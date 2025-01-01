OnTesterDeinit

Se llama en los expertos al suceder el evento TesterDeinit para la ejecución de las acciones necesarias al finalizar la optimización del experto.

void OnTesterDeinit(void);

Valor retornado

No hay valor retornado

Observación

El evento TesterDeinit se genera automáticamente al finalizar la optimización del experto en el simulador de estrategias.

Un experto que tenga el manejador OnTesterDeinit() o OnTesterPass(), al iniciar la optimización se carga automáticamente en un gráfico aparte del terminal, con el símbolo y periodo indicados en el simulador. La función ha sido pensada para el procesamiento final de todos los resultados de la optimización.

Es necesario recordar que los frames de optimización enviados por los agentes de simulación con la ayuda de la función FrameAdd() pueden llegar en paquetes y se requerirá tiempo para su entrega. Por eso, no todos los frames, y por consiguiente todos los eventos TesterPass pueden llegar y ser procesados en OnTesterPass() hasta el final de la optimización. Así, para obtener con garantías todos los frames con retrasos en OnTesterDeinit(), será necesario ubicar un bloque de código que use la función FrameNext().

Ver también

Simulación de estrategias comerciales, Trabajo con los resultados de la optimización, TesterStatistics, OnTesterInit, OnTesterPass, ParameterGetRange, ParameterSetRange