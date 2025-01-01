Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares
Los operadores suelen enfrentarse a pérdidas por señales falsas, mientras que esperar a la confirmación puede llevar a perder oportunidades. Este artículo presenta una estrategia comercial triangular que utiliza el precio de la plata en dólares (XAGUSD) y euros (XAGEUR), junto con el tipo de cambio EURUSD, para filtrar el ruido. Al aprovechar las relaciones entre mercados, los operadores pueden descubrir el sentimiento oculto y perfeccionar sus entradas en tiempo real.
Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic)
Las curvas ROC son representaciones gráficas que se utilizan para evaluar el rendimiento de los clasificadores. A pesar de que los gráficos ROC son relativamente sencillos, existen conceptos erróneos y dificultades comunes a la hora de utilizarlos en la práctica. El objetivo de este artículo es ofrecer una introducción a los gráficos ROC como herramienta para los profesionales que desean comprender la evaluación del rendimiento de los clasificadores.
Aplicación de la teoría de juegos a algoritmos comerciales
Hoy crearemos un asesor comercial adaptativo de autoaprendizaje basado en DQN de aprendizaje automático, con inferencia causal multivariante, que negociará con éxito simultáneamente en 7 pares de divisas, con agentes de diferentes pares intercambiando información entre sí.
Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable
¿Quiere saber cómo aprovechar los spreads de los tipos de interés? En este artículo, veremos cómo usar el arbitraje de swaps en Forex para generar unos ingresos constantes cada noche construyendo un portafolio resistente a las fluctuaciones del mercado.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel
En este artículo, desarrollamos un sistema EA de trading de cuadrícula multinivel utilizando MQL5, centrándonos en la arquitectura y el diseño del algoritmo que hay detrás de las estrategias de trading de cuadrícula. Exploramos la implementación de una lógica de red multicapa y técnicas de gestión de riesgos para hacer frente a las condiciones variables del mercado. Por último, ofrecemos explicaciones detalladas y consejos prácticos para guiarle en la creación, prueba y perfeccionamiento del sistema de negociación automatizado.
Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media
En este artículo, intentaremos analizar los movimientos de divisas sintéticas utilizando Python + MQL5 y comprender cómo es el arbitraje de divisas real hoy en día. Asimismo, presentaremos cierto código Python listo para analizar divisas sintéticas y más información sobre qué son las divisas sintéticas en Forex.
El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex
El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo utilizado en el trading algorítmico para estimar el estado real de una serie temporal financiera filtrando el ruido de los movimientos de precios. Actualiza dinámicamente las predicciones basándose en nuevos datos del mercado, lo que lo hace valioso para estrategias adaptativas como la reversión a la media. Este artículo presenta primero el filtro de Kalman, cubriendo su cálculo e implementación. A continuación, aplicamos el filtro a una estrategia clásica de reversión a la media en el mercado de divisas como ejemplo. Por último, realizamos diversos análisis estadísticos comparando el filtro con una media móvil en diferentes pares de divisas.
Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar
Hoy vamos a desmontar mi primer robot de arbitraje: un proveedor de liquidez (si lo podemos llamar así) en activos sintéticos. Hoy en día este bot está funcionando con éxito como un módulo en un gran sistema de aprendizaje automático, pero he puesto en marcha un viejo robot de arbitraje de divisas de la nube, así que le propongo echarle un vistazo, y pensar en lo que podemos hacer con él hoy.
Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)
Hoy hablaremos de una nueva metaheurística de optimización inspirada en la naturaleza: el NOA (Neuroboids Optimisation Algorithm), que combina principios de inteligencia colectiva y redes neuronales. A diferencia de los métodos clásicos, el algoritmo usa una población de "neuroboides" autodidactas, cada uno con su propia red neuronal que adapta la estrategia de búsqueda en tiempo real. En el artículo se revela la arquitectura del algoritmo, los mecanismos de autoaprendizaje de los agentes y las perspectivas de aplicación de este enfoque híbrido a problemas complejos de optimización.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum
En este artículo, desarrollamos un Asesor Experto en MQL5 para la estrategia Trend Flat Momentum. Combinamos un cruce de dos medias móviles con filtros de impulso RSI y CCI para generar señales de trading. También cubrimos las pruebas retrospectivas y las posibles mejoras para el rendimiento en el mundo real.
Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios
En este artículo, escribiremos un ejemplo de visualización del proceso de optimización e implementaremos la visualización de las tres mejores pasadas para cuatro criterios de optimización. Asimismo, ofreceremos la posibilidad de seleccionar una de las tres mejores pasadas para mostrar sus datos en tablas y gráficos.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 55): SAC con Prioritized Experience Replay (PER)
Los búferes de reproducción en el aprendizaje por refuerzo son especialmente importantes con algoritmos fuera de política como DQN o SAC. Esto pone entonces el foco en el proceso de muestreo de este búfer de memoria. Mientras que las opciones predeterminadas con SAC, por ejemplo, utilizan una selección aleatoria de este búfer, los búferes de reproducción de experiencia priorizada ajustan esto mediante un muestreo del búfer basado en una puntuación TD. Repasamos la importancia del aprendizaje por refuerzo y, como siempre, examinamos solo esta hipótesis (no la validación cruzada) en un asesor experto creado por un asistente.
Redes neuronales en el trading: Clusterización doble de series temporales (Final)
Continuamos implementando los enfoques propuestos por los autores del framework DUET, que ofrece un enfoque innovador para el análisis de series temporales, combinando la clusterización temporal y de canales para identificar patrones ocultos en los datos analizados.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 9): Creación de un asesor experto para la estrategia de ruptura asiática
En este artículo, creamos un Asesor Experto en MQL5 para la estrategia de ruptura asiática calculando los máximos y mínimos de la sesión y aplicando un filtro de tendencia con una media móvil. Implementamos estilos dinámicos para objetos, entradas de tiempo definidas por el usuario y una sólida gestión de riesgos. Por último, mostramos técnicas de pruebas retrospectivas y optimización para perfeccionar el sistema.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 8): Creación de un Asesor Experto con patrones armónicos Butterfly
En este artículo, creamos un Asesor Experto MQL5 para detectar patrones armónicos Butterfly. Identificamos los puntos pivote y validamos los niveles de Fibonacci para confirmar el patrón. A continuación, visualizamos el patrón en el gráfico y ejecutamos automáticamente las operaciones cuando se confirman.
Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 6): Prevención del cierre de posiciones
Únase a nuestro debate de hoy, en el que buscaremos un procedimiento algorítmico para minimizar el número total de veces que nos detienen en operaciones ganadoras. El problema al que nos enfrentamos es muy complejo, y la mayoría de las soluciones que se plantean en los debates comunitarios carecen de normas establecidas y fijas. Nuestro enfoque algorítmico para resolver el problema aumentó la rentabilidad de nuestras operaciones y redujo nuestra pérdida media por operación. Sin embargo, aún quedan avances por realizar para filtrar completamente todas las operaciones que se detendrán. Nuestra solución es un buen primer paso que cualquiera puede probar.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 14): Herramienta Parabolic SAR (Stop and Reverse)
Incorporar indicadores técnicos en el análisis de la acción del precio es un enfoque muy eficaz. Estos indicadores suelen resaltar niveles clave de reversiones y retrocesos, lo que ofrece información valiosa sobre la dinámica del mercado. En este artículo, mostramos cómo desarrollamos una herramienta automatizada que genera señales utilizando el indicador Parabolic SAR.
Redes neuronales en el trading: Clusterización doble de series temporales (DUET)
El framework DUET ofrece un enfoque innovador del análisis de series temporales, combinando la clusterización temporal y por canales para revelar patrones ocultos en los datos analizados. Esto permite a los modelos adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo y mejorar la calidad de las previsiones eliminando el ruido.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 7): Creación de un EA para el comercio en cuadrícula con escalado dinámico de lotes
En este artículo, creamos un asesor experto de trading con cuadrículas en MQL5 que utiliza el escalado dinámico de lotes. Cubrimos el diseño de la estrategia, la implementación del código y el proceso de backtesting. Por último, compartimos conocimientos clave y mejores prácticas para optimizar el sistema de comercio automatizado.
Operaciones de arbitraje en Forex: Panel de evaluación de correlaciones
Hoy analizaremos la creación de un panel de arbitraje en el lenguaje MQL5. ¿Cómo obtener tipos de cambio justos en Forex de formas diferentes? En esta ocasión, crearemos un indicador para obtener las desviaciones de los precios de mercado respecto a los tipos justos, y para estimar el beneficio de las vías de arbitraje para cambiar una divisa por otra (como en el arbitraje triangular).
Cierres parciales condicionales (Parte 1): Creación de la clase base
En este artículo implementaremos un nuevo método para la gestión de posiciones, parecido a los cierres parciales "simples" que implementamos anteriormente, pero con una diferencia importante. En lugar de basarse en niveles de takeprofit fijos, este enfoque aplica los cierres parciales al momento de cumplirse cierta condición específica. De ahí su nombre: "Cierres parciales condicionales". En esta primera parte de la implementación en MQL5 veremos cómo funciona esta técnica de gestión de posiciones.
Gestor de riesgos profesional remoto para Forex en Python
Hoy crearemos un gestor de riesgos profesional remoto para Forex en Python, y los desplegaremos en un servidor paso a paso. En el transcurso del artículo entenderemos cómo gestionar programáticamente los riesgos en Forex, y cómo no agotar más nuestro depósito en el mundo de las divisas.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 13): Herramienta RSI Sentinel
La evolución de los precios puede analizarse eficazmente identificando divergencias, con indicadores técnicos como el RSI que proporcionan señales de confirmación cruciales. En el siguiente artículo, explicamos cómo el análisis automatizado de divergencias del RSI puede identificar continuaciones y reversiones de tendencias, ofreciendo así información valiosa sobre el sentimiento del mercado.
Algoritmo del restaurador de éxito — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)
El algoritmo del restaurador de éxito (SRA) es un innovador método de optimización inspirado en los principios de la gestión de restaurantes. A diferencia de los enfoques tradicionales, el SRA no descarta las soluciones débiles, sino que las mejora combinándolas con elementos de las que han tenido éxito. El algoritmo muestra resultados competitivos y ofrece una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre investigación y explotación en los problemas de optimización.
Redes neuronales en el trading: Integración de la teoría del caos en la previsión de series temporales (Final)
Seguimos integrando en los modelos comerciales los métodos propuestos por los autores del framework Attraos. Recordemos que este framework usa conceptos de la teoría del caos para resolver problemas de previsión de series temporales, interpretándolos como proyecciones de sistemas dinámicos caóticos multidimensionales.
Creación de un Panel de administración de operaciones en MQL5 (Parte IX): Organización del código (II): Modularización
En este debate, damos un paso más allá al desglosar nuestro programa MQL5 en módulos más pequeños y manejables. Estos componentes modulares se integrarán posteriormente en el programa principal, mejorando su organización y facilidad de mantenimiento. Este enfoque simplifica la estructura de nuestro programa principal y permite reutilizar los componentes individuales en otros asesores expertos (EA) y desarrollos de indicadores. Al adoptar este diseño modular, creamos una base sólida para futuras mejoras, lo que beneficia tanto a nuestro proyecto como a la comunidad de desarrolladores en general.
Creación de una estrategia de retorno a la media basada en el aprendizaje automático
Este artículo propone otro enfoque original para crear sistemas comerciales basados en el aprendizaje automático, usando la clusterización y el etiquetado de transacciones para estrategias de retorno a la media.
Creación de un indicador canal de Keltner con gráficos personalizados en Canvas en MQL5
En este artículo, creamos un indicador del canal de Keltner con gráficos personalizados en MQL5. Detallamos la integración de medias móviles, cálculos ATR y visualización mejorada de gráficos. También cubrimos el backtesting para evaluar el rendimiento del indicador y obtener información práctica sobre el trading.
Algoritmo de optimización del billar — Billiards Optimization Algorithm (BOA)
El método BOA, inspirado en el clásico juego del billar, modela el proceso de búsqueda de soluciones óptimas como un juego de bolas que intentan acertar en las troneras que representan los mejores resultados. En este artículo revisaremos los fundamentos del BOA, su modelo matemático y su eficacia para resolver diversos problemas de optimización.
Redes neuronales en el trading: Integración de la teoría del caos en la previsión de series temporales (Attraos)
El framework de Attraos integra la teoría del caos en la previsión de series temporales a largo plazo tratándolas como proyecciones de sistemas dinámicos caóticos multidimensionales. Usando la invarianza de los atractores, el modelo aplica la reconstrucción del espacio de fases y la memoria dinámica con varias resoluciones para preservar las estructuras históricas.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 54): Aprendizaje por refuerzo con SAC híbrido y tensores
Soft Actor Critic es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que analizamos en un artículo anterior, donde también presentamos Python y ONNX en esta serie como enfoques eficientes para entrenar redes. Revisamos el algoritmo con el objetivo de aprovechar los tensores, gráficos computacionales que a menudo se utilizan en Python.
