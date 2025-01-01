FileMove

Mueve un archivo de una carpeta local o compartida a otra carpeta.

bool FileMove(

const string src_file_name,

int common_flag,

const string dst_file_name,

int mode_flags

);

Parámetros

src_file_name

[in] Nombre del archivo a mover/renombrar.

common_flag

[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local (common_flag=0).

dst_file_name

[in] Nombre del archivo resultante.

mode_flags

[in] Banderas de acceso. El parámetro puede contener sólo 2 banderas: FILE_REWRITE y/o FILE_COMMON - las demás banderas se ignoran. Si el archivo ya existe y la bandera FILE_REWRITE no ha sido especificada, el archivo no se regrabará, y la función devolverá false.

Valor devuelto

En caso de fallo la función devuelve false.

Nota

Por razones de seguridad el trabajo con los archivos en el lenguaje MQL5 se encuentra bajo un estricto control. Los archivos con los que se realizan las operaciones de archivos utilizando los medios del lenguaje MQL5 no pueden estar fuera del entorno protegido de archivos (file sandbox).

Si el archivo nuevo ya existía, el copiado va a realizarse dependiendo de la presencia de la bandera FILE_REWRITE en el parámetro mode_flags.

Ejemplo:

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string InpSrcName="data.txt";

input string InpDstName="newdata.txt";

input string InpSrcDirectory="SomeFolder";

input string InpDstDirectory="OtherFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string local=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string common=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

//--- obtenemos las rutas de archivos

string src_path;

string dst_path;

StringConcatenate(src_path,InpSrcDirectory,"//",InpSrcName);

StringConcatenate(dst_path,InpDstDirectory,"//",InpDstName);

//--- comprobamos si existe el archivo de la fuente (si no, a salir)

if(FileIsExist(src_path))

PrintFormat("%s file exists in the %s\\Files\\%s folder",InpSrcName,local,InpSrcDirectory);

else

{

PrintFormat("Error, %s source file not found",InpSrcName);

return;

}

//--- comprobamos si existe el archivo del resultado

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON))

{

PrintFormat("%s file exists in the %s\\Files\\%s folder",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- el archivo existe, hay que realizar el traslado con la bandera FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON|FILE_REWRITE))

PrintFormat("%s file moved",InpSrcName);

else

PrintFormat("Error! Code = %d",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("%s file does not exist in the %s\\Files\\%s folder",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- el archivo no existe, el traslado se realiza sin la bandera FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON))

PrintFormat("%s file moved",InpSrcName);

else

PrintFormat("Error! Code = %d",GetLastError());

}

//--- ahora el archivo ya ha sido movido, vamos a comprobarlo

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON) && !FileIsExist(src_path,0))

Print("Success!");

else

Print("Error!");

}

Véase también

FileIsExist