes)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
Cálculo HASH MD5
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
Cálculo HASH SHA1
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
Cálculo HASH SHA256
|
DBL_DIG
|
Número de dígitos decimales significativos
|
DBL_EPSILON
|
Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
|
DBL_MANT_DIG
|
Cantidad de bits en la mantisa
|
DBL_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo double
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
DBL_MAX_EXP
|
Valor binario máximo del grado de exponente
|
DBL_MIN
|
Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
DBL_MIN_EXP
|
Valor binario mínimo del grado de exponente
|
DEAL_COMMENT
|
Comentarios de transacción
|
DEAL_COMMISSION
|
Comisión de transacción
|
DEAL_ENTRY
|
Dirección de transacción — entra en el mercado, sale del mercado o da la vuelta
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entrada en el mercado
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Vuelta
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Salida del mercado
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number para la transacción (véase ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
Orden a base de la cual la transacción ha sido ejecutada
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificador de posición, en la apertura, modificación o cierre de la cual participa esta transacción. Cada posición tiene su único identificador que se asigna a todas las transacciones realizadas con el instrumento durante toda la vida de la posición.
|
DEAL_PRICE
|
Precio de transacción
|
DEAL_PROFIT
|
Beneficio de transacción
|
DEAL_SWAP
|
Swap acumulado con el cierre
|
DEAL_SYMBOL
|
Símbolo de transacción
|
DEAL_TIME
|
Hora de ejecución de transacción
|
DEAL_TIME_MSC
|
Tiempo de ejecución de la transacción en milisegundos desde 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Tipo de transacción
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Balance
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonos
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Compra
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Transacción de compra cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de compra realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_BUY) se cambia a DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Cargas adicionales
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Comisiones adicionales
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Comisión de agente calculada al final de la jornada de trading
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Comisión de agente calculada al final del mes
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Comisión calculada al final de la jornada de trading
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Comisión calculada al final del mes
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Corrección
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Crédito
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Calculo de intereses sobre fondos libres
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Venta
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Transacción de venta cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de venta realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_SELL) se cambia a DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada
|
DEAL_VOLUME
|
Volumen de transacción
|
Dibujo de flechas
|
Visualización como secuencia de barras
|
Visualización como secuencia de velas
|
Dibujo con flechas multicolor
|
Barras multicolor
|
Velas multicolor
|
Histograma multicolor desde la línea cero
|
Histograma multicolor de dos buffers de indicadores
|
Línea multicolor
|
Secciones multicolor
|
ZigZag multicolor
|
Relleno de color entre dos niveles
|
Histograma de la línea cero
|
Histograma de dos buffers de indicadores
|
Línea
|
No se dibuja
|
Sección
|
Estilo Zigzag permite secciones verticales en la barra
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo (Cycle)
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Gran superciclo (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermedio (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Menor (Minor)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette (Minuette)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minute (Minute)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primario (Primary)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette (Subminuette)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Superciclo (Supercycle)
|
EMPTY_VALUE
|
Valor vacío en el búfer de indicadores
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad de la cuenta
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
Tamaño solicitado del array supera 2 gigabytes
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
No hay memoria suficiente para la reubicación de un array, o un intento de cambio del tamaño de un array estático
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
No se puede añadir la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
No se puede eliminar la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
No se puede obtener los datos de la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Error al suscribirse a la recepción de nuevos datos de la profundidad de mercado
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
No hay memoria suficiente para la redistribución de buffers de indicadores
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Índice erróneo de su búfer de indicadores
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
No se puede limpiar el directorio (tal vez, uno o más archivos estén bloqueados y no se ha podido llevar a cabo la eliminación)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
No se puede eliminar el directorio
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Error al eliminar el archivo
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Error al abrir el archivo
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo char
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Error al cambiar el símbolo y período del gráfico
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Error al crear el temporizador
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Error al abrir el gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Error al insertar un indicador en el gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Error al quitar un indicador desde el gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
El indicador no ha sido encontrado en el gráfico especificado
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
error de navegación por el gráfico
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
Gráfico no tiene un Asesor Experto que pueda procesar el evento
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Gráfico no responde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Gráfico no encontrado
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Error al crear un screenshot
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Error al aplicar una plantilla
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
Subventana que contiene el indicador especificado no encontrada
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
Identificador erróneo del gráfico
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Valor erróneo del parámetro para la función de trabajo con los gráficos
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del gráfico
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del indicador personalizado
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Directorio no existe
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo double
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
Hay que especificar el tamaño de la cadena porque el archivo ha sido abierto como binario
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Memoria insuficiente para la caché de lectura
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
No se puede reescribir el archivo
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
No es un archivo, es un directorio
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Es un archivo, no es un directorio
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Archivo no existe
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
El archivo debe ser abierto como un archivo binario
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
El archivo debe ser abierto como un archivo CSV
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
El archivo debe ser abierto para la lectura
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
El archivo debe ser abierto para la escritura
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
El archivo debe ser abierto como un archivo de texto
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
El archivo debe ser abierto como un archivo de texto o CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
Error de lectura de archivo
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
No se ha podido escribir el recurso en el archivo
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo float
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Envío de archivo a través de ftp fallido
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
Función de sistema no está permitida para la llamada
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
Variable global del terminal de cliente con este nombre ya existe
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
Variable global del terminal de cliente no encontrada
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
Historial solicitado no encontrado
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del historial
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Copiado de los arrays incompatibles. Un array de cadena puede ser copiado sólo en un array de cadena, un array numérico sólo en un array numérico
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Para los arrays de cadenas - un archivo de texto, para los demás - un archivo binario
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Error al añadir indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
Indicador no puede ser aplicado a otro indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
No se puede crear indicador
