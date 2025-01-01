Trabajo con la base de datos

Las funciones para trabajar con las bases de datos usan el popular y sencillo motor SQLite. La comodidad de este motor reside en que toda la base de datos se encuentra en un único archivo en el disco duro de la computadora del usuario.

Con la ayuda de estas funciones, resulta muy sencillo crear recuadros, añadir datos a estos, realizar modificaciones y generar muestras con solicitudes SQL simples:

obtener la historia comercial y las cotizaciones en cualquier formato,

guardar los resultados de la optimización y la simulación,

preparar e intercambiar datos con otros paquetes analíticos,

guardar los ajustes y estados de los programas MQL5.

Además, en las solicitudes se pueden utilizar funciones estadísticas y matemáticas.

Las funciones para trabajar con las bases de datos permiten sustituir las operaciones más repetidas en cuanto al procesamiento de grandes matrices de datos por solicitudes SQL, lo cual posibilita en muchos casos, en lugar de programar complejos ciclos y comparaciones, usar las llamadas de DatabaseExecute/DatabasePrepare. Para obtener fácilmente los resultados de la solicitud en una estructura ya preparada, use la función DatabaseReadBind, que permite leer directamente todos los campos de la entrada en una sola llamada.

Para acelerar las operaciones de lectura, registro y modificación de la base de datos, es posible abrir/crear en la memoria operativa con la bandera DATABASE_OPEN_MEMORY, pero, en este caso, la base estará disponible en un programa concreto y no se dividirá con ningún otro. Al trabajar con las bases de datos que se encuentran en el disco duro, es necesario envolver las inserciones/cambios masivos de datos en las transacciones con la ayuda de DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback, lo cual ofrece una velocidad cientos de veces superior.

Para empezar a trabajar con estas funciones, basta con leer el artículo SQLite: trabajo nativo con bases de datos en SQL en MQL5.

Función Acción DatabaseOpen Abre o crea una base de datos en el archivo indicado DatabaseClose Cierra una base de datos DatabaseImport Importa a un recuadro los datos de un archivo DatabaseExport Exporta un recuadro o el resultado de la ejecución de una solicitud SQL a un archivo CSV DatabasePrint Imprime el recuadro o resultado de la ejecución de una solicitud SQL en el diario de expertos DatabaseTableExists Comprueba la presencia de un recuadro en la base de datos DatabaseExecute Ejecuta una solicitud a la base de datos indicada DatabasePrepare Crea el manejador de una solicitud, que después puede ser ejecutada con la ayuda de DatabaseRead() DatabaseReset Resetea la solicitud a su estado inicial, igual que tras la llamada de DatabasePrepare() DatabaseBind Establece el valor de un parámetro en la solicitud DatabaseBindArray Establece una matriz como valor del parámetro. DatabaseRead Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud DatabaseReadBind Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta DatabaseFinalize Elimina la solicitud creada en DatabasePrepare() DatabaseTransactionBegin Comienza la ejecución de una transacción DatabaseTransactionCommit Finaliza la ejecución de una transacción DatabaseTransactionRollback Ejecuta el retroceso de una transacción DatabaseColumnsCount Obtiene el número de campos en una solicitud DatabaseColumnName Obtiene el nombre de un campo según el número DatabaseColumnType Obtiene el tipo de un campo según el número DatabaseColumnSize Obtiene el tamaño del campo en bytes DatabaseColumnText Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de línea DatabaseColumnInteger Obtiene de la entrada actual un valor del tipo int DatabaseColumnLong Obtiene de la entrada actual un valor del tipo long DatabaseColumnDouble Obtiene de la entrada actual un valor del tipo double DatabaseColumnBlob Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de matriz

Funciones estadísticas:

mode – moda

median – mediana (percentil 50)

percentile_25 – percentil 25

percentile_75 – percentil 75

percentile_90 – percentil 90

percentile_95 – percentil 95

percentile_99 – percentil 99

stddev o stddev_samp – desviación estándar de la muestra

stddev_pop – desviación estándar de la población

variance or var_samp – varianza de la muestra

var_pop – varianza de la población

Funciones matemáticas

acos(X) — arcocoseno en radianes

acosh(X) — arcocoseno hiperbólico

asin(X) — arcoseno en radianes

asinh(X) — arcoseno hiperbólico

atan(X) — arcotangente en radianes

atan2(X,Y) — arcotangente en radianes de la relación X/Y

atanh(X) — arcotangente hiperbólico

ceil(X) — redondeo hasta el número entero superior

ceiling(X) — redondeo hasta el número entero superior

cos(X) — coseno del ángulo en radianes

cosh(X) — coseno hiperbólico

degrees(X) — convierte los radianes en un ángulo

exp(X) — función exponencial

floor(X) — redondeo hasta el número entero inferior

ln(X) — logaritmo natural

log(B,X) — logaritmo de base indicada

log(X) — logaritmo decimal

log10(X) — logaritmo decimal

log2(X) — logaritmo de base 2

mod(X,Y) — remanente de la división

pi() — número Pi aproximado

pow(X,Y) — potencia de base indicada

power(X,Y) — potencia de base indicada

radians(X) — convierte un ángulo en radianes

sin(X) — seno de un ángulo en radianes

sinh(X) — seno hiperbólico

sqrt(X) — raíz cuadrada

tan(X) — tangente de un ángulo en radianes

tanh(X) — tangente hiperbólica

trunc(X) — recorta hasta el número entero más próximo a 0

Ejemplo: