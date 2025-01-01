- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionQuote
Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.
bool SymbolInfoSessionQuote(
Parámetros
name
[in] Nombre del símbolo.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Día de la semana, se coge el valor de la enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Número ordinal de la sesión para la que hay que recibir la hora y fecha de apertura y de cierre. La indexación de las sesiones se empieza desde 0.
from
[out] Hora de apertura de la sesión en segundos transcurridos desde las 00 horas y 00 minutos. En el valor obtenido hay que ignorar la fecha.
to
[out] Hora de cierre de la sesión en segundos transcurridos desde las 00 horas y 00 minutos. En el valor obtenido hay que ignorar la fecha.
Valor devuelto
Si se obtienen los datos respecto a la sesión, símbolo y el día de la semana especificado, entonces la función devuelve true. De lo contrario, se devuelve false.
Ejemplo:
#define SYMBOL_NAME Symbol()
Véase también
Información sobre el instrumento, TimeToStruct, Estructura de fecha