TimeCurrent

Devuelve la última hora conocida del servidor, la hora de llegada de la última cotización para uno de los símbolos seleccionados de la ventana "Estudio de mercado". En el manejador OnTick() dicha función devolverá la hora del tick procesado que ha llegado. En otras ocasiones (por ejemplo, llamada en los manejadores OnInit(), OnDeinit(), OnTimer(), etc.) es la hora de llegada de la última cotización para cualquier símbolo disponible en la ventana "Estudio de mercado", la misma hora que se muestra en el encabezamiento de esta ventana. El valor de la hora se forma en el servidor comercial y no depende de las configuraciones en el ordenador de usuario. Existen 2 variantes de la función.

Llamada sin parámetros

datetime TimeCurrent();

Llamada con el parámetro del tipo MqlDateTime

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parámetros

dt_struct

[out] Variable del tipo de estructura MqlDateTime.

Valor devuelto

Valor del tipo datetime

Nota

Si la variable del tipo de estructura MqlDateTime ha sido pasada como un parámetro, entonces ella se rellena de modo correspondiente.

Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias, la hora de la última cotización TimeCurrent() se construye de acuerdo con los datos históricos.

Ejemplo: