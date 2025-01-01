StringFill

Llena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar.

bool StringFill(

string& string_var,

ushort character

);

Parámetros

string_var

[in][out] Cadena que va a ser llenada con símbolos especificados.

character

[in] Símbolo con el que va a ser llenada la cadena.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Llenar una cadena en el lugar significa que los símbolos se insertan directamente en la cadena sin operaciones intermedias de creación de unas nuevas cadenas y sin copiado. Esto permite ahorrar el tiempo de trabajo con una cadena en dicha función.

Ejemplo:

void OnStart()

{

string str;

StringInit(str,20,'_');

Print("str = ",str);

StringFill(str,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));

}

// Resultado

// str = ____________________

// str = : StringBufferLen(str) = 20

//

Véase también

StringBufferLen, StringLen, StringInit