Dominando JSON: Crea tu propio lector JSON desde cero en MQL5
Experimente una guía paso a paso sobre la creación de un analizador JSON personalizado en MQL5, completo con manejo de objetos y matrices, verificación de errores y serialización. Obtenga conocimientos prácticos para conectar su lógica comercial y sus datos estructurados con esta solución flexible para manejar JSON en MetaTrader 5.
Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 6): Dominar la detección de bloques de órdenes para el comercio inteligente con dinero
En este artículo, automatizamos la detección de bloques de órdenes en MQL5 utilizando análisis de acción de precios puro. Definimos bloques de órdenes, implementamos su detección e integramos la ejecución automatizada de operaciones. Por último, realizamos una prueba retrospectiva de la estrategia para evaluar su rendimiento.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 12): Flujo externo (III) TrendMap
El flujo del mercado está determinado por las fuerzas entre alcistas y bajistas. Hay niveles específicos que el mercado respeta debido a las fuerzas que actúan sobre ellos. Los niveles de Fibonacci y VWAP son especialmente poderosos a la hora de influir en el comportamiento del mercado. Acompáñame en este artículo mientras exploramos una estrategia basada en los niveles VWAP y Fibonacci para la generación de señales.
Introducción a MQL5 (Parte 12): Guía para principiantes sobre cómo crear indicadores personalizados
Aprenda a crear un indicador personalizado en MQL5. Con un enfoque basado en proyectos. Esta guía para principiantes cubre los buffers de indicadores, las propiedades y la visualización de tendencias, permitiéndole aprender paso a paso.
Pruebas de robustez en asesores expertos
En el desarrollo de una estrategia hay muchos detalles complejos a tener en cuenta, muchos de los cuales no se destacan para los traders principiantes. Como resultado, muchos comerciantes, incluido yo mismo, hemos tenido que aprender estas lecciones a las duras penas. Este artículo se basa en mis observaciones de errores comunes que la mayoría de los traders principiantes encuentran al desarrollar estrategias en MQL5. Ofrecerá una variedad de consejos, trucos y ejemplos para ayudar a identificar la descalificación de un EA y probar la solidez de nuestros propios EA de una manera fácil de implementar. El objetivo es educar a los lectores, ayudándolos a evitar futuras estafas al comprar EA, así como a prevenir errores en el desarrollo de su propia estrategia.
Dominando los registros (Parte 5): Optimizar el controlador con caché y rotación
Este artículo mejora la biblioteca de registro agregando formateadores en los controladores, la clase CIntervalWatcher para administrar ciclos de ejecución, optimización con almacenamiento en caché y rotación de archivos, pruebas de rendimiento y ejemplos prácticos. Con estas mejoras, aseguramos un sistema de registro eficiente, escalable y adaptable a diferentes escenarios de desarrollo.
Creación de un Panel de administración de operaciones en MQL5 (Parte IX): Organización del código (I)
Este debate profundiza en los retos que se plantean al trabajar con grandes bases de código. Exploraremos las mejores prácticas para la organización del código en MQL5 e implementaremos un enfoque práctico para mejorar la legibilidad y la escalabilidad del código fuente de nuestro Panel de administración de operaciones. Además, nuestro objetivo es desarrollar componentes de código reutilizables que puedan beneficiar a otros desarrolladores en el desarrollo de sus algoritmos. Sigue leyendo y únete a la conversación.
Ingeniería de características con Python y MQL5 (Parte III): El ángulo del precio (2) Coordenadas polares
En este artículo, hacemos nuestro segundo intento de convertir los cambios en los niveles de precios de cualquier mercado en un cambio correspondiente en el ángulo. En esta ocasión, seleccionamos un enfoque matemáticamente más sofisticado que el que elegimos en nuestro primer intento, y los resultados obtenidos sugieren que nuestro cambio de enfoque puede haber sido la decisión correcta. Únase a nosotros hoy para debatir cómo podemos utilizar las coordenadas polares para calcular el ángulo formado por los cambios en los niveles de precios, de una manera significativa, independientemente del mercado que esté analizando.
Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 11): EA de señales Heikin Ashi
MQL5 ofrece infinitas oportunidades para desarrollar sistemas de trading automatizados adaptados a sus preferencias. ¿Sabías que incluso puede realizar cálculos matemáticos complejos? En este artículo, presentamos la técnica japonesa Heikin-Ashi como una estrategia de trading automatizada.