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
El primer parámetro en la matriz tiene que ser el nombre del indicador personalizado
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Datos solicitados no encontrados
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Memoria insuficiente para añadir el indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Tipo erróneo del parámetro en la matriz al crear un indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
No hay parámetros cuando se crea un indicador
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Símbolo desconocido
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Handle del indicador es erróneo
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Índice del búfer de indicador que se solicita es erróneo
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Número erróneo de parámetros al crear un indicador
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo int
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Error interno inesperado
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Array del tipo inapropiado, tamaño inapropiado o objeto dañado del array dinámico
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Valor de fecha y/o hora incorrecto
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Archivo con este manejador ya está cerrado, o no se abría en absoluto
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Parámetro erróneo durante la llamada a la función de sistema
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Puntero erróneo
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Tipo erróneo del puntero
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo long
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Envío de carta fallido
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Hora del último tick no se conoce (no había ticks)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Símbolo no está seleccionado en MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Error al agregar o eliminar el símbolo a/de MarketWatch
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Símbolo desconocido
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del símbolo
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del programa
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
No hay fecha en la cadena
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
No hay memoria suficiente para ejecutar la función de sistema
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
No se ha podido enviar la notificación
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Envío de notificaciones muy frecuente
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Parámetro incorrecto para el envío de la notificación — en la función SendNotification() han pasado una línea vacía o NULL
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Ajustes incorrectos de las notificaciones en el terminal (ID no especificada o permiso no concedido)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
Cadena no inicializada
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Tiene que ser un array numérico
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Error al manejar un objeto gráfico
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Imposible recibir fecha correspondiente al valor
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Imposible recibir valor correspondiente a la fecha
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
Objeto gráfico no encontrado
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del objeto gráfico
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Tiene que ser un array unidimensional
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
Error de creación del búfer OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
Error al crear el contexto OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
Error de ejecución del programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
Error interno al ejecutar OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Manejado OpenCL incorrecto
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
Error al crear el kernel - punto de entrada de OpenCL
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
Las funciones OpenCL no se soportan en este ordenador
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
Error al compilar el programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
Error al crear la cola de ejecución en OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
Error al establecer los parámetros para el kernel OpenCL (punto de entrada en el programa OpenCL)
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Punto de entrada demasiado largo (kernel OpenCL)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Desplazamiento incorrecto en el búfer OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Tamaño del búfer OpenCL incorrecto
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Reproducción de sonido fallido
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
Nombre del recurso supera 63 caracteres
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
Recurso con este nombre no encontrado en EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Tipo del recurso no soportado o el tamaño superior a 16 Mb
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
No se puede usar serie temporal
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Tiene que ser un array del tipo short
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Un array muy pequeño, posición de inicio está fuera de los límites del array
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
El array que recibe está declarado como AS_SERIES, y no tiene el tamaño suficiente
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Memoria insuficiente para la cadena
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
No hay memoria suficiente para la reubicación de una cadena
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
Longitud de cadena es menos de la esperada
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Error de conversión de cadena a fecha
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Número excesivamente grande, más que ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Tipo de datos desconocido durante la conversión a una cadena
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
Al final de la cadena se ha añadido 0, una operación inútil
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Posición fuera de los límites de la cadena
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
Estructura contiene objetos de cadenas y/o de arrays dinámicos y/o estructuras con estos objetos y/o clases
|
ERR_SUCCESS
|
Operación ejecutada con éxito
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad del terminal
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Nombre del archivo demasiado largo
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
No se puede abrir más de 64 archivos
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Hay más especificadores de formato que los parámetros
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Hay más Parámetros que los especificadores de formato
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Transacción no encontrada
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Prohibida la actividad comercial para el Asesor Experto
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Orden no encontrada
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Posición no encontrada
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Envío de solicitud comercial fallida
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Identificador erróneo de la propiedad de la actividad comercial
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
A partir de este código se empiezan los errores definidos por el usuario
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
No se ha podido conectarse a la URL especificada
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
URL no ha superado la prueba
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
Error de ejecución de la solicitud HTTP
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Superado el tiempo de espera de recepción de datos
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Nombre erróneo del directorio
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Manejador erróneo de archivo
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Nombre del archivo no válido
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
Cadena de formato errónea
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Parámetro erróneo durante la llamada built-in a la función del terminal de cliente
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Fecha errónea en la cadena
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Objeto de cadena dañado
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Parámetro del tipo string dañado
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Hora errónea en la cadena
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Un array de longitud cero
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Fecha del último acceso al archivo
|
FILE_ANSI
|
Cadenas del tipo ANSI (símbolos de un byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())
|
FILE_BIN
|
Modo binario de lectura-escritura (sin conversión de una cadena y en una cadena). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())
|
FILE_COMMON
|
Ubicación del archivo en la carpeta general de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. La bandera se usa en las funciones (FileOpen()), (FileCopy(), FileMove()), (FileIsExist())
|
FILE_CREATE_DATE
|
Fecha de creación
|
FILE_CSV
|
Archivo del tipo csv (todos sus elementos se convierten a las cadenas del tipo correspondiente, unicode o ansi, y se separan con un delimitador). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())
|
FILE_END
|
Obtención del signo del final del archivo
|
FILE_EXISTS
|
Comprobación de existencia
|
FILE_IS_ANSI
|
El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
Obtención del signo del final de la línea
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Fecha de última modificación
|
FILE_POSITION
|
Posición del puntero en el archivo
|
FILE_READ
|
Archivo se abre para la lectura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ.
