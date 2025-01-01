DXContextGetDepth

Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado.

bool DXContextGetDepth(

int context,

float& image[]

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

image

[out] Matriz de valores del búfer de profundidad del frame dibujado.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El búfer retornado contiene en unidades relativas (de 0.0 a 1.0) la profundidad de cada píxel del frame dibujado que puede ser obtenido en DXContextGetColors().