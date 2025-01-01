- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
Obtiene la descripción del país según su identificador.
|
bool CalendarCountryById(
Parámetros
country_id
[in] Identificador del país según el estándar ISO 3166-1.
country
[out] Variable del tipo MqlCalendarCountry para obtener la descripción del país.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (error general del sistema de ejecución),
- 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (el país no ha sido encontrado),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo).
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ver también