|
FILE_REWRITE
|
Posibilidad de reescribir un archivo usando las funciones FileCopy() y FileMove(). El archivo tiene que existir o abrirse para la escritura. En caso contrario el archivo no se abrirá.
|
FILE_SHARE_READ
|
Acceso compartido para la lectura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ
|
FILE_SHARE_WRITE
|
Acceso compartido para la escritura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ
|
FILE_SIZE
|
Tamaño del archivo en bytes
|
FILE_TXT
|
Archivo de texto simple (igual que el archivo csv pero sin tomar en cuenta los delimitadores). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())
|
FILE_UNICODE
|
Cadenas del tipo UNICODE (símbolos de dos byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen())
|
FILE_WRITE
|
Archivo se abre para la escritura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ.
|
FLT_DIG
|
Número de dígitos decimales significativos
|
FLT_EPSILON
|
Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0
|
FLT_MANT_DIG
|
Cantidad de bits en la mantisa
|
FLT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo float
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo del grado de exponente
|
FLT_MAX_EXP
|
Valor binario máximo del grado de exponente
|
FLT_MIN
|
Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo del grado de exponente
|
FLT_MIN_EXP
|
Valor binario mínimo del grado de exponente
|
FRIDAY
|
Viernes
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Línea de tendencia a la baja
|
GANN_UP_TREND
|
Línea de tendencia al alza
|
GATORJAW_LINE
|
Línea de mandíbulas
|
GATORLIPS_LINE
|
Línea de labios
|
GATORTEETH_LINE
|
Línea de dientes
|
IDABORT
|
El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado
|
IDCANCEL
|
El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado
|
IDCONTINUE
|
El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado
|
IDIGNORE
|
El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado
|
IDNO
|
El botón "No" (No) está seleccionado
|
IDOK
|
El botón "OK" está seleccionado
|
IDRETRY
|
El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado
|
IDTRYAGAIN
|
El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado
|
IDYES
|
El botón "Sí" (Yes) está seleccionado
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffers auxiliares para los cálculos intermedios
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Colores
|
INDICATOR_DATA
|
Datos para dibujar
|
INDICATOR_DIGITS
|
Precisión de dibujo de los valores del indicador
|
INDICATOR_HEIGHT
|
El alto fijo de la propia ventana del indicador (comando del preprocesador #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Color de la línea del nivel
|
INDICATOR_LEVELS
|
Número de niveles en la ventana del indicador
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Estilo de la línea del nivel
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Descripción del nivel
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valor del nivel
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Grosor de la línea del nivel
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Máximo de la ventana del indicador
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Mínimo de la ventana del indicador
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nombre breve del indicador
|
INT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo int
|
INT_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int
|
INVALID_HANDLE
|
Manejador incorrecto
|
IS_DEBUG_MODE
|
Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de depuración
|
IS_PROFILE_MODE
|
Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de perfilación
|
KIJUNSEN_LINE
|
Línea Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
Versión demo del producto de pago de la Tienda. Funciona sólo en el Probador de Estrategias
|
LICENSE_FREE
|
Versión gratuita ilimitada
|
LICENSE_FULL
|
Esta es una versión con licencia adquirida, que permite al menos 5 activaciones. El vendedor podrá aumentar el número permitido de activaciones.
|
LICENSE_TIME
|
Esta es una versión con un término de licencia limitado
|
LONG_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo long
|
LONG_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long
|
LOWER_BAND
|
Límite inferior
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Histograma de abajo
|
LOWER_LINE
|
Línea inferior
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Línea principal
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
El primer botón MB_DEFBUTTON1 - el botón está seleccionado por defecto, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, o MB_DEFBUTTON4 no están especificados
|
MB_DEFBUTTON2
|
El segundo botón - botón por defecto
|
MB_DEFBUTTON3
|
El tercer botón - botón por defecto
|
MB_DEFBUTTON4
|
El cuarto botón - botón por defecto
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
El ícono del signo de admiración
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
El ícono del signo i dentro del círculo
|
MB_ICONQUESTION
|
El ícono del signo interrogación
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
El ícono del signo STOP
|
MB_OK
|
La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto
|
MB_OKCANCEL
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel
|
MB_YESNO
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No
|
MB_YESNOCANCEL
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
Línea —DI
|
MODE_EMA
|
Media móvil exponencial
|
MODE_LWMA
|
Media móvil pronderada
|
MODE_SMA
|
Media móvil simple
|
MODE_SMMA
|
Media móvil suavizada
|
MONDAY
|
Lunes
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de depuración
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Permiso de usar DLL para este programa iniciado
|
MQL_FRAME_MODE
|
Indica que el EA iniciado en el gráfico trabaja en el modo de recogida de los frames de resultados de la optimización
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo de licencia del módulo EX5. La licencia se refiere al módulo EX5 desde el cual se hace la solicitud con el uso de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en Mb
|
MQL_MEMORY_USED
|
Tamaño de la memoria usada por el programa MQL5 en Mb
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de optimización
|
MQL_PROFILER
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de perfiladura del código
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nombre del programa mql5 en ejecución
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Ruta para dicho programa en ejecución
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo del programa mql5
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Permiso para trabajar con las señales de este programa iniciado
|
MQL_TESTER
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el Probador
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Permiso para tradear concedido a este programa iniciado
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo visual de simulación
|
NULL
|
Cero de cualquier tipo
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
El objeto se dibuja en todos los períodos de tiempo
|
Objeto "Flecha"
|
Signo "Buy"
|
Signo "Marca" (tic)
|
Signo "Flecha abajo"
|
Etiqueta izquierda de precio
|
Etiqueta derecha de precio
|
Signo "Sell"
|
Signo "Stop"
|
Signo "Mal" (dedo pulgar abajo)
|
Signo "Bien" (dedo pulgar arriba)
|
Signo "Flecha arriba"
|
Objeto "Línea de separación con una flecha"
|
Objeto "Dibujo"
|
Objeto "Etiqueta gráfica"
|
Objeto "Botón"
