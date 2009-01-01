- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetPointer
Devuelve el puntero a objeto.
void* GetPointer(
Parámetros
anyobject
[in] Objeto de cualquier clase.
Valor devuelto
La función devuelve el puntero a objeto.
Nota
Sólo los objetos de clases tienen punteros. Las instancias de estructuras y las variables de tipos simples no tienen punteros. Un objeto de clase que no ha sido creado mediante el operador new(), sino, por ejemplo, ha sido creado automáticamente en el array de objetos, igualmente tiene un puntero. Pero este puntero va a ser del tipo automático POINTER_AUTOMATIC, y no se le puede aplicar el operador delete(). Aparte de eso, este puntero del tipo no tendrá ninguna diferencia de los punteros dinámicos del tipo POINTER_DYNAMIC.
Debido a que las variables del tipo de estructuras y de tipos simples no tienen punteros, está prohibido aplicarles la función GetPointer(). También está prohibido pasar el puntero como argumento de la función. En todos los casos mencionados el compilador avisará sobre un error.
El intento de llamar a un puntero incorrecto lleva a la terminación crítica del programa, con lo cual es necesario usar la función CheckPointer() antes de utilizar un puntero. Un puntero puede ser incorrecto en las siguientes ocasiones:
Esta función puede ser utilizada para comprobar la validez del puntero. Un valor diferente a cero garantiza que el puntero puede ser utilizado para acceder.
Ejemplo:
Véase también
Punteros a objetos, Comprobación de puntero a objeto, Operador de eliminación de objeto delete