Conversión de datos

Se trata de un grupo de funciones encargadas de transformar datos de un formato al otro.

Sobre todo hay que destacar la función NormalizeDouble() que proporciona la precisión necesaria a la hora representar el precio. En las operaciones comerciales no se puede utilizar los precios no normalizados cuya precisión supera la requerida por el servidor comercial, aunque sea por un dígito.

Función Acción CharToString Conversión del código del símbolo a una cadena de un carácter DoubleToString Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres con una precisión especificada EnumToString Conversión del valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres NormalizeDouble Redondeo de un número con punto flotante hasta una precisión especificada StringToDouble Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo double StringToInteger Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo long StringToTime Conversión de una cadena que contiene la hora y/o la fecha en el formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" al número del tipo datetime TimeToString Conversión del valor que contiene el tiempo en segundos transcurridos desde el 01.01.1970 a la cadena con el formato "yyyy.mm.dd hh:mi" IntegerToString Conversión del valor del tipo entero a una cadena de longitud definida ShortToString Conversión del código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter ShortArrayToString Copia una parte del array en una cadena StringToShortArray Copia caracteres de una cadena en una parte especificada de un array del tipo ushort CharArrayToString Conversión del código del símbolo (ansi) a una cadena de un carácter StringToCharArray Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte seleccionada de un array del tipo uchar CharArrayToStruct Copia una matriz del tipo uchar a una estructura POD StructToCharArray Copia una estructura POD a una matriz de tipo uchar ColorToARGB Conversión del tipo color al tipo uint para conseguir la representación del color ARGB. ColorToString Conversión de valores de colores a una cadena del tipo "R,G,B" StringToColor Conversión de una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color StringFormat Conversión de un número a una cadena conforme al formato especificado

