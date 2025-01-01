__DATE__ Fecha de compilación del archivo sin hora (horas, minutos y segundos son iguales a 0) Print

__DATETIME__ Fecha y hora de compilación del archivo Print

__FILE__ Nombre del archivo corriente compilado Print

__FUNCSIG__ Signatura de la función en cuyo cuerpo se encuentra la macro. El mostrar en el log la descripción completa de la función con tipos de parámetros puede ser útil durante la identificación de las funciones sobrecargadas Print

__FUNCTION__ Nombre de la función, en cuyo cuerpo está ubicado la macro Print

__LINE__ Número de cadena en el código fuente, en la que se ubica esta macro Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Número build del compilador Print

__PATH__ Ruta absoluta hacia el archivo actual a compilar Print

ACCOUNT_ASSETS Tamaño actual de fondos en la cuenta AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE Balance de la cuenta en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Importe actual de comisiones bloqueadas de la cuenta AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Nombre de la empresa que atiende la cuenta AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Cuantía de crédito concedido en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY Divisa de depósito AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY Cuantía de fondos propios en la cuenta en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Cuantía de apalancamiento concedido AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES Tamaño actual de obligaciones en la cuenta AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS El número máximo permitido de las órdenes pendientes activas AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Número de cuenta AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Cuantía de margen reservada en la cuenta en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Cuantía de fondos disponibles en la cuenta en divisa del depósito para la apertura de una posición AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir la garantía de todas las órdenes pendientes AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Nivel de margen en la cuenta en por cientos AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir el importe mínimo de todas las posiciones abiertas AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Nivel del margen que requiere el recargo de la cuenta. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modo de establecimiento del nivel mínimo permitido de la margen AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Nivel del margen; al llegar a este nivel, la posición menos rentable se cierra automáticamente. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Nombre de cliente AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Cuantía del beneficio actual en la cuenta en divisa del depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Nombre del servidor comercial AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Nivel en dinero AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Nivel en por cientos AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Permiso del trading para la cuenta corriente AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT Permiso del trading para un Asesor Experto AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Account trade mode AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Cuenta comercial de concurso (Contest) AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Cuenta comercial de demostración (Demo) AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Cuenta comercial real (Real) AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER Alineación centrada (sólo para el objeto "Campo de edición") ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT Alineación por la izquierda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT Alineación derecha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Punto de enlace justo en el centro del objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Punto de enlace a la izquierda en el centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Punto de enlace en la esquina inferior izquierda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Punto de enlace en la esquina superior izquierda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Punto de enlace abajo en el centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Punto de enlace a la derecha en el centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Punto de enlace en la esquina inferior derecha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Punto de enlace en la esquina superior derecha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Punto de enlace arriba en el centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Línea principal Líneas de indicadores

BOOK_TYPE_BUY Orden de compra MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET Solicitud de compra por el precio de mercado MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL Orden de venta MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET Solicitud de venta por el precio de mercado MqlBookInfo

BORDER_FLAT Borde plano ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Convexo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Cóncavo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo char Constantes de tipos numéricos

CHAR_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo char Constantes de tipos numéricos

CHART_AUTOSCROLL Modo automático de traspaso al lado derecho del gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS Representación en forma de barras ChartSetInteger

CHART_BEGIN Inicio del gráfico (precios más viejos) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP Visualización del gráfico por encima de los demás ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES Representación en forma de velas japonesas ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK Color de la línea Ask-precio ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND Color del fondo del gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID Color de la línea Bid-precio ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Color del cuerpo de la vela oso ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Color del cuerpo de la vela toro ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN Color de barra a la baja, sombras y bordes del cuerpo de la vela de oso ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE Color de la línea del gráfico y de las velas japonesas "Doji" ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP Color de barra al alza, sombras y bordes del cuerpo de la vela de toro ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND Color de ejes, escala y línea OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID Color de rejilla ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST Color de la línea de precio de la última transacción realizada (Last) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Color de los niveles de stop-órdenes (Stop Loss y Take Profit) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME Color de volúmenes y niveles de apertura de posiciones ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Texto del comentario en el gráfico ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS Posición actual ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Permiso para arrastrar los niveles de trading por el gráfico utilizando el ratón. Por defecto, el modo de arrastre está activado (valor true) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Envía una notificación sobre los eventos de desplazamiento y pulsación de botones del ratón (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Envía una notificación sobre el evento de creación de nuevo objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Envía una notificación sobre el evento de eliminación de un objeto gráfico (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a todos los programas mql5 presentes en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Número de la primera barra visible en el gráfico. Indexación de las barras corresponde a la serie temporal. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Máximo fijo del gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Mínimo fijo del gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION Situación de la posición fija del gráfico desde el lado izquierdo en por cientos. La posición fija del gráfico está marcada con un pequeño triángulo gris sobre el eje horizontal de tiempo. Se muestra sólo si está desactivado el desplazamiento automático hacia la derecha con la llegada de un nuevo tick (ver la propiedad CHART_AUTOSCROLL). Cuando aumentamos o disminuimos el zoom, la barra que se encuentra en la posición fija se queda en el mismo sitio. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Gráfico de precio en el fondo ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS El alto del gráfico en píxeles ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT Indicio para la identificación del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART) — para un objeto gráfico devuelve true. Para el gráfico real devuelve false ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Representación en forma de una línea trazada por los precios Close ChartSetInteger

CHART_MODE Tipo de gráfico (velas, barras o líneas) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Desplazamiento del gráfico por la horizontal usando el botón izquierdo del ratón. Desplazamiento por la vertical también estará disponible si el valor de cualquiera de las siguientes tres propiedades está establecido en true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR Valor de la escala en puntos por barra ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX Máximo del gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN Mínimo del gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Modo de especificar la escala en puntos por barra ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX Modo de escala fija ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 Modo de escala 1:1 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Modo de sangría del gráfico de precio desde el lado derecho ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE Tamaño de sangría de la barra cero desde el lado derecho en por cientos ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE Muestra del valor Ask con una línea horizontal en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE Muestra del valor Bid con una línea horizontal en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE Visualiza la escala de tiempo en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID Muestra de rejilla en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE Muestra del valor Last con una línea horizontal en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Descripciones emergentes de objetos gráficos ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC Muestra de valores OHLC en esquina izquierda superior ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Muestra de separadores verticales entre períodos adyacentes ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Visualiza la escala de precios en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Visualiza en el gráfico los niveles comerciales (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit y ordenes pendientes) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES Muestra de volúmenes en el gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS Cantidad de barras en el gráfico disponibles para ser mostrados ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Volúmenes no se muestran ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Volúmenes comerciales ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Volúmenes de tick ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS El ancho del gráfico en barras ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS El ancho del gráfico en píxeles ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Manejador (handle) del gráfico (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Visibilidad de subventanas ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE Distancia en píxeles por el eje vertical Y entre el marco superior de la subventana del indicador y el marco superior de la ventana principal del gráfico. En caso del evento del ratón, las coordinadas del cursor se pasan en términos de las coordinadas de la ventana principal del gráfico, mientras que las coordinadas de los objetos gráficos en la subventana del indicador se establecen respecto a la esquina superior izquierda de la subventana. El valor es necesario para convertir las coordinadas absolutas del gráfico principal a las coordinadas locales de la subventana para un trabajo correcto con los objetos gráficos cuyas coordinadas se establecen respecto a la esquina superior izquierda del cuadro de la subventana. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL Número total de las ventanas del gráfico, incluyendo las subventanas de indicadores ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Modificación de dimensiones del gráfico o de sus propiedades a través del diálogo de propiedades OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Clic en un gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM Número inicial de un evento del rango de eventos de usuario OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Número final de un evento del rango de eventos de usuario OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Teclazos OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Desplazamiento del ratón y pulsación de los botones del ratón (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Evento de cambio de propiedades de un objeto gráfico a través del diálogo de propiedades OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Clic en un objeto gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Creación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Eliminación de un objeto gráfico (si para el gráfico está establecida la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Arrastrar un objeto gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Fin de edición del texto en el objeto gráfico Edit OnChartEvent

