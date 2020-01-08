- initialize
copy_rates_from
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada.
|
copy_rates_from(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero, por ejemplo, "EURUSD". Parámetro no nombrado obligatorio.
timeframe
[in] Marco temporal para el que se solicitan las barras. Se establece con el valor de la enumeración TIMEFRAME. Parámetro no nombrado obligatorio.
date_from
[in] Fecha de apertura de la primera barra de la muestra solicitada. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.
count
[in] Número de barras que se deben obtener. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Retona las barras en forma de matriz numpy con las columnas nombradas time, open, high, low, close, tick_volume, spread y real_volume. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
Para más información, mire la función CopyRates().
Sólo se devuelven los datos cuya fecha es menor (anterior) o igual a la especificada. Este intervalo se establece y se cuenta con la precisión de segundos. Es decir, la fecha de apertura de cualquier barra siempre es igual o menor que la especificada.
El terminal MetaTrader 5 entrega las barras solo dentro de la historia disponible para el usuario en los gráficos. El número de barras disponibles para el usuario se establece en los ajustes con el parámetro "Máx. de barras en la ventana".
Python, al crear el objeto datetime, usa el huso horario de la hora local, mientras que el terminal MetaTrader 5 guarda la hora de los ticks y la apertura de las barras en el huso horario UTC (sin desplazamiento). Por eso, para ejecutar las funciones que usen la hora, es necesario crear datetime en la hora UTC. Los datos recibidos del terminal MetaTrader 5 tienen la hora UTC.
TIMEFRAME es una enumeración con los posibles valores de los periodos del gráfico
|
Identificador
|
Descripción
|
TIMEFRAME_M1
|
1 minuto
|
TIMEFRAME_M2
|
2 minutos
|
TIMEFRAME_M3
|
3 minutos
|
TIMEFRAME_M4
|
4 minutos
|
TIMEFRAME_M5
|
5 minutos
|
TIMEFRAME_M6
|
6 minutos
|
TIMEFRAME_M10
|
10 minutos
|
TIMEFRAME_M12
|
12 minutos
|
TIMEFRAME_M12
|
15 minutos
|
TIMEFRAME_M20
|
20 minutos
|
TIMEFRAME_M30
|
30 minutos
|
TIMEFRAME_H1
|
1 hora
|
TIMEFRAME_H2
|
2 horas
|
TIMEFRAME_H3
|
3 horas
|
TIMEFRAME_H4
|
4 horas
|
TIMEFRAME_H6
|
6 horas
|
TIMEFRAME_H8
|
8 horas
|
TIMEFRAME_H12
|
12 horas
|
TIMEFRAME_D1
|
1 día
|
TIMEFRAME_W1
|
1 semana
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 mes
Ejemplo:
|
from datetime import datetime
Ver también
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range