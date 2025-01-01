DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones comunesCryptDecode 

CryptDecode

Conversión inversa de los datos del array obtenido a través de la función CryptEncode().

int  CryptDecode(
   ENUM_CRYPT_METHOD   method,        // método de conversión
   const uchar&        data[],        // array fuente
   const uchar&        key[],         // clave de cifrado
   uchar&              result[]       // array receptor
   );

Parámetros

method

[in]  Método de conversión. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CRYPT_METHOD.

data[]

[in]  Array fuente.

key[]

[in]  Clave de cifrado.

result[]

[out]  Array receptor.

Valor devuelto

Número de bytes en el array receptor, o 0 en caso del error. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

input string InpKey = "ABCDEFG";  // Encryption key
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";
   uchar src[],dst[],key[];
 
//--- preparando la clave de cifrado
   StringToCharArray(InpKey,key);
//--- preparando el array de origen src[]
   StringToCharArray(text,src);
//--- mostrando los datos de origen
   PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
 
//--- cifrando el array src[] con el método DES con una clave key[] de 56 bits
   int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);
 
//--- comprobando los resultados del cifrado
   if(res>0)
     {
      //--- mostrando los datos cifrados
      PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));
      //--- descifrando el array dst[] con el método DES con una clave key[] de 56 bits
      res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);
      //--- comprobamos el resultado
      if(res>0)
        {
         //--- mostrando los datos descifrados
         PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
        }
      else
         Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());
     }
   else
      Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ArrayToHex                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)
  {
   string res="";
 
//--- comprobando el tamaño
   if(count<0 || count>ArraySize(arr))
      count=ArraySize(arr);
 
//--- convirtiendo en una cadena hexadecimal
   for(int i=0i<counti++)
      res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);
 
   return(res);
  }

Véase también

Operaciones con arrays, CryptEncode()