CHARTS_MAX La cantidad máxima posible de los gráficos abiertos al mismo tiempo en el terminal Otras constantes

CHIKOUSPAN_LINE Línea Chikou Span Líneas de indicadores

clrAliceBlue Alice Blue Colores Web

clrAntiqueWhite Antique White Colores Web

clrAqua Aqua Colores Web

clrAquamarine Aquamarine Colores Web

clrBeige Beige Colores Web

clrBisque Bisque Colores Web

clrBlack Black Colores Web

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Colores Web

clrBlue Blue Colores Web

clrBlueViolet Blue Violet Colores Web

clrBrown Brown Colores Web

clrBurlyWood Burly Wood Colores Web

clrCadetBlue Cadet Blue Colores Web

clrChartreuse Chartreuse Colores Web

clrChocolate Chocolate Colores Web

clrCoral Coral Colores Web

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Colores Web

clrCornsilk Cornsilk Colores Web

clrCrimson Crimson Colores Web

clrDarkBlue Dark Blue Colores Web

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Colores Web

clrDarkGray Dark Gray Colores Web

clrDarkGreen Dark Green Colores Web

clrDarkKhaki Dark Khaki Colores Web

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Colores Web

clrDarkOrange Dark Orange Colores Web

clrDarkOrchid Dark Orchid Colores Web

clrDarkSalmon Dark Salmon Colores Web

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Colores Web

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Colores Web

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Colores Web

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Colores Web

clrDarkViolet Dark Violet Colores Web

clrDeepPink Deep Pink Colores Web

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Colores Web

clrDimGray Dim Gray Colores Web

clrDodgerBlue Dodger Blue Colores Web

clrFireBrick Fire Brick Colores Web

clrForestGreen Forest Green Colores Web

clrGainsboro Gainsboro Colores Web

clrGold Gold Colores Web

clrGoldenrod Goldenrod Colores Web

clrGray Gray Colores Web

clrGreen Green Colores Web

clrGreenYellow Green Yellow Colores Web

clrHoneydew Honeydew Colores Web

clrHotPink Hot Pink Colores Web

clrIndianRed Indian Red Colores Web

clrIndigo Indigo Colores Web

clrIvory Ivory Colores Web

clrKhaki Khaki Colores Web

clrLavender Lavender Colores Web

clrLavenderBlush Lavender Blush Colores Web

clrLawnGreen Lawn Green Colores Web

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Colores Web

clrLightBlue Light Blue Colores Web

clrLightCoral Light Coral Colores Web

clrLightCyan Light Cyan Colores Web

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Colores Web

clrLightGray Light Gray Colores Web

clrLightGreen Light Green Colores Web

clrLightPink Light Pink Colores Web

clrLightSalmon Light Salmon Colores Web

clrLightSeaGreen Light Sea Green Colores Web

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Colores Web

clrLightSlateGray Light Slate Gray Colores Web

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Colores Web

clrLightYellow Light Yellow Colores Web

clrLime Lime Colores Web

clrLimeGreen Lime Green Colores Web

clrLinen Linen Colores Web

clrMagenta Magenta Colores Web

clrMaroon Maroon Colores Web

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Colores Web

clrMediumBlue Medium Blue Colores Web

clrMediumOrchid Medium Orchid Colores Web

clrMediumPurple Medium Purple Colores Web

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Colores Web

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Colores Web

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Colores Web

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Colores Web

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Colores Web

clrMidnightBlue Midnight Blue Colores Web

clrMintCream Mint Cream Colores Web

clrMistyRose Misty Rose Colores Web

clrMoccasin Moccasin Colores Web

clrNavajoWhite Navajo White Colores Web

clrNavy Navy Colores Web

clrNONE Ausencia de color Otras constantes

clrOldLace Old Lace Colores Web

clrOlive Olive Colores Web

clrOliveDrab Olive Drab Colores Web

clrOrange Orange Colores Web

clrOrangeRed Orange Red Colores Web

clrOrchid Orchid Colores Web

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Colores Web

clrPaleGreen Pale Green Colores Web

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Colores Web

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Colores Web

clrPapayaWhip Papaya Whip Colores Web

clrPeachPuff Peach Puff Colores Web

clrPeru Peru Colores Web

clrPink Pink Colores Web

clrPlum Plum Colores Web

clrPowderBlue Powder Blue Colores Web

clrPurple Purple Colores Web

clrRed Red Colores Web

clrRosyBrown Rosy Brown Colores Web

clrRoyalBlue Royal Blue Colores Web

clrSaddleBrown Saddle Brown Colores Web

clrSalmon Salmon Colores Web

clrSandyBrown Sandy Brown Colores Web

clrSeaGreen Sea Green Colores Web

clrSeashell Seashell Colores Web

clrSienna Sienna Colores Web

clrSilver Silver Colores Web

clrSkyBlue Sky Blue Colores Web

clrSlateBlue Slate Blue Colores Web

clrSlateGray Slate Gray Colores Web

clrSnow Snow Colores Web

clrSpringGreen Spring Green Colores Web

clrSteelBlue Steel Blue Colores Web

clrTan Tan Colores Web

clrTeal Teal Colores Web

clrThistle Thistle Colores Web

clrTomato Tomato Colores Web

clrTurquoise Turquoise Colores Web

clrViolet Violet Colores Web

clrWheat Wheat Colores Web

clrWhite White Colores Web

clrWhiteSmoke White Smoke Colores Web

clrYellow Yellow Colores Web

clrYellowGreen Yellow Green Colores Web

CORNER_LEFT_LOWER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda del gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina inferior derecha del gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Centro de coordinadas se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP Página de código actual de codificación ANSI en el sistema operativo Windows CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP Página de código actual Macintosh. Nota: Este valor suelen usar en los códigos de programas creados anteriormente, y actualmente no hay necesidad de usarlo porque los modernos ordenadores Macintosh utilizan la codificación Unicode. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP Página de código actual OEM. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL Página de código Symbol CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP Codificación Windows ANSI para el hilo de ejecución corriente. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 Página de código UTF-7. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 Página de código UTF-8. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 Cifrado AES con la clave de 128 bits (16 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 Cifrado AES con la clave de 256 bits (32 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP Compresión ZIP CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 Cifrado BASE64 (recodificación) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES Cifrado DES con la clave de 56 bits (7 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 Cálculo HASH MD5 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 Cálculo HASH SHA1 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 Cálculo HASH SHA256 CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG Número de dígitos decimales significativos Constantes de tipos numéricos

DBL_EPSILON Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 Constantes de tipos numéricos

DBL_MANT_DIG Cantidad de bits en la mantisa Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo double Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

DBL_MAX_EXP Valor binario máximo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo double Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

DBL_MIN_EXP Valor binario mínimo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

DEAL_COMMENT Comentarios de transacción HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION Comisión de transacción HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY Dirección de transacción — entra en el mercado, sale del mercado o da la vuelta HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN Entrada en el mercado HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT Vuelta HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT Salida del mercado HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Magic number para la transacción (véase ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER Orden a base de la cual la transacción ha sido ejecutada HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID Identificador de posición, en la apertura, modificación o cierre de la cual participa esta transacción. Cada posición tiene su único identificador que se asigna a todas las transacciones realizadas con el instrumento durante toda la vida de la posición. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE Precio de transacción HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT Beneficio de transacción HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Swap acumulado con el cierre HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL Símbolo de transacción HistoryDealGetString

