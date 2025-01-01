- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoTick
Devuelve precios corrientes para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick.
bool SymbolInfoTick(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo.
tick
[out] Referencia a una estructura del tipo MqlTick, en la que serán colocados los precios corrientes y la hora de la última renovación de precios.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Ejemplo:
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"