|
Canal equidistante
|
Objeto "Gráfico"
|
Líneas cíclicas
|
Objeto "Campo de edición"
|
Ondas de Elliott de fase correctiva (3)
|
Ondas de Elliott de fase impulsiva (5)
|
Elipse
|
Objeto "Evento" corresponde a un evento en el calendario económico
|
Expansión de Fibonacci
|
Retrocesos de Fibonacci
|
Arcos de Fibonacci
|
Canal de Fibonacci
|
Abanico de Fibonacci
|
Zonas temporales de Fibonacci
|
Abanico de Gann
|
Cuadrícula de Gann
|
Líneas de Gann
|
Línea horizontal
|
Objeto "Etiqueta de texto"
|
OBJ_NO_PERIODS
|
El objeto no se muestra en ninguno de los períodos
|
OBJ_PERIOD_D1
|
El objeto se dibuja en los gráficos de un día
|
OBJ_PERIOD_H1
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 1 hora
|
OBJ_PERIOD_H12
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 12 horas
|
OBJ_PERIOD_H2
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 2 horas
|
OBJ_PERIOD_H3
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 3 horas
|
OBJ_PERIOD_H4
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 4 horas
|
OBJ_PERIOD_H6
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 6 horas
|
OBJ_PERIOD_H8
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 8 horas
|
OBJ_PERIOD_M1
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 1 minuto
|
OBJ_PERIOD_M10
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 10 minutos
|
OBJ_PERIOD_M12
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 12 minutos
|
OBJ_PERIOD_M15
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 15 minutos
|
OBJ_PERIOD_M2
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 2 minutos
|
OBJ_PERIOD_M20
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 20 minutos
|
OBJ_PERIOD_M3
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 3 minutos
|
OBJ_PERIOD_M30
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 30 minutos
|
OBJ_PERIOD_M4
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 4 minutos
|
OBJ_PERIOD_M5
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 5 minutos
|
OBJ_PERIOD_M6
|
El objeto se dibuja en los gráficos de 6 minutos
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
El objeto se dibuja en los gráficos mensuales
|
OBJ_PERIOD_W1
|
El objeto se dibuja en los gráficos semanales
|
Tridente de Andrews
|
Rectángulo
|
Objeto "Etiqueta rectangular" sirve para crear y formatear la interfaz gráfica personalizada.
|
Canal en regresión lineal
|
Canal de desviación estándar
|
Objeto "Texto"
|
Línea de tendencia
|
Línea de tendencia por ángulo
|
Triángulo
|
Línea vertical
|
OBJPROP_ALIGN
|
Alineación del texto horizontalmente en el objeto "Campo de edición" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Posición del punto de anclaje de un objeto gráfico
|
OBJPROP_ANGLE
|
Ángulo. Para los objetos con el ángulo no especificado, creados desde el programa, el valor es igual a EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Código de flecha para el objeto "Flecha"
|
OBJPROP_BACK
|
Objeto en el fondo
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Color del fondo para el OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Nombre del archivo BMP para el objeto "Etiqueta gráfica". Véase también Recursos
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Color del borde para el objeto OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Estilo del borde del objeto "Etiqueta rectangular"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
Identificador del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART). Permite trabajar con las propiedades de este objeto como con cualquier otro gráfico usando las funciones descritas en el apartado Operaciones con gráficos, pero hay algunas excepciones.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Escala para el objeto "Gráfico"
|
OBJPROP_COLOR
|
Color
|
OBJPROP_CORNER
|
Esquina del gráfico para enlazar un objeto gráfico
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Tiempo de creación de objeto
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Visualiza la escala de tiempo para el objeto "Gráfico"
|
OBJPROP_DEGREE
|
Nivel de marcación ondulada de Elliott
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Desviación para el canal de la desviación estándar
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Tendencia del objeto de Gann
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Visualización de líneas para la marcación ondulada de Elliott
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Visualización del elipse entero para el objeto "Arcos de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Relleno de objeto con color (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
Fuente
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Tamaño de caracteres
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Prohíbe mostrar el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos del menú del terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". El valor true permite ocultar el objeto que el usuario no necesita. Por defecto, true se pone para los objetos que muestran los eventos del calendario, historial de trading, así como para los objetos creados en un programa MQL5. Para poder ver estos objetos gráfico y acceder a sus propiedades, hay que pulsar en el botón "Todos" en la ventana "Lista de objetos".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Color de línea-nivel
|
OBJPROP_LEVELS
|
Número de niveles
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Estilo de línea-nivel
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Descripción de nivel
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Valor de nivel
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Grosor de línea-nivel
|
OBJPROP_NAME
|
Nombre de objeto
|
OBJPROP_PERIOD
|
Período de tiempo para el objeto "Gráfico"
|
OBJPROP_PRICE
|
Coordenadas de precio
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Visualiza la escala de precios para el objeto "Gráfico"
|
OBJPROP_RAY
|
Línea vertical va a través de todas las ventanas del gráfico
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Rayo va a la izquierda
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Rayo va a la derecha
|
OBJPROP_READONLY
|
Posibilidad de editar el texto en el objeto Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
Escala (propiedad de objetos de Gann y del objeto "Arcos de Fibonacci")
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Disponibilidad de objeto
|
OBJPROP_SELECTED
|
Selección de objeto
|
OBJPROP_STATE
|
Estado del botón (Pulsado/Despulsado)
|
OBJPROP_STYLE
|
Estilo
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Símbolo para el objeto "Gráfico"
|
OBJPROP_TEXT
|
Descripción de objeto (texto contenido en el objeto)
|
OBJPROP_TIME
|
Coordenadas de tiempo
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Visibilidad de objeto en períodos de tiempo
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
El texto de la ayuda emergente. Si la propiedad no está establecida, entonces sale la ayuda generada automáticamente por el terminal. Puede desactivar la visualización de ayuda emergente poniendo el valor "\n" (salto de línea) para esta propiedad
|
OBJPROP_TYPE
|
Tipo de objeto
|
OBJPROP_WIDTH
|
Grosor de línea
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Distancia en píxeles por el eje X desde la esquina de enlace (ver nota)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
Coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.
