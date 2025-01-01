DocumentaciónSecciones
StringFill

Llena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // cadena para llenar
   ushort    character         // símbolos que van a llenar la cadena
   );

Parámetros

string_var

[in][out]  Cadena que va a ser llenada con símbolos especificados.

character

[in]  Símbolo con el que va a ser llenada la cadena.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Llenar una cadena en el lugar significa que los símbolos se insertan directamente en la cadena sin operaciones intermedias de creación de unas nuevas cadenas y sin copiado. Esto permite ahorrar el tiempo de trabajo con una cadena en dicha función.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Resultado
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

Véase también

StringBufferLen, StringLen, StringInit