DEAL_TIME Hora de ejecución de transacción HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC Tiempo de ejecución de la transacción en milisegundos desde 01.01.1970 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE Tipo de transacción HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE Balance HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS Bonos HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY Compra HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Transacción de compra cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de compra realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_BUY) se cambia a DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE Cargas adicionales HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Comisiones adicionales HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Comisión de agente calculada al final de la jornada de trading HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Comisión de agente calculada al final del mes HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Comisión calculada al final de la jornada de trading HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Comisión calculada al final del mes HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION Corrección HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT Crédito HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Calculo de intereses sobre fondos libres HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL Venta HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Transacción de venta cancelada. Puede surgir la situación cuando una transacción de venta realizada anteriormente se cancele. En este caso el tipo de la operación realizada (DEAL_TYPE_SELL) se cambia a DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, y su beneficio/pérdida se anula. El beneficio/pérdida producido/a anteriormente se carga/se quita de la cuenta por medio de una operación contable separada HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME Volumen de transacción HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS Visualización como secuencia de barras Estilos de dibujo

DRAW_CANDLES Visualización como secuencia de velas Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_ARROW Dibujo con flechas multicolor Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_HISTOGRAM Histograma multicolor desde la línea cero Estilos de dibujo

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Histograma multicolor de dos buffers de indicadores Estilos de dibujo

DRAW_FILLING Relleno de color entre dos niveles Estilos de dibujo

DRAW_HISTOGRAM Histograma de la línea cero Estilos de dibujo

DRAW_HISTOGRAM2 Histograma de dos buffers de indicadores Estilos de dibujo

DRAW_ZIGZAG Estilo Zigzag permite secciones verticales en la barra Estilos de dibujo

ELLIOTT_CYCLE Ciclo (Cycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Gran superciclo (Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Intermedio (Intermediate) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR Menor (Minor) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Minuette (Minuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Minute (Minute) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY Primario (Primary) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE Subminuette (Subminuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE Superciclo (Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE Valor vacío en el búfer de indicadores Otras constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad de la cuenta GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE Tamaño solicitado del array supera 2 gigabytes GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR No hay memoria suficiente para la reubicación de un array, o un intento de cambio del tamaño de un array estático GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD No se puede añadir la profundidad de mercado GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE No se puede eliminar la profundidad de mercado GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET No se puede obtener los datos de la profundidad de mercado GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Error al suscribirse a la recepción de nuevos datos de la profundidad de mercado GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY No hay memoria suficiente para la redistribución de buffers de indicadores GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX Índice erróneo de su búfer de indicadores GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY No se puede limpiar el directorio (tal vez, uno o más archivos estén bloqueados y no se ha podido llevar a cabo la eliminación) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY No se puede eliminar el directorio GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE Error al eliminar el archivo GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE Error al abrir el archivo GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo char GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE Error al cambiar el símbolo y período del gráfico GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER Error al crear el temporizador GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN Error al abrir el gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD Error al insertar un indicador en el gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL Error al quitar un indicador desde el gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND El indicador no ha sido encontrado en el gráfico especificado GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED error de navegación por el gráfico GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT Gráfico no tiene un Asesor Experto que pueda procesar el evento GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY Gráfico no responde GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND Gráfico no encontrado GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED Error al crear un screenshot GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED Error al aplicar una plantilla GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND Subventana que contiene el indicador especificado no encontrada GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID Identificador erróneo del gráfico GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER Valor erróneo del parámetro para la función de trabajo con los gráficos GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del gráfico GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del indicador personalizado GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Directorio no existe GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo double GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE Hay que especificar el tamaño de la cadena porque el archivo ha sido abierto como binario GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Memoria insuficiente para la caché de lectura GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE No se puede reescribir el archivo GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY No es un archivo, es un directorio GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY Es un archivo, no es un directorio GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Archivo no existe GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN El archivo debe ser abierto como un archivo binario GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV El archivo debe ser abierto como un archivo CSV GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD El archivo debe ser abierto para la lectura GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE El archivo debe ser abierto para la escritura GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT El archivo debe ser abierto como un archivo de texto GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV El archivo debe ser abierto como un archivo de texto o CSV GetLastError

ERR_FILE_READERROR Error de lectura de archivo GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR No se ha podido escribir el recurso en el archivo GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo float GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED Envío de archivo a través de ftp fallido GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED Función de sistema no está permitida para la llamada GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS Variable global del terminal de cliente con este nombre ya existe GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND Variable global del terminal de cliente no encontrada GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND Historial solicitado no encontrado GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del historial GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Copiado de los arrays incompatibles. Un array de cadena puede ser copiado sólo en un array de cadena, un array numérico sólo en un array numérico GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE Para los arrays de cadenas - un archivo de texto, para los demás - un archivo binario GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD Error al añadir indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY Indicador no puede ser aplicado a otro indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE No se puede crear indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME El primer parámetro en la matriz tiene que ser el nombre del indicador personalizado GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND Datos solicitados no encontrados GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Memoria insuficiente para añadir el indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Tipo erróneo del parámetro en la matriz al crear un indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING No hay parámetros cuando se crea un indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Símbolo desconocido GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Handle del indicador es erróneo GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX Índice del búfer de indicador que se solicita es erróneo GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS Número erróneo de parámetros al crear un indicador GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo int GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR Error interno inesperado GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Array del tipo inapropiado, tamaño inapropiado o objeto dañado del array dinámico GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME Valor de fecha y/o hora incorrecto GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Archivo con este manejador ya está cerrado, o no se abría en absoluto GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Parámetro erróneo durante la llamada a la función de sistema GetLastError

ERR_INVALID_POINTER Puntero erróneo GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Tipo erróneo del puntero GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo long GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED Envío de carta fallido GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Hora del último tick no se conoce (no había ticks) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Símbolo no está seleccionado en MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR Error al agregar o eliminar el símbolo a/de MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Símbolo desconocido GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del símbolo GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del programa GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE No hay fecha en la cadena GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY No hay memoria suficiente para ejecutar la función de sistema GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED No se ha podido enviar la notificación GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT Envío de notificaciones muy frecuente GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Parámetro incorrecto para el envío de la notificación — en la función SendNotification() han pasado una línea vacía o NULL GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Ajustes incorrectos de las notificaciones en el terminal (ID no especificada o permiso no concedido) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING Cadena no inicializada GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Tiene que ser un array numérico GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR Error al manejar un objeto gráfico GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Imposible recibir fecha correspondiente al valor GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Imposible recibir valor correspondiente a la fecha GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND Objeto gráfico no encontrado GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del objeto gráfico GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Tiene que ser un array unidimensional GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE Error de creación del búfer OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE Error al crear el contexto OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE Error de ejecución del programa OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL Error interno al ejecutar OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE Error al crear el kernel - punto de entrada de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED Las funciones OpenCL no se soportan en este ordenador GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE Error al crear la cola de ejecución en OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER Error al establecer los parámetros para el kernel OpenCL (punto de entrada en el programa OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Punto de entrada demasiado largo (kernel OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET Desplazamiento incorrecto en el búfer OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE Tamaño del búfer OpenCL incorrecto GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED Reproducción de sonido fallido GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED Coincidencia del nombre del recurso dinámico y estático GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG Nombre del recurso supera 63 caracteres GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND Recurso con este nombre no encontrado en EX5 GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Tipo del recurso no soportado o el tamaño superior a 16 Mb GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY No se puede usar serie temporal GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY Tiene que ser un array del tipo short GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Un array muy pequeño, posición de inicio está fuera de los límites del array GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY El array que recibe está declarado como AS_SERIES, y no tiene el tamaño suficiente GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Memoria insuficiente para la cadena GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR No hay memoria suficiente para la reubicación de una cadena GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN Longitud de cadena es menos de la esperada GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR Error de conversión de cadena a fecha GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Número excesivamente grande, más que ULONG_MAX GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Tipo de datos desconocido durante la conversión a una cadena GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED Al final de la cadena se ha añadido 0, una operación inútil GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE Posición fuera de los límites de la cadena GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS Estructura contiene objetos de cadenas y/o de arrays dinámicos y/o estructuras con estos objetos y/o clases GetLastError

