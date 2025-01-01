- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringFill
Llena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar.
|
bool StringFill(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena que va a ser llenada con símbolos especificados.
character
[in] Símbolo con el que va a ser llenada la cadena.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Llenar una cadena en el lugar significa que los símbolos se insertan directamente en la cadena sin operaciones intermedias de creación de unas nuevas cadenas y sin copiado. Esto permite ahorrar el tiempo de trabajo con una cadena en dicha función.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Véase también