- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_from_pos
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido.
|
copy_rates_from_pos(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero, por ejemplo, "EURUSD". Parámetro no nombrado obligatorio.
timeframe
[in] Marco temporal para el que se solicitan las barras. Se establece con el valor de la enumeración TIMEFRAME. Parámetro no nombrado obligatorio.
start_pos
[in] Número inicial de la barra, a partir del cual se solicitan los datos. La numeración de las barras va del presente hacia el pasado, es decir, la barra cero es la actual. Parámetro no nombrado obligatorio.
count
[in] Número de barras que se deben obtener. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Retona las barras en forma de matriz numpy con las columnas nombradas time, open, high, low, close, tick_volume, spread y real_volume. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
Para más información, mire la función CopyRates().
El terminal MetaTrader 5 entrega las barras solo dentro de la historia disponible para el usuario en los gráficos. El número de barras disponibles para el usuario se establece en los ajustes con el parámetro "Máx. de barras en la ventana".
Ejemplo:
|
from datetime import datetime
Ver también
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range