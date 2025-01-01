Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextGetDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetDepth
Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado.
bool DXContextGetDepth(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
image
[out] Matriz de valores del búfer de profundidad del frame dibujado.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
El búfer retornado contiene en unidades relativas (de 0.0 a 1.0) la profundidad de cada píxel del frame dibujado que puede ser obtenido en DXContextGetColors().