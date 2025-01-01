Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándar
- Matemáticas
- OpenCL
- Clase base CObject
- Colecciones de datos
- Colecciones de datos genéricas
- Archivos
- Cadenas de caracteres
- Objetos gráficos
- Gráficos personalizados
- Gráficos 3D
- Gráficos de precios
- Gráficos científicos
- Indicadores
- Clases de comercio
- Módulos de estrategias
- Paneles y ventanas de diálogo
Librería Estándar
Esta sección contiene detalles técnicos de la Librería Estándar de MQL5, así como las descripciones de sus componentes clave.
La Librería Estándar de MQL5 está escrita en el lenguaje MQL5, y se ha diseñado para facilitar la escritura de programas (indicadores, guiones y asesores expertos) a los usuarios finales. La Librería proporciona acceso a la mayoría de funciones internas de MQL5.
La Librería Estándar de MQL5 se encuentra en el directorio de trabajo del terminal 'Include'.
|
Sección
|
Ubicación
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\