ERR_SUCCESS Operación ejecutada con éxito GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad del terminal GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Nombre del archivo demasiado largo GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES No se puede abrir más de 64 archivos GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Hay más especificadores de formato que los parámetros GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Hay más Parámetros que los especificadores de formato GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND Transacción no encontrada GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Prohibida la actividad comercial para el Asesor Experto GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND Orden no encontrada GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND Posición no encontrada GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED Envío de solicitud comercial fallida GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY Identificador erróneo de la propiedad de la actividad comercial GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST A partir de este código se empiezan los errores definidos por el usuario GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED No se ha podido conectarse a la URL especificada GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS URL no ha superado la prueba GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED Error de ejecución de la solicitud HTTP GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Superado el tiempo de espera de recepción de datos GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Nombre erróneo del directorio GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Manejador erróneo de archivo GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Nombre del archivo no válido GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING Cadena de formato errónea GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Parámetro erróneo durante la llamada built-in a la función del terminal de cliente GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE Fecha errónea en la cadena GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT Objeto de cadena dañado GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER Parámetro del tipo string dañado GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME Hora errónea en la cadena GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Un array de longitud cero GetLastError

FILE_ACCESS_DATE Fecha del último acceso al archivo FileGetInteger

FILE_ANSI Cadenas del tipo ANSI (símbolos de un byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()) FileOpen

FILE_BIN Modo binario de lectura-escritura (sin conversión de una cadena y en una cadena). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()) FileOpen

FILE_COMMON Ubicación del archivo en la carpeta general de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. La bandera se usa en las funciones (FileOpen()), (FileCopy(), FileMove()), (FileIsExist()) FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE Fecha de creación FileGetInteger

FILE_CSV Archivo del tipo csv (todos sus elementos se convierten a las cadenas del tipo correspondiente, unicode o ansi, y se separan con un delimitador). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()) FileOpen

FILE_END Obtención del signo del final del archivo FileGetInteger

FILE_EXISTS Comprobación de existencia FileGetInteger

FILE_IS_ANSI El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END Obtención del signo del final de la línea FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE Fecha de última modificación FileGetInteger

FILE_POSITION Posición del puntero en el archivo FileGetInteger

FILE_READ Archivo se abre para la lectura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ. FileOpen

FILE_REWRITE Posibilidad de reescribir un archivo usando las funciones FileCopy() y FileMove(). El archivo tiene que existir o abrirse para la escritura. En caso contrario el archivo no se abrirá. FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ Acceso compartido para la lectura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ FileOpen

FILE_SHARE_WRITE Acceso compartido para la escritura desde varios programas. La bandera se usa cuando se abre un archivo (FileOpen()), pero durante la apertura no sustituye la necesidad de indicar FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ FileOpen

FILE_SIZE Tamaño del archivo en bytes FileGetInteger

FILE_TXT Archivo de texto simple (igual que el archivo csv pero sin tomar en cuenta los delimitadores). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()) FileOpen

FILE_UNICODE Cadenas del tipo UNICODE (símbolos de dos byte). La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()) FileOpen

FILE_WRITE Archivo se abre para la escritura. La bandera se usa cuando un archivo se abre, en la función (FileOpen()). Cuando abrimos un archivo, es obligatorio indicar la bandera FILE_WRITE y/o la bandera FILE_READ. FileOpen

FLT_DIG Número de dígitos decimales significativos Constantes de tipos numéricos

FLT_EPSILON Valor mínimo que satisface la condición: 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 Constantes de tipos numéricos

FLT_MANT_DIG Cantidad de bits en la mantisa Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo float Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX_10_EXP Valor decimal máximo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

FLT_MAX_EXP Valor binario máximo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN Valor mínimo positivo que puede ser representado por el tipo float Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

FLT_MIN_EXP Valor binario mínimo del grado de exponente Constantes de tipos numéricos

FRIDAY Viernes SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND Línea de tendencia a la baja ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND Línea de tendencia al alza ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE Línea de mandíbulas Líneas de indicadores

GATORLIPS_LINE Línea de labios Líneas de indicadores

GATORTEETH_LINE Línea de dientes Líneas de indicadores

IDABORT El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado MessageBox

IDCANCEL El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado MessageBox

IDCONTINUE El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado MessageBox

IDIGNORE El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado MessageBox

IDNO El botón "No" (No) está seleccionado MessageBox

IDOK El botón "OK" está seleccionado MessageBox

IDRETRY El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado MessageBox

IDTRYAGAIN El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado MessageBox

IDYES El botón "Sí" (Yes) está seleccionado MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Buffers auxiliares para los cálculos intermedios SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Colores SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Datos para dibujar SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS Precisión de dibujo de los valores del indicador IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT El alto fijo de la propia ventana del indicador (comando del preprocesador #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR Color de la línea del nivel IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Número de niveles en la ventana del indicador IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Estilo de la línea del nivel IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT Descripción del nivel IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE Valor del nivel IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH Grosor de la línea del nivel IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Máximo de la ventana del indicador IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Mínimo de la ventana del indicador IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Nombre breve del indicador IndicatorSetString

INT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo int Constantes de tipos numéricos

INT_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo int Constantes de tipos numéricos

INVALID_HANDLE Manejador incorrecto Otras constantes

IS_DEBUG_MODE Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de depuración Otras constantes

IS_PROFILE_MODE Indica que un programa mql5 se encuentra en el modo de perfilación Otras constantes

KIJUNSEN_LINE Línea Kijun-sen Líneas de indicadores

LICENSE_DEMO Versión demo del producto de pago de la Tienda. Funciona sólo en el Probador de Estrategias MQLInfoInteger

LICENSE_FREE Versión gratuita ilimitada MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Esta es una versión con licencia adquirida, que permite al menos 5 activaciones. El vendedor podrá aumentar el número permitido de activaciones. MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Esta es una versión con un término de licencia limitado MQLInfoInteger

LONG_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo long Constantes de tipos numéricos

LONG_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo long Constantes de tipos numéricos

LOWER_BAND Límite inferior Líneas de indicadores

LOWER_HISTOGRAM Histograma de abajo Líneas de indicadores

LOWER_LINE Línea inferior Líneas de indicadores

M_E e Constantes matemáticas

M_PI pi Constantes matemáticas

MAIN_LINE Línea principal Líneas de indicadores

MB_ABORTRETRYIGNORE La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 El primer botón MB_DEFBUTTON1 - el botón está seleccionado por defecto, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, o MB_DEFBUTTON4 no están especificados MessageBox

MB_DEFBUTTON2 El segundo botón - botón por defecto MessageBox

MB_DEFBUTTON3 El tercer botón - botón por defecto MessageBox

MB_DEFBUTTON4 El cuarto botón - botón por defecto MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING El ícono del signo de admiración MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK El ícono del signo i dentro del círculo MessageBox

MB_ICONQUESTION El ícono del signo interrogación MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND El ícono del signo STOP MessageBox

MB_OK La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto MessageBox

MB_OKCANCEL La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel MessageBox

MB_YESNO La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No MessageBox

MB_YESNOCANCEL La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE Línea —DI Líneas de indicadores

