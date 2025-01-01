DocumentaciónSecciones
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string de la propiedad especificada de los ajustes del copiado de la señal.