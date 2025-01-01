DocumentaciónSecciones
StringTrimRight

Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación desde el último símbolo significativo hasta el final de la cadena. Cadena se modifica en el lugar.

int  StringTrimRight(
   string&  string_var      // cadena para recortar
   );

Parámetros

string_var

[in][out]  Cadena que será recortada por la derecha.

Valor devuelto

Devuelve el número de símbolos cortados.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- definimos la cadena de origen con seis espacios a la derecha
   string text="All spaces on the right will be removed from this string      ";
//--- Mostramos la cadena de origen en el registro
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- eliminamos todos los espacios a la derecha y mostramos en el registro el número de caracteres eliminados y la cadena resultante
   int num=StringTrimRight(text);
   PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
  /*
  Resultado
   Source line:
   'All spaces on the right will be removed from this string      '
   The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the right will be removed from this string'
  */
  }

Véase también

StringTrimLeft, StringToLower, StringToUpper