MODE_EMA Media móvil exponencial Métodos de alisamiento

MODE_LWMA Media móvil pronderada Métodos de alisamiento

MODE_SMA Media móvil simple Métodos de alisamiento

MODE_SMMA Media móvil suavizada Métodos de alisamiento

MONDAY Lunes SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de depuración MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED Permiso de usar DLL para este programa iniciado MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE Indica que el EA iniciado en el gráfico trabaja en el modo de recogida de los frames de resultados de la optimización MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE Tipo de licencia del módulo EX5. La licencia se refiere al módulo EX5 desde el cual se hace la solicitud con el uso de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE). MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT Tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en Mb MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED Tamaño de la memoria usada por el programa MQL5 en Mb MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de optimización MQLInfoInteger

MQL_PROFILER Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de perfiladura del código MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Nombre del programa mql5 en ejecución MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Ruta para dicho programa en ejecución MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE Tipo del programa mql5 MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED Permiso para trabajar con las señales de este programa iniciado MQLInfoInteger

MQL_TESTER Indica que el programa iniciado trabaja en el Probador MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED Permiso para tradear concedido a este programa iniciado MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE Indica que el programa iniciado trabaja en el modo visual de simulación MQLInfoInteger

NULL Cero de cualquier tipo Otras constantes

OBJ_ALL_PERIODS El objeto se dibuja en todos los períodos de tiempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etiqueta izquierda de precio Tipos de objetos

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Etiqueta derecha de precio Tipos de objetos

OBJ_ARROWED_LINE Objeto "Línea de separación con una flecha" Tipos de objetos

OBJ_ELLIOTWAVE3 Ondas de Elliott de fase correctiva (3) Tipos de objetos

OBJ_ELLIOTWAVE5 Ondas de Elliott de fase impulsiva (5) Tipos de objetos

OBJ_EVENT Objeto "Evento" corresponde a un evento en el calendario económico Tipos de objetos

OBJ_FIBOTIMES Zonas temporales de Fibonacci Tipos de objetos

OBJ_NO_PERIODS El objeto no se muestra en ninguno de los períodos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 El objeto se dibuja en los gráficos de un día ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 El objeto se dibuja en los gráficos de 1 hora ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 El objeto se dibuja en los gráficos de 12 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 El objeto se dibuja en los gráficos de 2 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 El objeto se dibuja en los gráficos de 3 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 El objeto se dibuja en los gráficos de 4 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 El objeto se dibuja en los gráficos de 6 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 El objeto se dibuja en los gráficos de 8 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 El objeto se dibuja en los gráficos de 1 minuto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 El objeto se dibuja en los gráficos de 10 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 El objeto se dibuja en los gráficos de 12 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 El objeto se dibuja en los gráficos de 15 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 El objeto se dibuja en los gráficos de 2 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 El objeto se dibuja en los gráficos de 20 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 El objeto se dibuja en los gráficos de 3 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 El objeto se dibuja en los gráficos de 30 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 El objeto se dibuja en los gráficos de 4 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 El objeto se dibuja en los gráficos de 5 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 El objeto se dibuja en los gráficos de 6 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 El objeto se dibuja en los gráficos mensuales ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 El objeto se dibuja en los gráficos semanales ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL Objeto "Etiqueta rectangular" sirve para crear y formatear la interfaz gráfica personalizada. Tipos de objetos

OBJ_REGRESSION Canal en regresión lineal Tipos de objetos

OBJ_STDDEVCHANNEL Canal de desviación estándar Tipos de objetos

OBJ_TRENDBYANGLE Línea de tendencia por ángulo Tipos de objetos

OBJPROP_ALIGN Alineación del texto horizontalmente en el objeto "Campo de edición" (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR Posición del punto de anclaje de un objeto gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE Ángulo. Para los objetos con el ángulo no especificado, creados desde el programa, el valor es igual a EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Código de flecha para el objeto "Flecha" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK Objeto en el fondo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR Color del fondo para el OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE Nombre del archivo BMP para el objeto "Etiqueta gráfica". Véase también Recursos ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR Color del borde para el objeto OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE Estilo del borde del objeto "Etiqueta rectangular" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID Identificador del objeto "Gráfico" (OBJ_CHART). Permite trabajar con las propiedades de este objeto como con cualquier otro gráfico usando las funciones descritas en el apartado Operaciones con gráficos, pero hay algunas excepciones. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE Escala para el objeto "Gráfico" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR Color ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER Esquina del gráfico para enlazar un objeto gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Tiempo de creación de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Visualiza la escala de tiempo para el objeto "Gráfico" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Nivel de marcación ondulada de Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION Desviación para el canal de la desviación estándar ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Tendencia del objeto de Gann ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES Visualización de líneas para la marcación ondulada de Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE Visualización del elipse entero para el objeto "Arcos de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Relleno de objeto con color (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT Fuente ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE Tamaño de caracteres ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN Prohíbe mostrar el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos del menú del terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". El valor true permite ocultar el objeto que el usuario no necesita. Por defecto, true se pone para los objetos que muestran los eventos del calendario, historial de trading, así como para los objetos creados en un programa MQL5. Para poder ver estos objetos gráfico y acceder a sus propiedades, hay que pulsar en el botón "Todos" en la ventana "Lista de objetos". ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR Color de línea-nivel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Número de niveles ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Estilo de línea-nivel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT Descripción de nivel ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE Valor de nivel ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH Grosor de línea-nivel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Nombre de objeto ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD Período de tiempo para el objeto "Gráfico" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE Coordenadas de precio ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Visualiza la escala de precios para el objeto "Gráfico" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Línea vertical va a través de todas las ventanas del gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Rayo va a la izquierda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Rayo va a la derecha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY Posibilidad de editar el texto en el objeto Edit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE Escala (propiedad de objetos de Gann y del objeto "Arcos de Fibonacci") ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE Disponibilidad de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED Selección de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE Estado del botón (Pulsado/Despulsado) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Estilo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Símbolo para el objeto "Gráfico" ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT Descripción de objeto (texto contenido en el objeto) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME Coordenadas de tiempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidad de objeto en períodos de tiempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP El texto de la ayuda emergente. Si la propiedad no está establecida, entonces sale la ayuda generada automáticamente por el terminal. Puede desactivar la visualización de ayuda emergente poniendo el valor "

" (salto de línea) para esta propiedad ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Tipo de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH Grosor de línea ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE Distancia en píxeles por el eje X desde la esquina de enlace (ver nota) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET Coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE Ancho del objeto por el eje X en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE Distancia en píxeles por el eje Y desde la esquina de enlace (ver nota) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET Coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Alto del objeto por el eje Y en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER La prioridad de un objeto gráfico para obtener el evento de cliquear sobre el gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Por defecto, cuando se crea un objeto, este valor se pone a cero; pero si hace falta, se puede subir la prioridad. Cuando los objetos se aplican uno al otro, sólo uno de ellos, cuya prioridad es superior, recibirá el evento CHARTEVENT_CLICK. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Comentario OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen especificado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Significa que el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Esta política de ejecución se utiliza para las órdenes de mercado (ORDER_TYPE_BUY y ORDER_TYPE_SELL), limitadas y limitadas con Stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT), y sólo en los modos "Ejecución por Mercado" y "Ejecución por Bolsa". En caso de la ejecución parcial, una orden limitada o de mercado con el volumen no cubierto no se anula, sino sigue estando vigente. Para las órdenes ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT en el momento de la activación será creada la orden correspondiente limitada ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con el tipo de ejecución ORDER_FILLING_RETURN. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC Identificador del Asesor Experto que ha colocado la orden (sirve para que cada Asesor Experto ponga su único número personal) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID Identificador de posición que se coloca en la orden a la hora de su ejecución. Cada orden ejecutada provoca una transacción que abre una nueva posición, o cambia una que ya existe. El identificador de esta misma posición se establece para la orden ejecutada en este momento. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT Precio actual del símbolo de la orden OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Precio especificado en la orden OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT Precio Limit de la orden al activarse StopLimit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Nivel Stop Loss OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Estatus de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED Orden retirada por el cliente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED Orden retirada por expirarse el plazo OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED Orden ejecutada totalmente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL Orden ejecutada parcialmente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED Orden aceptada OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED Orden rechazada OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD Orden en el estado de registro (colocación en el sistema de trading) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Orden en el estado de eliminación (eliminación del sistema de trading) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Orden en el estado de modificación (cambio de parámetros) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED Orden verificada pero aún sin aceptar por el corredor OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Símbolo de la orden OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY Orden estará vigente sólo en el transcurso del día comercial corriente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Hora de ejecución o cancelación de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC Tiempo de ejecución / retirada de la orden en milisegundos desde 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Plazo de expiración de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC Orden estará en la cola hasta que se retire OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Hora de establecimiento de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC Tiempo de colocación de la orden para la ejecución en milisegundos desde 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED Orden estará vigente hasta que se expire el plazo de vigencia OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Orden se mantiene activa hasta las 23:59:59 del día especificado. Si está hora no cae en ninguna sesión de trading, la expiración llega a la hora de trading más cercana. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Nivel Take Profit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Tipo de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY Orden de mercado para la compra OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Orden pendiente Buy Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP Orden pendiente Buy Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Buy Limit por el precio StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Tipo de ejecución según el resto OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL Orden de mercado para la venta OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Orden pendiente Sell Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP Orden pendiente Sell Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Al alcanzar el precio de la orden se coloca la orden pendiente Sell Limit por el precio StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME Tiempo de vida de la orden OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT Volumen actual de la orden OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Volumen inicial de la orden OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT Período corriente Períodos de gráficos

