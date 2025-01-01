DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextGetDepth 

DXContextGetDepth

Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado.

bool  DXContextGetDepth(
   int     context,      // manejador para el contexto gráfico   
   float&  image[]       // matriz de valores de profundidad 
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

image

[out]  Matriz de valores del búfer de profundidad del frame dibujado.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El búfer retornado contiene en unidades relativas (de 0.0 a 1.0) la profundidad de cada píxel del frame dibujado que puede ser obtenido en DXContextGetColors().