|
OBJPROP_XSIZE
|
Ancho del objeto por el eje X en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Distancia en píxeles por el eje Y desde la esquina de enlace (ver nota)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
Coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.
|
OBJPROP_YSIZE
|
Alto del objeto por el eje Y en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_ZORDER
|
La prioridad de un objeto gráfico para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Por defecto, cuando se crea un objeto, este valor se pone a cero; pero si hace falta, se puede subir la prioridad. Cuando los objetos se aplican uno al otro, sólo uno de ellos, cuya prioridad es superior, recibirá el evento CHARTEVENT_CLICK.
|
ORDER_COMMENT
|
Comentario
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen especificado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Significa que el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Esta política de ejecución se utiliza para las órdenes de mercado (ORDER_TYPE_BUY y ORDER_TYPE_SELL), limitadas y limitadas con Stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT), y sólo en los modos "Ejecución por Mercado" y "Ejecución por Bolsa". En caso de la ejecución parcial, una orden limitada o de mercado con el volumen no cubierto no se anula, sino sigue estando vigente.
Para las órdenes ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT en el momento de la activación será creada la orden correspondiente limitada ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con el tipo de ejecución ORDER_FILLING_RETURN.
|
ORDER_MAGIC
|
Identificador del Asesor Experto que ha colocado la orden (sirve para que cada Asesor Experto ponga su único número personal)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Identificador de posición que se coloca en la orden a la hora de su ejecución. Cada orden ejecutada provoca una transacción que abre una nueva posición, o cambia una que ya existe. El identificador de esta misma posición se establece para la orden ejecutada en este momento.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Precio actual del símbolo de la orden
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Precio especificado en la orden
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
Precio Limit de la orden al activarse StopLimit
|
ORDER_SL
|
Nivel Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Estatus de la orden
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Orden retirada por el cliente
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Orden retirada por expirarse el plazo
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Orden ejecutada totalmente
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Orden ejecutada parcialmente
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Orden aceptada
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Orden rechazada
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
Orden en el estado de registro (colocación en el sistema de trading)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
Orden en el estado de eliminación (eliminación del sistema de trading)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
Orden en el estado de modificación (cambio de parámetros)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Orden verificada pero aún sin aceptar por el corredor
|
ORDER_SYMBOL
|
Símbolo de la orden
|
ORDER_TIME_DAY
|
Orden estará vigente sólo en el transcurso del día comercial corriente
|
ORDER_TIME_DONE
|
Hora de ejecución o cancelación de la orden
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Tiempo de ejecución / retirada de la orden en milisegundos desde 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Plazo de expiración de la orden
|
ORDER_TIME_GTC
|
Orden estará en la cola hasta que se retire
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Hora de establecimiento de la orden
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
Tiempo de colocación de la orden para la ejecución en milisegundos desde 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Orden estará vigente hasta que se expire el plazo de vigencia
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Orden se mantiene activa hasta las 23:59:59 del día especificado. Si está hora no cae en ninguna sesión de trading, la expiración llega a la hora de trading más cercana.
|
ORDER_TP
|
Nivel Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Tipo de la orden
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Orden de mercado para la compra
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Orden pendiente Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Orden pendiente Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Buy Limit por el precio StopLimit
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Tipo de ejecución según el resto
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Orden de mercado para la venta
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Orden pendiente Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Orden pendiente Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Sell Limit por el precio StopLimit
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Tiempo de vida de la orden
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Volumen actual de la orden
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Volumen inicial de la orden
|
PERIOD_CURRENT
|
Período corriente
|
PERIOD_D1
|
1 día
|
PERIOD_H1
|
1 hora
|
PERIOD_H12
|
12 horas
|
PERIOD_H2
|
2 horas
|
PERIOD_H3
|
3 horas
|
PERIOD_H4
|
4 horas
|
PERIOD_H6
|
6 horas
|
PERIOD_H8
|
8 horas
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M10
|
10 minutos
|
PERIOD_M12
|
12 minutos
|
PERIOD_M15
|
15 minutos
|
PERIOD_M2
|
2 minutos
|
PERIOD_M20
|
20 minutos
|
PERIOD_M3
|
3 minutos
|
PERIOD_M30
|
30 minutos
|
PERIOD_M4
|
4 minutos
|
PERIOD_M5
|
5 minutos
|
PERIOD_M6
|
6 minutos
|
PERIOD_MN1
|
1 mes
|
PERIOD_W1
|
1 semana
|
PLOT_ARROW
|
Código de flecha para el estilo DRAW_ARROW
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Número de colores
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo de construcción gráfica
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Valor vacío para una representación gráfica, para la que no hay dibujo
|
PLOT_LABEL
|
Nombre de la serie gráfica de indicador para la visualización en DataWindow. Para los estilos gráficos complejos, que requieren varios búferes de indicador para su visualización, los nombres para cada búfer se puede establecer utilizando ";" como separador. El ejemplo del código se puede encontrar en DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Índice del buffer que contiene el color
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Estilo de la línea de dibujo
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Grosor de línea de dibujo
|
PLOT_SHIFT
|
Desplazamiento de representación gráfica del indicador respecto al eje de tiempo en barras
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Indica la visualización de valores de construcción en la ventana DataWindow
|
PLUSDI_LINE
|
Línea +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Puntero a cualquier objeto que ha sido creado automáticamente (sin usar new())
|
POINTER_DYNAMIC
|
Puntero a objeto que ha sido creado por el operador new
|
POINTER_INVALID
|
Puntero incorrecto
|
POSITION_COMMENT
|
Comentarios de posición
|
POSITION_COMMISSION
|
Comisión
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador.
