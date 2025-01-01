- Alert
ResourceCreate
Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos. Hay dos variantes de esta función:
Crear recurso a base de un archivo
|
bool ResourceCreate(
Crear archivo a base de un array de píxeles
|
bool ResourceCreate(
Parámetros
resource_name
[in] Nombre del recurso.
data[][]
[in] Un array unidimensional o bidimencional (matriz) para crear una imagen completa.
img_width
[in] Ancho del área rectangular de la imagen en píxeles para colocarse en el recurso en forma de la imagen. No puede ser mayor que el valor de data_width.
img_height
[in] Alto del área rectangular de la imagen en píxeles para colocarse en el recurso en forma de la imagen.
data_xoffset
[in] Desplazamiento horizontal a la derecha del área rectangular de la imagen en píxeles.
data_yoffset
[in] Desplazamiento vertical hacia abajo del área rectangular de la imagen en píxeles.
data_width
[in] Se requiere sólo para los arrays unidimensionales, y significa el ancho total de la imagen que se crea a base del conjunto de datos. Si data_width=0, entonces se supone que es igual a img_width. Para los arrays bidimensionales este parámetro se ignora y se acepta que equivale a la segunda dimensión del array data[].
color_format
[in] Modo de procesar el color desde la enumeración ENUM_COLOR_FORMAT.
Valor devuelto
true — en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError(). Posibles errores:
- 4015 — ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (coincidencia de los nombres del recurso dinámico y estático),
- 4016 — ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (recurso no encontrado),
- 4017 — ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (tipo del recurso no se soporta),
- 4018 — ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (nombre del recurso demasiado largo).
Nota
Si la segunda versión de la función se llama para la creación del mismo recurso con diferentes parámetros del ancho, alto y desplazamiento, el nuevo recurso no se vuelve a crear sino se actualiza el ya existente.
La primera variante de la función permite cargar las imágenes y sonidos desde archivos, mientras que la segunda versión sirve únicamente para la creación dinámica las imágenes.
Las imágenes deben ir en el formato BMP con la profundidad del color de 24 o 32 bits, los sonidos pueden tener sólo el formato WAV. El tamaño del recurso no puede ser más de 16 Mb.
|
Identificador
|
Descripción
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
El componente del canal alfa se ignora
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Los componentes del color no se procesan por el terminal (deben ser fijados correctamente por el usuario)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Los componentes del color se procesan por el terminal
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
