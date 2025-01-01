- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetDouble
La función devuelve la propiedad solicitada de una orden que previamente ha sido elegida a través de la función OrderGetTicket o OrderSelect. La propiedad de la orden tiene que ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función.
1. Devuelve el valor de la propiedad directamente.
|
double OrderGetDouble(
2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.
|
bool OrderGetDouble(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de la orden. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.
double_var
[out] Variable del tipo double que recibe el valor de la propiedad requerida.
Valor devuelto
Valor del tipo double.
Nota
No se puede confundir las órdenes pendientes con las posiciones que también se muestran en la pestaña "Operaciones" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente.
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.
Para garantizar la recepción de datos recientes sobre una orden, se recomienda llamar a la función OrderSelect() justamente antes de solicitarlos.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también