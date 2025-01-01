EventKillTimer

Esta función indica al terminal de cliente que hace falta detener la generación de eventos desde el temporizador para este Asesor Experto o el indicador.

void EventKillTimer();

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

Normalmente esta función debe invocarse desde la función OnDeinit() en el caso si en la función OnInit() ha sido invocada la función EventSetTimer(). O debe invocarse del destructor de clase, si en el constructor de esta clase se llama a la función EventSetTimer().

Cada Asesor Experto y cada indicador trabaja con su propio temporizador y recibe eventos únicamente de él. Una vez finalizado el trabajo de un programa mql5, el temporizador se elimina forzadamente, si ha sido creado pero no ha sido desactivado por la función EventKillTimer().