PERIOD_D1 1 día Períodos de gráficos

PERIOD_H1 1 hora Períodos de gráficos

PERIOD_H12 12 horas Períodos de gráficos

PERIOD_H2 2 horas Períodos de gráficos

PERIOD_H3 3 horas Períodos de gráficos

PERIOD_H4 4 horas Períodos de gráficos

PERIOD_H6 6 horas Períodos de gráficos

PERIOD_H8 8 horas Períodos de gráficos

PERIOD_M1 1 minuto Períodos de gráficos

PERIOD_M10 10 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M12 12 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M15 15 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M2 2 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M20 20 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M3 3 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M30 30 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M4 4 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M5 5 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_M6 6 minutos Períodos de gráficos

PERIOD_MN1 1 mes Períodos de gráficos

PERIOD_W1 1 semana Períodos de gráficos

PLOT_ARROW Código de flecha para el estilo DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT Desplazamiento vertical de flechas para el estilo DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES Número de colores PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Número de barras iniciales sin dibujar y valores en DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Tipo de construcción gráfica PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Valor vacío para una representación gráfica, para la que no hay dibujo PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL Nombre de la serie gráfica de indicador para la visualización en DataWindow. Para los estilos gráficos complejos, que requieren varios búferes de indicador para su visualización, los nombres para cada búfer se puede establecer utilizando ";" como separador. El ejemplo del código se puede encontrar en DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR Índice del buffer que contiene el color PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Estilo de la línea de dibujo PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH Grosor de línea de dibujo PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Desplazamiento de representación gráfica del indicador respecto al eje de tiempo en barras PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Indica la visualización de valores de construcción en la ventana DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Línea +DI Líneas de indicadores

POINTER_AUTOMATIC Puntero a cualquier objeto que ha sido creado automáticamente (sin usar new()) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC Puntero a objeto que ha sido creado por el operador new CheckPointer

POINTER_INVALID Puntero incorrecto CheckPointer

POSITION_COMMENT Comentarios de posición PositionGetString

POSITION_COMMISSION Comisión PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Magic number para la posición (véase ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT Precio actual para el símbolo PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Precio de posición PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Beneficio corriente PositionGetDouble

POSITION_SL Nivel Stop Loss para una posición abierta PositionGetDouble

POSITION_SWAP Swap acumulado PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Símbolo de posición abierta PositionGetString

POSITION_TIME Hora de apertura de posición PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC Tiempo de apertura de la posición en milisegundos desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE Tiempo de modificación de la posición en segundos desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC Tiempo de modificación de la posición en milisegundos desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TP Nivel Take Profit para una posición abierta PositionGetDouble

POSITION_TYPE Tipo de posición PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY Compra PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL Venta PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Volumen de posición PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Precio de cierre Constantes de precio

PRICE_HIGH Precio máximo en el período Constantes de precio

PRICE_LOW Precio mínimo en el período Constantes de precio

PRICE_MEDIAN Precio mediano, (high+low)/2 Constantes de precio

PRICE_OPEN Precio de apertura Constantes de precio

PRICE_TYPICAL Precio típico, (high+low+close)/3 Constantes de precio

PRICE_WEIGHTED Precio promedio, (high+low+close+close)/4 Constantes de precio

PROGRAM_EXPERT Experto MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR Indicador MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT Script MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Ha sido activada otra cuenta o ha tenido lugar la reconexión con el servidor comercial debido al cambio de los ajustes de la cuenta UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE El símbolo o período del gráfico ha sido modificado UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE El gráfico ha sido cerrado UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE El terminal ha sido cerrado UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED Este valor significa que el manejador OnInit() ha devuelto un valor no nulo UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Los parámetros de entrada han sido cambiados por el usuario UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM Asesor Experto finalizó su trabajo llamando a la función ExpertRemove() UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE El programa ha sido recompilado UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE El programa ha sido eliminado del gráfico UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE Ha sido aplicada la nueva plantilla del gráfico UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Sábado SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR Posición actual de un puntero de archivos FileSeek

SEEK_END Final del archivo FileSeek

SEEK_SET Principio del archivo FileSeek

SENKOUSPANA_LINE Línea Senkou Span A Líneas de indicadores

SENKOUSPANB_LINE Línea Senkou Span B Líneas de indicadores

SERIES_BARS_COUNT Número de barras para el símbolo-período en el momento actual SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE La primera fecha para el símbolo-período en el momento actual SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Información sobre datos históricos del instrumento SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE La primera fecha en el historial para el símbolo en el servidor independientemente del período SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Significa la sincronización de datos para el símbolo/período en este momento SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE La primera fecha en el historial para el símbolo en el terminal de cliente independientemente del período SeriesInfoInteger

SHORT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo short Constantes de tipos numéricos

SHORT_MIN Valor mínimo que puede ser representado por el tipo short Constantes de tipos numéricos

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Login del autor de la señal SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Balance de la cuenta SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Nombre del broker (empresa) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Servidor del broker SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Divisa de la cuenta de la señal SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Fecha del inicio del monitoreo de la señal SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Fondos en la cuenta SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Crecimiento de la cuenta en por cientos SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID ID de la señal SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Apalancamiento de la cuenta de trading SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Reducción máxima SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Nombre de la señal SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Resultado del trading en pips SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE Precio de la suscripción a la señal SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING Posición en el ranking de las señales SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI Valor ROI (Return on Investment) de la señal en % SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Número de suscriptores SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Número de trades SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Limitación del depósito (en %) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID id de la señal, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME Nombre de la señal, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Valor de limitación de fondos para la señal, r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE Línea de señales Líneas de indicadores

STAT_BALANCE_DD Reducción máxima del balance en dinero. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo. TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Reducción del balance en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en por cientos (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Reducción máxima del balance en por cientos. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Reducción del balance en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en dinero (STAT_BALANCE_DD). TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN Valor mínimo del balance TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES Número de transacciones que han formado STAT_CONLOSSMAX (pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES Número de transacciones que han formado STAT_CONPROFITMAX (beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER Valor del criterio de optimización de usuario, calculado y devuelto por la función OnTester() TesterStatistics

