DatabaseTableExists

Comprueba la presencia de un recuadro en la base de datos.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen
   string  table          // nombre del recuadro
   );

Parámetros

database

[in]  Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().

table

[in]  Nombre del recuadro.

Valor retornado

Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               —  el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — error interno en la base de datos;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - manejador no válido de la base de datos;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  error de ejecución de la solicitud;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - el recuadro no existe (no es un error, finalización normal).

Ver también

DatabasePrepare, DatabaseFinalize