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number para la posición (véase ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Precio actual para el símbolo
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Precio de posición
|
POSITION_PROFIT
|
Beneficio corriente
|
POSITION_SL
|
Nivel Stop Loss para una posición abierta
|
POSITION_SWAP
|
Swap acumulado
|
POSITION_SYMBOL
|
Símbolo de posición abierta
|
POSITION_TIME
|
Hora de apertura de posición
|
POSITION_TIME_MSC
|
Tiempo de apertura de la posición en milisegundos desde 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Tiempo de modificación de la posición en segundos desde 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Tiempo de modificación de la posición en milisegundos desde 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Nivel Take Profit para una posición abierta
|
POSITION_TYPE
|
Tipo de posición
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Compra
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Venta
|
POSITION_VOLUME
|
Volumen de posición
|
PRICE_CLOSE
|
Precio de cierre
|
PRICE_HIGH
|
Precio máximo en el período
|
PRICE_LOW
|
Precio mínimo en el período
|
PRICE_MEDIAN
|
Precio mediano, (high+low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Precio de apertura
|
PRICE_TYPICAL
|
Precio típico, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Precio promedio, (high+low+close+close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Experto
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicador
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
REASON_ACCOUNT
|
Ha sido activada otra cuenta o ha tenido lugar la reconexión con el servidor comercial debido al cambio de los ajustes de la cuenta
|
REASON_CHARTCHANGE
|
El símbolo o período del gráfico ha sido modificado
|
REASON_CHARTCLOSE
|
El gráfico ha sido cerrado
|
REASON_CLOSE
|
El terminal ha sido cerrado
|
REASON_INITFAILED
|
Este valor significa que el manejador OnInit() ha devuelto un valor no nulo
|
REASON_PARAMETERS
|
Los parámetros de entrada han sido cambiados por el usuario
|
REASON_PROGRAM
|
Asesor Experto finalizó su trabajo llamando a la función ExpertRemove()
|
REASON_RECOMPILE
|
El programa ha sido recompilado
|
REASON_REMOVE
|
El programa ha sido eliminado del gráfico
|
REASON_TEMPLATE
|
Ha sido aplicada la nueva plantilla del gráfico
|
SATURDAY
|
Sábado
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Posición actual de un puntero de archivos
|
SEEK_END
|
Final del archivo
|
SEEK_SET
|
Principio del archivo
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Línea Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Línea Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Número de barras para el símbolo-período en el momento actual
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La primera fecha para el símbolo-período en el momento actual
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Información sobre datos históricos del instrumento
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La primera fecha en el historial para el símbolo en el servidor independientemente del período
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Significa la sincronización de datos para el símbolo/período en este momento
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La primera fecha en el historial para el símbolo en el terminal de cliente independientemente del período
|
SHORT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo short
|
SHORT_MIN
|
Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login del autor de la señal
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Balance de la cuenta
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nombre del broker (empresa)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Servidor del broker
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Divisa de la cuenta de la señal
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Fecha del inicio del monitoreo de la señal
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Fondos en la cuenta
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Crecimiento de la cuenta en por cientos
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID de la señal
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Apalancamiento de la cuenta de trading
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Reducción máxima
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nombre de la señal
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Resultado del trading en pips
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Precio de la suscripción a la señal
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Posición en el ranking de las señales
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Valor ROI (Return on Investment) de la señal en %
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Número de suscriptores
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Número de trades
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Limitación del depósito (en %)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción
|
SIGNAL_INFO_ID
|
id de la señal, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nombre de la señal, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Valor de limitación de fondos para la señal, r/o
|
SIGNAL_LINE
|
Línea de señales
|
STAT_BALANCE_DD
|
Reducción máxima del balance en dinero. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Reducción del balance en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en por cientos (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Reducción máxima del balance en por cientos. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Reducción del balance en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en dinero (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
Valor mínimo del balance
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Número de transacciones que han formado STAT_CONLOSSMAX (pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Número de transacciones que han formado STAT_CONPROFITMAX (beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Valor del criterio de optimización de usuario, calculado y devuelto por la función OnTester()
|
STAT_DEALS
|
Número de transacciones realizadas
|
STAT_EQUITY_DD
|
Reducción máxima de equidad en dinero. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Reducción de equidad en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en por cientos (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Reducción máxima de equidad en por cientos. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Reducción de equidad en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en dinero (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
Valor mínimo de equidad
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Beneficio esperado
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Pérdidas brutas, importe de todas las transacciones de pérdidas (con resultados negativos). Su valor es inferior o igual a cero
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Beneficio bruto, importe de todas las transacciones rentables (con resultados positivos). Su valor es superior o igual a cero
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Valor del depósito inicial
|
STAT_LONG_TRADES
|
Trades largos
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Trades irrentables
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Longitud media de una serie irrentable de trades
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Número de transacciones en la serie más larga de transacciones de pérdidas STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
Pérdidas totales en la serie más larga de transacciones de pérdidas
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Numero de transacciones en la serie más larga de transacciones rentables STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Beneficio total en la serie más larga de transacciones rentables
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Pérdida máxima — el valor mínimo entre todas las transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Beneficio máximo — el valor máximo entre todas las transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Valor mínimo alcanzado del nivel de margen
|
STAT_PROFIT
|
Beneficio neto tras la simulación, suma de STAT_GROSS_PROFIT y STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS siempre es menos o igual a cero)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Factor de beneficio — relación entre STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, entonces el Factor de Beneficio obtiene el valor DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Trades largos rentables