STAT_DEALS Número de transacciones realizadas TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Reducción máxima de equidad en dinero. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo. TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Reducción de equidad en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en por cientos (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Reducción máxima de equidad en por cientos. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT Reducción de equidad en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en dinero (STAT_EQUITY_DD). TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN Valor mínimo de equidad TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF Beneficio esperado TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Pérdidas brutas, importe de todas las transacciones de pérdidas (con resultados negativos). Su valor es inferior o igual a cero TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Beneficio bruto, importe de todas las transacciones rentables (con resultados positivos). Su valor es superior o igual a cero TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT Valor del depósito inicial TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Trades largos TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES Trades irrentables TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Longitud media de una serie irrentable de trades TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES Número de transacciones en la serie más larga de transacciones de pérdidas STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES Pérdidas totales en la serie más larga de transacciones de pérdidas TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES Numero de transacciones en la serie más larga de transacciones rentables STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS Beneficio total en la serie más larga de transacciones rentables TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Pérdida máxima — el valor mínimo entre todas las transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Beneficio máximo — el valor máximo entre todas las transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL Valor mínimo alcanzado del nivel de margen TesterStatistics

STAT_PROFIT Beneficio neto tras la simulación, suma de STAT_GROSS_PROFIT y STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS siempre es menos o igual a cero) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR Factor de beneficio — relación entre STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, entonces el Factor de Beneficio obtiene el valor DBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Trades largos rentables TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Trades cortos rentables TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES Trades rentables TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Longitud media de una serie rentable de trades TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Factor de recuperación — relación entre STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Ratio de Sharpe TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Trades cortos TesterStatistics

STAT_TRADES Número de trades TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Fondos retirados de la cuenta TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE Calcular basándose en los precios Close/Close Constantes de precio

STO_LOWHIGH Calcular basándose en los precios Low/High Constantes de precio

STYLE_DASH Polilínea Estilos de dibujo

STYLE_DASHDOT Línea de punto y raya Estilos de dibujo

STYLE_DASHDOTDOT Línea de dos puntos y raya Estilos de dibujo

STYLE_DOT Línea de puntos Estilos de dibujo

STYLE_SOLID Línea continua Estilos de dibujo

SUNDAY Domingo SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Ask - mejor oferta de compra SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Ask máximo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Ask mínimo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK Fuente de cotización actual SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS Nombre del activo base para el símbolo SymbolInfoString

SYMBOL_BID Bid - mejor oferta de venta SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH Bid máximo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Bid mínimo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode — cálculo de beneficio y margen para CFD SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode — cálculo de beneficio y margen para CFD por índices SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode — cálculo de beneficio y margen para CFD en caso del trading con apalancamiento financiero SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en la bolsa SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los contratos de futuros en FORTS. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode — cálculo de beneficio y margen para tradear con los valores en la bolsa SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode — cálculo de beneficio y margen para Forex SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode — cálculo de beneficio y margen para futuros SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - el símbolo se usa como un activo no tradeable en la cuenta comercial. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE Divisa básica del instrumento SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Divisa de margen SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Divisa de beneficio SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION Descripción literal del símbolo SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Número de dígitos después del punto decimal SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY La orden está vigente hasta que se termine el día SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC La orden está vigente sin restricción de tiempo hasta su explícita cancelación SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE Banderas de los modos de expiración de la orden permitidos SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED El plazo de vencimiento se indica en la orden SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY El día de vencimiento se especifica en la orden SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME Fecha final de licitaciones por herramienta (normalmente se utiliza para los futuros) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Esta política de ejecución significa que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen indicado. Si en este momento en el mercado no hay volumen necesario del instrumento financiero requerido, esta orden no se ejecutará. El volumen necesario puede ser cubierto por varias ofertas disponibles en este momento en el mercado. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC En este caso el trader acepta realizar la transacción en el volumen máximo disponible en el mercado dentro del margen especificado en la orden. Si la ejecución completa no es posible, la orden será ejecutada en el volumen disponible, y el resto del volumen no cubierto será cancelado. La posibilidad de ejecución IOC de las órdenes se determina en el servidor comercial. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE Banderas de los modos de relleno de la orden permitidos SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN Nombre del símbolo comercial en el sistema de los códigos internacionales para identificación de valores – ISIN (International Securities Identification Number). El código internacional de identificación de un valor es un código de 12 dígitos que contiene letras y cifras y que identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. La presencia de esta propiedad del símbolo se determina en el lado del servidor comercial. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Precio de la última transacción SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Last máximo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Last mínimo del día SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL Margen inicial (inicializador) significa el monto de fondos asegurados necesarios en la moneda de margen para abrir posiciones en el volumen de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente al entrar en el merado. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Margen de mantenimiento del instrumento. En caso de establecerlo — indica el monto del margen en la moneda de margen del instrumento que se retiene de un lote. Se utiliza para verificar los fondos del cliente cuando se cambia el estado de la cuenta del cliente. Si el margen de mantenimiento es igual a 0, se utiliza el margen inicial. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Tipo de opción SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Tipo europeo de la opción - puede ser amortizado sólo en la fecha especificada (fecha de vencimiento del plazo, fecha de ejecución, fecha de reembolso) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Tipo americano de la opción - puede ser amortizado en cualquier fecha antes del vencimiento de la opción. Para este tipo se establece un período durante el cual el comprador puede ejecutar esta opción SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Derecho de la opción (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL La opción que concede el derecho a comprar el activo por el precio fijo SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT La opción que concede el derecho a vender el activo por el precio fijo SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE Precio de ejecución de la opción. Es el precio por el que el comprador de la opción puede comprar (si la opción es Call) o vender (si la opción es Put) un activo base, y el vendedor de la opción, consecuentemente, está obligado a vender o comprar la cantidad correspondiente del activo base SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT Están permitidas las órdenes limitadas (Buy Limit y Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Están permitidas las órdenes de mercado (Buy y Sell en el mercado sin especificar el precio de transacción) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE Banderas de los tipos de la orden permitidos SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL Está permitida la colocación de Stop Loss SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Están permitidas las órdenes Stop (Buy Stop y Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Están permitidas las órdenes Stop Limit (Buy Stop Limit y Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP Está permitida la colocación de Take Profit SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Ruta en el árbol de símbolos SymbolInfoString

SYMBOL_POINT Valor de un punto SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Indica que el símbolo ha sido seleccionado en Market Watch SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Precio medio ponderado de la sesión SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Número total de órdenes de compra en el momento actual SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volumen total de órdenes de compra en el momento actual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Precio de cierre de la sesión SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Número de transacciones en la sesión actual SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Volumen total de posiciones abiertas SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Precio de apertura de la sesión SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Precio máximo aceptable para la sesión SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Precio mínimo aceptable para la sesión SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Precio de entrega para la sesión actual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Número total de órdenes de venta en el momento actual SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Volumen total de órdenes de venta en el momento actual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Circulación total durante la sesión actual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Volumen total de transacciones de la sesión actual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD Tamaño de spread en puntos SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT Indicio del spread flotante SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME Fecha de inicio de licitaciones por instrumento (normalmente se utiliza para los futuros) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG Valor de swap long SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Modelo para calcular swap SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps se calculan en dinero en divisa del depósito del cliente SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps se calculan en dinero en divisa marginal del símbolo SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps se calculan en dinero en divisa base del símbolo SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED No hay swaps SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps se calculan en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento de cálculo del swap (régimen bancario es de 360 días al año) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps se calculan en por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo (régimen bancario es de 360 días al año) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps se calculan en puntos SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio actual Bid +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps se calculan por reapertura de posiciones. Al final de la sesión de trading la posición se cierra forzosamente. Al día siguiente la posición vuelve a abrirse por el precio de cierre +/- el número de puntos especificado (en los parámetros SYMBOL_SWAP_LONG y SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Día de la semana para cargar la refinanciación del swap de 3 días SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT Valor de swap short SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Cantidad máxima de las solicitudes mostradas en la profundidad. Para los instrumentos sin cola de solicitudes, el valor es 0 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Hora de la última cotización SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Modo de calcular el coste del contrato SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Tamaño del contrato comercial SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Ejecución por Bolsa SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Ejecución Instantánea SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Ejecución de órdenes por Mercado SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Ejecución por Pedido SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE Modo de ejecución de transacciones SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distancia de congelamiento de operaciones comerciales (en puntos) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Tipo de ejecución de órdenes SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Permitidas sólo operaciones de cierre de posiciones SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Trading por el símbolo prohibido SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Sin restricciones de las operaciones comerciales SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Sólo compras SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Sólo ventas SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Margen mínimo en puntos del actual precio de cierre para la colocación de las órdenes Stop SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Mínimo cambio de precio SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valor SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Precio calculado del tick para la posición no rentable SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Precio calculado del tick para la posición rentable SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Volume - volumen en la última transacción SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Volumen total máximo permitido de la posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección) para un símbolo SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Volumen máximo para celebrar una transacción SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Volumen mínimo para celebrar una transacción SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Paso mínimo del cambio de volumen para celebrar una transacción SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Volumen máximo del día SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Volumen mínimo del día SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE Línea Tenkan-sen Líneas de indicadores

