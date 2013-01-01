- FileSelectDialog
FileWriteString
Esta función escribe el valor del parámetro del tipo string en un archivo del tipo BIN, CSV o TXT desde la posición actual del puntero de archivos. En el caso de la escritura en los archivos del tipo CSV o TXT: si en la cadena se encuentra el símbolo '\n' (LF) sin el símbolo '\r' (CR) que le precede, entonces antes del símbolo '\n' se añade el correspondiente símbolo '\r'.
uint FileWriteString(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
text_string
[in] Cadena.
length=-1
[in] Número de símbolos que hay que escribir. Este parámetro es necesario para escribir una cadena en el archivo del tipo BIN. Si el tamaño no está especificado, se escribe la cadena entera sin el 0 final. Si el tamaño especificado es menos que longitud de la cadena, se escribe una parte de la cadena sin 0 final. Si el tamaño especificado es más que longitud de la cadena, entonces la cadena se complementa con la cantidad de ceros correspondiente. Este parámetro se ignora para los archivos CSV y TXT y la cadena se escribe en su totalidad.
Valor devuelto
En caso del éxito la función devuelve el número de bytes escritos. El puntero de archivos se mueve a esta misma cantidad de bytes.
Nota
Hay que tener en cuenta que cuando escribimos en un archivo abierto con la bandera FILE_UNICODE (o sin bandera FILE_ANSI), el número de bytes escritos será doble del número de caracteres de cadena escritos. Cuando escribimos en un archivo abierto con la bandera FILE_ANSI, el número de bytes escritos va a coincidir con el número de símbolos de cadena que han sido escritos.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también