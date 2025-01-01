SymbolInfoSessionQuote

Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

bool SymbolInfoSessionQuote(

string name,

ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week,

uint session_index,

datetime& from,

datetime& to

);

Parámetros

name

[in] Nombre del símbolo.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in] Día de la semana, se coge el valor de la enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Número ordinal de la sesión para la que hay que recibir la hora y fecha de apertura y de cierre. La indexación de las sesiones se empieza desde 0.

from

[out] Hora de apertura de la sesión en segundos transcurridos desde las 00 horas y 00 minutos. En el valor obtenido hay que ignorar la fecha.

to

[out] Hora de cierre de la sesión en segundos transcurridos desde las 00 horas y 00 minutos. En el valor obtenido hay que ignorar la fecha.

Valor devuelto

Si se obtienen los datos respecto a la sesión, símbolo y el día de la semana especificado, entonces la función devuelve true. De lo contrario, se devuelve false.

Ejemplo:

#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imprimimos el encabezado con el símbolo y el índice de sesión SESSION_INDEX y

//--- en un ciclo por los días de la semana de lunes a viernes, imprimimos en el registro las horas de inicio y fin de la sesión de cotización

PrintFormat("Symbol %s, Quote session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

resultado:

Symbol RU000A103661, Quote session 0:

- Monday 06:45 - 00:00

- Tuesday 06:45 - 00:00

- Wednesday 06:45 - 00:00

- Thursday 06:45 - 00:00

- Friday 06:45 - 00:00

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mostramos en el registro la hora de inicio y finalización de |

//| la sesión de cotización para los símbolos y días indicados |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- declaramos las variables para registrar el inicio y el final de la sesión de cotización

datetime date_from; // hora de inicio de la sesión

datetime date_to; // hora de finalización de la sesión



//--- obtenemos los datos de la sesión de cotización

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- creamos el nombre del día de la semana a partir de una constante de enumeración

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- mostramos en el registro los datos de la sesión de cotización

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}

Véase también

Información sobre el instrumento, TimeToStruct, Estructura de fecha