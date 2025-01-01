DocumentaciónSecciones
Librería Estándar

Esta sección contiene detalles técnicos de la Librería Estándar de MQL5, así como las descripciones de sus componentes clave.

La Librería Estándar de MQL5 está escrita en el lenguaje MQL5, y se ha diseñado para facilitar la escritura de programas (indicadores, guiones y asesores expertos) a los usuarios finales. La Librería proporciona acceso a la mayoría de funciones internas de MQL5.

La Librería Estándar de MQL5 se encuentra en el directorio de trabajo del terminal 'Include'.

Sección

Ubicación

Matemáticas

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Clase base CObject

Include\

Colecciones de datos

Include\Arrays\

Colecciones de datos genéricas

Include\Generic\

Archivos

Include\Files\

Cadenas de caracteres

Include\Strings\

Objetos gráficos

Include\Objects\

Gráficos personalizados

Include\Canvas\

Gráficos 3D

Include\Canvas\

Gráficos de precios

Include\Charts\

Gráficos científicos

Include\Graphics\

Indicadores

Include\Indicators\

Clases de comercio

Include\Trade\

Módulos de estrategias

Include\Expert\

Paneles y ventanas de diálogo

Include\Controls\