TERMINAL_BUILD Número de la build del terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Número de la página de código del idioma instalado en el terminal de cliente TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Carpeta general de todos los terminales de cliente instalados en el ordenador TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Bandera de la presencia de los datos de autorización de MQL5.community en el terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Balance del usuario en MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Conexión a MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Nombre de la empresa TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED Conexión al servidor comercial TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES Número de procesadores en el sistema TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Carpeta donde se almacenan los datos del terminal TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE Tamaño de la memoria libre en el disco para la carpeta MQL5\Files del terminal (agente), en MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED Permiso de usar DLL TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED Permiso de enviar correo electrónico usando el servidor SMTP y nombre de usuario especificados en las configuraciones del terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED Permiso de enviar informes a través de FTP a un servidor indicado para una cuenta comercial especificada en las configuraciones del terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Idioma del terminal TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS Número máximo de barras en el gráfico TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Tamaño de la memoria libre del proceso del terminal (agente), en MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Tamaño de la memoria física en el sistema, en MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL Tamaño de la memoria disponible para el proceso del terminal (agente), en MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED Tamaño de la memoria usada por el terminal (agente), en MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID Bandera de presencia de MetaQuotes ID para el envío de las notificaciones Push TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Nombre del terminal TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Permiso para enviar las notificaciones al smartphone TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Versión de OpenCL soportada en el formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL no se soporta TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Carpeta de la que se inicia el terminal TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI La capacidad de resolución a la hora de mostrar información en la pantalla se mide por la cantidad de puntos por pulgada lineal de la superficie (DPI) TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 Indicación "terminal de 64 bits" TerminalInfoInteger

THURSDAY Jueves SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Colocar una orden comercial de conclusión inmediata de un transacción según los parámetros especificados (colocar una orden de mercado) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Modificar los parámetros de una orden comercial colocada anteriormente MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Colocar una orden comercial para la conclusión de una transacción bajo unas condiciones especificadas (orden pendiente) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Eliminar una orden pendiente colocada anteriormente MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP Modificar los valores Stop Loss y Take Profit de una posición abierta MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL Solicitud cancelada por el agente MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading está prohibido por el terminal de cliente MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION No hay conexión con el servidor de comercio MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE Solicitud ejecutada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Solicitud ejecutada parcialmente MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR Error al procesar la solicitud MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN Orden o posición están congeladas MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID Solicitud no válida MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Fecha de expiración no válida de la orden en la solicitud MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Está especificado el tipo de ejecución de orden no válido MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Tipo de orden inválido o prohibido MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Precio en la solicitud no válido MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops en la solicitud no válido MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volumen en la solicitud no válido MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Alcanzado el límite del número de órdenes pendientes MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Alcanzado el límite del volumen de órdenes y posiciones para este símbolo MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED Solicitud está bloqueada para procesar MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Mercado está cerrado MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Sin cambios en la solicitud MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY Falta de medios monetarios para cumplir la solicitud MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Operación permitida únicamente para las cuentas reales MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Estado de la orden se ha cambiado MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED Orden colocada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Posición con el POSITION_IDENTIFIER especificado ya está cerrada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Precios se han cambiado MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Faltan las cotizaciones para procesar la solicitud MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT Solicitud rechazada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE Recuota MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading está prohibido por el servidor MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT Solicitud cancelada al expirar el plazo MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Solicitudes muy frecuentes MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Transacciones comerciales están prohibidas MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Agregación de una transacción (deal) al historial. Se hace como resultado de ejecución de la orden o realización de la operación con el balance de la cuenta. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Eliminación de una transacción (deal) del historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se elimine en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue eliminada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Modificación de una transacción (deal) en el historial. Puede pasar que una transacción (deal) ejecutada antes se cambie en el servidor. Por ejemplo, la transacción (deal) fue modificada en el sistema externo de trading (bolsa) a donde había sido pasada por el broker. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Agregación de una orden al historial como resultado de su ejecución o cancelación. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Eliminación de una orden del historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Modificación de una orden que se encuentra en el historial de órdenes. Este tipo está previsto para ampliar la funcionalidad en la parte del servidor. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Agregación de una nueva orden abierta. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Eliminación de la orden de la lista de órdenes abiertas. Una orden puede ser eliminada de las abiertas como resultado de colocación de la solicitud correspondiente, o bien una vez ejecutada (llena) y pasada al historial. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Modificación de orden abierta. A estas modificaciones les corresponden no sólo los cambios explícitos por parte del terminal de cliente o servidor de trading, sino también alteraciones de su estado durante la colocación (por ejemplo, paso del estado ORDER_STATE_STARTED a ORDER_STATE_PLACED o de ORDER_STATE_PLACED a ORDER_STATE_PARTIAL etc.). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION Modificación de la posición que no está relacionada con la ejecución de la transacción (deal). Este tipo de transacción (transaction) quiere decir que la posición ha sido modificada en la parte del servidor de trading. La posición puede sufrir el cambio del volumen, precio de apertura, así como de los niveles Stop Loss y Take Profit. La información sobre los cambios se envía en la estructura MqlTradeTransaction usando el manejador OnTradeTransaction. La modificación de una posición (agregación, cambio o eliminación) como resultado de ejecución de la transacción (deal) no supone la aparición tras sí la transacción (transaction) TRADE_TRANSACTION_POSITION. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST Aviso de que la solicitud comercial ha sido procesada por el servidor, y el resultado de su procesamiento ha sido recibido. Para las transacciones de este tipo en la estructura MqlTradeTransaction hay que analizar sólo un campo - type (tipo de transacción). Para obtener la información adicional hay que analizar el segundo y el tercer parámetro de la función OnTradeTransaction (request y result). MqlTradeTransaction

TUESDAY Martes SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo uchar Constantes de tipos numéricos

UINT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo uint Constantes de tipos numéricos

ULONG_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo ulong Constantes de tipos numéricos

UPPER_BAND Límite superior Líneas de indicadores

UPPER_HISTOGRAM Histograma de arriba Líneas de indicadores

UPPER_LINE Línea superior Líneas de indicadores

USHORT_MAX Valor máximo que puede ser representado por el tipo ushort Constantes de tipos numéricos

VOLUME_REAL Volumen comercial Constantes de precio

VOLUME_TICK Volumen de tick Constantes de precio

WEDNESDAY Miércoles SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Significa el número de elementos que se quedan hasta el final del array, es decir, el array entero será procesado Otras constantes