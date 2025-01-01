DXContextClearColors

Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado.

bool DXContextClearColors(

int context,

const DXVector& color

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

color

[in] Color para el dibujado.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

La función DXContextClearColors() puede usarse para limpiar el búfer de color antes de dibujar el siguiente frame.