PlotIndexGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad correspondiente de línea correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo int, color, bool o char. Existen 2 variantes de la función.

Llamada con especificación del identificador de la propiedad.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

Llamada con especificación del identificador y modificador de la propiedad.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Parámetros

plot_index

[in] Índice de construcción gráfica

prop_id

[in] Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Modificador de la propiedad especificada. Sólo las propiedades de los índices de colores requieren un modificador.

Nota

La función está destinada para extraer las configuraciones de dibujo de una línea correspondiente del indicador. Esta función trabaja junto con la función PlotIndexSetInteger teniendo objetivo de copiar las propiedades de dibujo de una línea en otra.

Ejemplo: El indicador que pinta las velas de un color que depende del día de la semana. Los colores para cada día se establecen de un modo programado.