- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres.
string DoubleToString(
Parámetros
value
[in] Valor con punto flotante.
digits
[in] Formato de precisión. Si el valor digits se encuentra dentro del rango de 0 a 16, obtenemos la representación literal del número con la cantidad especificada de dígitos después del punto. Si el valor digits se encuentra dentro del rango de -1 a -16, obtenemos la representación literal del número en el formato científico con la cantidad especificada de dígitos después del punto. En todos los demás casos, el valor literal del número tendrá 8 dígitos después del punto.
Valor devuelto
Cadena que contiene representación de símbolos del número en el formato de precisión especificado.
Ejemplo:
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
Véase también