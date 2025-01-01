SignalInfoGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal.

long SignalInfoGetInteger(

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER property_id,

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

Valor devuelto

Valor del tipo integer de la propiedad especificada de los ajustes del copiado de la señal.