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Trades cortos rentables
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Trades rentables
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Longitud media de una serie rentable de trades
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Factor de recuperación — relación entre STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Ratio de Sharpe
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Trades cortos
|
STAT_TRADES
|
Número de trades
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Fondos retirados de la cuenta
|
STO_CLOSECLOSE
|
Calcular basándose en los precios Close/Close
|
STO_LOWHIGH
|
Calcular basándose en los precios Low/High
|
STYLE_DASH
|
Polilínea
|
STYLE_DASHDOT
|
Línea de punto y raya
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Línea de dos puntos y raya
|
STYLE_DOT
|
Línea de puntos
|
STYLE_SOLID
|
Línea continua
|
SUNDAY
|
Domingo
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - mejor oferta de compra
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Ask máximo del día
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Ask mínimo del día
|
SYMBOL_BANK
|
Fuente de cotización actual
|
SYMBOL_BASIS
|
Nombre del activo base para el símbolo
|
SYMBOL_BID
|
Bid - mejor oferta de venta
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Bid máximo del día
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Bid mínimo del día
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Divisa básica del instrumento
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Divisa de margen
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Divisa de beneficio
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descripción literal del símbolo
|
SYMBOL_DIGITS
|
Número de dígitos después del punto decimal
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
La orden está vigente hasta que se termine el día
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
El plazo de vencimiento se indica en la orden
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
El día de vencimiento se especifica en la orden
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen indicado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
En este caso el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado. La posibilidad de ejecución IOC de las órdenes se determina en el servidor comercial.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos
|
SYMBOL_ISIN
|
Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial.
|
SYMBOL_LAST
|
Precio de la última transacción
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Last máximo del día
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Last mínimo del día
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Tipo de opción
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Derecho de la opción (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Banderas de los tipos de la orden permitidos
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Está permitida la colocación de Stop Loss
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Está permitida la colocación de Take Profit
|
SYMBOL_PATH
|
Ruta en el árbol de símbolos
|
SYMBOL_POINT
|
Valor de un punto
|
SYMBOL_SELECT
|
Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Precio medio ponderado de la sesión
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Número total de órdenes de compra en el momento actual
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volumen total de órdenes de compra en el momento actual
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Precio de cierre de la sesión
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Número de transacciones en la sesión actual
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Volumen total de posiciones abiertas
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Precio de apertura de la sesión
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Precio máximo aceptable para la sesión
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Precio mínimo aceptable para la sesión
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Precio de entrega para la sesión actual
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Número total de órdenes de venta en el momento actual
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Volumen total de órdenes de venta en el momento actual
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Circulación total durante la sesión actual
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Volumen total de transacciones de la sesión actual
|
SYMBOL_SPREAD
|
Tamaño de spread en puntos
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Indicio del spread flotante
|
SYMBOL_START_TIME
|
Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valor de swap long
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modelo para calcular swap
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
No hay swaps
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps se calculan en puntos
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valor de swap short
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0
|
SYMBOL_TIME
|
Hora de la última cotización
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modo de calcular el coste del contrato
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Tamaño del contrato comercial
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Ejecución por Bolsa
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Ejecución Instantánea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Ejecución de órdenes por Mercado
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Ejecución por Pedido
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modo de ejecución de transacciones
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos)
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo de ejecución de órdenes
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Trading por el símbolo prohibido
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Sin restricciones de las operaciones comerciales
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Sólo compras
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Sólo ventas
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Mínimo cambio de precio
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Precio calculado del tick para la posición no rentable
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Precio calculado del tick para la posición rentable
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - volumen en la última transacción
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Volumen máximo para celebrar una transacción
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Volumen mínimo para celebrar una transacción
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volumen máximo del día
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volumen mínimo del día
|
TENKANSEN_LINE
|
Línea Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
Número de la build del terminal
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Número de la página de código del idioma instalado en el terminal de cliente
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Carpeta general de todos los terminales de cliente instalados en el ordenador
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Bandera de la presencia de los datos de autorización de MQL5.community en el terminal
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Balance del usuario en MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Conexión a MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nombre de la empresa
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Conexión al servidor comercial
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Número de procesadores en el sistema
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Carpeta donde se almacenan los datos del terminal
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Tamaño de la memoria libre en el disco para la carpeta MQL5\Files del terminal (agente), en MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Permiso de usar DLL
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Permiso de enviar correo electrónico usando el servidor SMTP y nombre de usuario especificados en las configuraciones del terminal
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Permiso de enviar informes a través de FTP a un servidor indicado para una cuenta comercial especificada en las configuraciones del terminal
