Conversión de datos

Se trata de un grupo de funciones encargadas de transformar datos de un formato al otro.

Sobre todo hay que destacar la función NormalizeDouble() que proporciona la precisión necesaria a la hora representar el precio. En las operaciones comerciales no se puede utilizar los precios no normalizados cuya precisión supera la requerida por el servidor comercial, aunque sea por un dígito.

Función

Acción

CharToString

Conversión del código del símbolo a una cadena de un carácter

DoubleToString

Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres con una precisión especificada

EnumToString

Conversión del valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres

NormalizeDouble

Redondeo de un número con punto flotante hasta una precisión especificada

StringToDouble

Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo double

StringToInteger

Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo long

StringToTime

Conversión de una cadena que contiene la hora y/o la fecha en el formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" al número del tipo datetime

TimeToString

Conversión del valor que contiene el tiempo en segundos transcurridos desde el 01.01.1970 a la cadena con el formato "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString

Conversión del valor del tipo entero a una cadena de longitud definida

ShortToString

Conversión del código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter

ShortArrayToString

Copia una parte del array en una cadena

StringToShortArray

Copia caracteres de una cadena en una parte especificada de un array del tipo ushort

CharArrayToString

Conversión del código del símbolo (ansi) a una cadena de un carácter

StringToCharArray

Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte seleccionada de un array del tipo uchar

CharArrayToStruct

Copia una matriz del tipo uchar a una estructura POD

StructToCharArray

Copia una estructura POD a una matriz de tipo uchar

ColorToARGB

Conversión del tipo color al tipo uint para conseguir la representación del color ARGB.

ColorToString

Conversión de valores de colores a una cadena del tipo "R,G,B"

StringToColor

Conversión de una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color

StringFormat

Conversión de un número a una cadena conforme al formato especificado

Véase también

Uso de página de código