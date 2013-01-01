//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros para obtener datos desde el terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de divisas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tiempo

input int InpMAPeriod=14; // período de la media móvil

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo del precio

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos

//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo

input string InpFileName="RSI.csv"; // nombre del archivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // fecha del fin de copiado de datos

double rsi_buff[]; // array de los valores del indicador

datetime date_buff[]; // array de las fechas del indicador

int rsi_size=0; // tamaño de arrays del indicador

//--- tiempo de finalización - actual

date_finish=TimeCurrent();

//--- obtenemos el manejador del indicador RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- fallo al obtener el manejador del indicador

PrintFormat("Error al obtener el manejador del indicador. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- seguimos en el ciclo hasta que el indicador no termine de calcular todos sus valores

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // retardo para que al indicador le de tiempo a calcular sus valores

//--- copiamos los valores del indicador de un período determinado

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores del indicador. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copiamos el tiempo correspondiente para los valores del indicador

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores del tiempo. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- liberamos la memoria que ocupa el indicador

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- obtenemos el tamaño del búfer

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- abrimos el archivo para escribir los valores del indicador (si no existe, se crea automáticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);

PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- preparamos variables auxiliares

string str="";

bool is_formed=false;

//--- escribimos las fechas de formación de las zonas de sobrecompra y sobreventa

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- prueba de los valores del indicador

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- si es el primer valor en esta área

if(!is_formed)

{

//--- añadimos el valor y la fecha

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- paso a la siguiente iteración del ciclo

continue;

}

//--- prueba de la bandera

if(is_formed)

{

//--- la cadena está formada, la escribimos en el archivo

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Datos grabados, el archivo %s cerrado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());

}