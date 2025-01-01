Funciones del calendario económico

En este apartado se describen las funciones para trabajar con el Calendario Económico, disponible directamente en la plataforma MetaTrader. El calendario económico es una enciclopedia ya preparada que contiene las descripciones de los más importantes indicadores macroeconómicos, sus fechas de salida y su nivel de importancia. Los valores actuales de los indicadores macroeconímicos llegan a la plataforma MetaTrader justo tras su publicación, y se representan en un gráfico en forma de rótulos: esto permitirá monitorear visualmente los índices necesarios en función del país, la divisa y la importancia.

Todas las funciones para trabajar con el Calendario Económico utilizan la hora del servidor comercial (TimeTradeServer). Esto significa que la hora en la estructura MqlCalendarValue y los parámetros de entrada de hora en las funciones CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory se establecen en el huso horario del servidor comercial, y no en la hora local del usuario.

Las funciones del Calendario Económico permiten analizar de forma automática los eventos entrantes según nuestros propios criterios de importancia, y también en función de los países/divisas requeridos.