SocketTlsRead

Lee los datos de una conexión TLS protegida.

int SocketTlsRead(

int socket,

uchar& buffer[],

uint buffer_maxlen

);

Parámetros

socket

[in] Manejador del socket retornado por la función SocketCreate. Al transmitir un manejador incorrecto, en _LastError se registra el error 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

buffer

[out] Enlace a la matriz de tipo uchar en la que se leerán los datos. El tamaño de la matriz dinámica aumenta en el número de bytes leídos. El tamaño de la matriz no puede superar INT_MAX (2147483647).

buffer_maxlen

[in] Número de bytes que deben ser leídos en la matriz buffer[]. Los datos que no han cabido en la matriz se quedarán en el socket. Será posible obtenerlos con la siguiente llamada de SocketTLSRead. El valor buffer_maxlen no puede superar INT_MAX (2147483647).

Valor retornado

En caso de éxito, retorna el número de bytes leídos, en caso de error, retorna -1.

Observación

Si al ejecutar esta función aparece un error en el socket de sistema, la conexión establecida a través de SocketConnect será interrumpida.

La función se ejecuta hasta que obtenga el número indicado de datos o se dé el límite de tiempo (SocketTimeouts).

Si se da un error de lectura de datos, en _LastError se registrará el error 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).

Solo se puede llamar la función desde los expertos y scripts, puesto que funcionan en su propio flujo de ejecución. Si se llama desde el indicador, GetLastError() retornará el error 4014 — "La función de sistema no está permitida para la llamada".

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Para que el ejemplo funcione, añada Address a la lista de permitidas en los ajustes del terminal"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enviando comandos al servidor |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- si se usa una conexión TLS protegida a través del puerto 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- si se usa una conexión TCP normal

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Leyendo la respuesta del servidor |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- leemos los datos del socket mientras haya, pero no por un tiempo superior a timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- diferentes comandos de lectura, dependiendo de si la conexión está o no protegida

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- analizamos la respuesta

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- imprimimos solo el encabezado de la respuesta

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Obtenido el encabezado HTTP de la respuesta:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- comprobando el manejador

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- si todo está en orden, nos conectamos

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Conexión establecida con ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- si la conexión está protegida con un certificado, mostramos sus datos

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("Certificado TLS:");

Print(" Propietario: ",subject);

Print(" Emisor: ",issuer);

Print(" Número: ",serial);

Print(" Huella digital: ",thumbprint);

Print(" Expiración: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- enviamos al servidor una solicitud GET

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("Solicitud GET enviada");

//--- leemos la respuesta

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("No se ha podido obtener la respuesta, error ",GetLastError());

}

else

Print("No se ha logrado enviar la solicitud GET, error ",GetLastError());

}

else

{

Print("No se ha logrado conectar con ",Address,":",Port," error ",GetLastError());

}

//--- cerramos el socket después de usarlo

SocketClose(socket);

}

else

Print("No se ha logrado crear el socket, error ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

Mire también

SocketTimeouts, MathSwap