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Idioma del terminal
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Número máximo de barras en el gráfico
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Tamaño de la memoria libre del proceso del terminal (agente), en MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Tamaño de la memoria física en el sistema, en MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Tamaño de la memoria disponible para el proceso del terminal (agente), en MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Tamaño de la memoria usada por el terminal (agente), en MB
|
TERMINAL_MQID
|
Bandera de presencia de MetaQuotes ID para el envío de las notificaciones Push
|
TERMINAL_NAME
|
Nombre del terminal
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permiso para enviar las notificaciones al smartphone
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Versión de OpenCL soportada en el formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL no se soporta
|
TERMINAL_PATH
|
Carpeta de la que se inicia el terminal
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
La capacidad de resolución a la hora de mostrar información en la pantalla se mide por la cantidad de puntos por pulgada lineal de la superficie (DPI)
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Indicación "terminal de 64 bits"
|
THURSDAY
|
Jueves
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Colocar una orden comercial de conclusión inmediata de un transacción según los parámetros especificados (colocar una orden de mercado)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Modificar los parámetros de una orden comercial colocada anteriormente
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Colocar una orden comercial para la conclusión de una transacción bajo unas condiciones especificadas (orden pendiente)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Eliminar una orden pendiente colocada anteriormente
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Modificar los valores Stop Loss y Take Profit de una posición abierta
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Solicitud cancelada por el agente
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading está prohibido por el terminal de cliente
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
No hay conexión con el servidor de comercio
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Solicitud ejecutada
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Solicitud ejecutada parcialmente
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Error al procesar la solicitud
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Orden o posición están congeladas
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Solicitud no válida
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Fecha de expiración no válida de la orden en la solicitud
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Está especificado el tipo de ejecución de orden no válido
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Tipo de orden inválido o prohibido
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Precio en la solicitud no válido
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops en la solicitud no válido
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volumen en la solicitud no válido
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Alcanzado el límite del número de órdenes pendientes
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Alcanzado el límite del volumen de órdenes y posiciones para este símbolo
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Solicitud está bloqueada para procesar
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Mercado está cerrado
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Sin cambios en la solicitud
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Falta de medios monetarios para cumplir la solicitud
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Operación permitida únicamente para las cuentas reales
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Estado de la orden se ha cambiado
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Orden colocada
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Posición con el POSITION_IDENTIFIER especificado ya está cerrada
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Precios se han cambiado
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Faltan las cotizaciones para procesar la solicitud
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Solicitud rechazada
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Recuota
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading está prohibido por el servidor
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Solicitud cancelada al expirar el plazo
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Solicitudes muy frecuentes
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Transacciones comerciales están prohibidas
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Agregación de una transacción (deal) al historial. Se hace como resultado de ejecución de la orden o realización de la operación con el balance de la cuenta.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Eliminación de una transacción (deal) del historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se elimine en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue eliminada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Modificación de una transacción (deal) en el historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se cambie en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue modificada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Agregación de una orden al historial como resultado de su ejecución o cancelación.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Eliminación de una orden del historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Modificación de una orden que se encuentra en el historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
Agregación de una nueva orden abierta.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
Eliminación de la orden de la lista de órdenes abiertas. Una orden puede ser eliminada de las abiertas como resultado de colocación de la solicitud correspondiente, o bien una vez ejecutada (llena) y pasada al historial.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Modificación de orden abierta. A estas modificaciones les corresponden no sólo los cambios explícitos por parte del terminal de cliente o servidor de trading, sino también alteraciones de su estado durante la colocación (por ejemplo, paso del estado ORDER_STATE_STARTED a ORDER_STATE_PLACED o de ORDER_STATE_PLACED a ORDER_STATE_PARTIAL etc.).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Modificación de la posición que no está relacionada con la ejecución de la transacción (deal). Este tipo de transacción (transaction) quiere decir que la posición ha sido modificada en la parte del servidor de trading. La posición puede sufrir el cambio del volumen, precio de apertura, así como de los niveles Stop Loss y Take Profit. La información sobre los cambios se envía en la estructura MqlTradeTransaction usando el manejador OnTradeTransaction. La modificación de una posición (agregación, cambio o eliminación) como resultado de ejecución de la transacción (deal) no supone la aparición tras sí la transacción (transaction) TRADE_TRANSACTION_POSITION.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
Aviso de que la solicitud comercial ha sido procesada por el servidor, y el resultado de su procesamiento ha sido recibido. Para las transacciones de este tipo en la estructura MqlTradeTransaction hay que analizar sólo un campo - type (tipo de transacción). Para obtener la información adicional hay que analizar el segundo y el tercer parámetro de la función OnTradeTransaction (request y result).
|
TUESDAY
|
Martes
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar
|
UINT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint
|
ULONG_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong
|
UPPER_BAND
|
Límite superior
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Histograma de arriba
|
UPPER_LINE
|
Línea superior
|
USHORT_MAX
|
Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort
|
VOLUME_REAL
|
Volumen comercial
|
VOLUME_TICK
|
Volumen de tick
|
WEDNESDAY
|
Miércoles
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Significa el número de elementos que se quedan hasta el final del array, es decir, el array entero será procesado
|
WRONG_VALUE
|
La constante puede convertirse implícitamente al tipo de cualquier enumeración.