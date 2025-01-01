DoubleToString

Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Parámetros

value

[in] Valor con punto flotante.

digits

[in] Formato de precisión. Si el valor digits se encuentra dentro del rango de 0 a 16, obtenemos la representación literal del número con la cantidad especificada de dígitos después del punto. Si el valor digits se encuentra dentro del rango de -1 a -16, obtenemos la representación literal del número en el formato científico con la cantidad especificada de dígitos después del punto. En todos los demás casos, el valor literal del número tendrá 8 dígitos después del punto.

Valor devuelto

Cadena que contiene representación de símbolos del número en el formato de precisión especificado.

Ejemplo:

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Véase también

NormalizeDouble, StringToDouble