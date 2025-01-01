//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- en un ciclo por la lista de todas las órdenes en la cuenta

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtenemos el ticket de la orden en la lista según el índice del ciclo

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- obtenemos el tipo de la orden y mostramos el encabezado de la lista de propiedades reales de la orden seleccionada

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- imprimimos bajo el encabezado todas las propiedades reales de la orden seleccionada

OrderPropertiesDoublePrint(16);

}

/*

resultado:

Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 145.282

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.044

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 144.836

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.051

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10642

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10530

StopLimit: 0.00000

Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10374

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10525

StopLimit: 0.00000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción del tipo de orden |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Muestra en el registro las propiedades reales de la orden elegida|

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

//--- obtenemos el símbolo de la orden y el número de decimales del símbolo

string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- mostramos en el registro el volumen inicial al colocar la orden con un encabezado de la anchura establecida

OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);



//--- mostramos en el registro el valor del volumen no ejecutado de la orden

OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);



//--- mostramos en el registro el valor del precio indicado en la orden

OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);



//--- mostramos en el registro el valor del nivel de StopLoss

OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);



//--- mostramos en el registro el valor del nivel de TakeProfit

OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);



//--- mostramos en el registro el valor del precio actual según el símbolo de la orden

OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);



//--- mostramos en el registro el valor de precio de la colocación de la orden Limit al activarse la orden StopLimit

OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Muestra en el registro una propiedad real de la orden |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, int digits, ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)

{

double value=0;

if(!OrderGetDouble(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- si la anchura del encabezado se ha transmitido a la función como igual a cero, entonces la anchura será el tamaño de la línea del encabezado + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);

}

}