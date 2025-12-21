Calendario económico

CalendarioSecciones
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.21 23:00, EUR, Balance Comercial, Actual: €​-4.693 B, Pronóstico: €​-5.562 B, Anterior: €​-6.001 B
2025.12.22 07:00, NOK, Tasa de Desempleo, Actual: 4.5%, Pronóstico: 4.8%, Anterior: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, IPC a/a, Actual: 1.2%, Pronóstico: 1.3%, Anterior: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI m/m, Actual: 1.0%, Pronóstico: 0.0%, Anterior: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, Índice de Precios al Productor a/a, Actual: -0.2%, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, Índice de Confianza del Consumidor de la FGV, Pronóstico: 8.2, Anterior: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, Informe del BCB sobre Tendencias de Mercado
2025.12.22 12:00, MXN, Actividad Económica m/m, Actual: 1.0%, Pronóstico: 0.1%, Anterior: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Actividad Económica no ajustada a variaciones estacionales a/a, Actual: 1.7%, Pronóstico: -0.4%, Anterior: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) m/m, Actual: 0.9%, Pronóstico: 0.5%, Anterior: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) a/a, Actual: 6.1%, Pronóstico: 4.8%, Anterior: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Precios de Materias Primas m/m, Actual: 0.3%, Pronóstico: -0.1%, Anterior: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, Índice de Precios de Materias Primas a/a, Actual: 6.4%, Pronóstico: 1.8%, Anterior: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 3 Meses, Actual: 3.560%, Anterior: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 6 Meses, Actual: 3.485%, Anterior: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años, Actual: 3.499%, Anterior: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, Media Truncada del IPC Básico del BoJ a/a, Actual: 2.2%, Pronóstico: 2.5%, Anterior: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, Media Ponderada del IPC Básico a/a, Actual: 1.3%, Pronóstico: 1.8%, Anterior: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, IPC a/a, Actual: 1.2%, Pronóstico: 0.9%, Anterior: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Índice de Precios de Importación m/m, Actual: 0.5%, Pronóstico: 0.7%, Anterior: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Índice de Precios de Importación a/a, Actual: -1.9%, Pronóstico: -2.8%, Anterior: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Índice de Precios de Exportación m/m, Actual: 0.2%, Pronóstico: -0.1%, Anterior: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Índice de Precios de Exportación a/a, Actual: 0.3%, Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, Deuda Pública General de Préstamos Nacionales a/a, Actual: 3.9%, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI m/m, Actual: 1.2%, Pronóstico: -0.1%, Anterior: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, Índice de Precios al Productor a/a, Actual: -1.4%, Pronóstico: -1.1%, Anterior: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, Producto Interior Bruto t/t, Actual: 0.6%, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, Producto Interior Bruto a/a, Actual: 2.8%, Pronóstico: 2.8%, Anterior: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, Índice de Precios al Productor a/a, Actual: -2.5%, Pronóstico: -1.5%, Anterior: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, Balanza Comercial no Comunitaria, Actual: €​6.918 B, Anterior: €​5.466 B
2025.12.23 12:00, BRL, IPC a mitad de mes m/m, Actual: 0.25%, Pronóstico: 0.39%, Anterior: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, IPC a mitad de mes a/a, Actual: 4.41%, Pronóstico: 4.64%, Anterior: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, IPC de Primera Mitad de Mes m/m, Actual: 0.17%, Pronóstico: 0.26%, Anterior: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, IPC Básico de Primera Mitad de Mes m/m, Actual: 0.31%, Pronóstico: 0.19%, Anterior: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales, Actual: $​0.663 B, Pronóstico: $​-1.435 B, Anterior: $​0.606 B
2025.12.23 12:00, MXN, Balance Comercial
2025.12.23 13:30, CAD, PIB m/m, Actual: -0.3%, Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, Producto Interior Bruto a/a, Actual: 0.4%, Pronóstico: 0.6%, Anterior: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Producto Interior Bruto t/t, Actual: 4.3%, Anterior: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Deflactor del PIB t/t, Actual: 3.8%, Anterior: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Índice Básico de Precio del PCE m/m, Actual: 2.9%, Anterior: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, Índice de Precio del PCE m/m, Actual: 2.8%, Anterior: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Consumo Personal Real t/t, Actual: 3.5%, Anterior: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Ganancias Empresariales t/t, Actual: 4.4%, Pronóstico: 0.3%, Anterior: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, PIB Ventas t/t, Actual: 4.6%, Anterior: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bienes Duraderos m/m, Actual: -2.2%, Pronóstico: 1.2%, Anterior: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos Básicos de Bienes Buraderos m/m, Actual: 0.2%, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bienes Duraderos excl. Defensa m/m, Actual: -1.5%, Pronóstico: 0.9%, Anterior: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Pedidos de Bienes de Capital no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m, Actual: 0.5%, Pronóstico: -0.2%, Anterior: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Envíos de Bienes de Capital no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m, Actual: 0.7%, Pronóstico: 1.1%, Anterior: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Producción Industrial de la Fed m/m, Actual: 0.1%, Pronóstico: 0.0%, Anterior: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Fed, Actual: 76.0%, Pronóstico: 76.0%, Anterior: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Producción Manufacturera de la Fed m/m, Actual: 0.0%, Pronóstico: -0.3%, Anterior: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Producción Industrial de la Fed a/a, Actual: -0.1%, Pronóstico: 1.0%, Anterior: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, Índice de Confianza del Consumidor de la CB, Actual: 89.1, Pronóstico: 83.4, Anterior: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Ingresos por Servicios de la Fed de Richmond
2025.12.23 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 52 Semanas, Actual: 3.380%, Anterior: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años, Actual: 3.747%, Anterior: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, Índice de Confianza del Consumidor, Actual: 109.9, Pronóstico: 108.4, Anterior: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, Índice de Precios de Servicios Corporativos del BoJ a/a, Actual: 2.7%, Pronóstico: 2.9%, Anterior: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, Actas de la Reunión sobre Política Monetaria y Crediticia del Banco de Japón
2025.12.24 00:00, BRL, Nochebuena
2025.12.24 00:00, SEK, Nochebuena
2025.12.24 01:00, CNY, Nuevos Préstamos del PBC, Pronóstico: ¥​-0.050 T, Anterior: ¥​-0.020 T
2025.12.24 01:00, CNY, Base Monetaria M2 del PBC a/a, Pronóstico: 8.1%, Anterior: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, Crecimiento de Nuevos Préstamos del PBC a/a, Pronóstico: 6.4%, Anterior: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, Índice Coincidente
2025.12.24 05:00, JPY, Índice Principal
2025.12.24 05:00, JPY, Índice Coincidente m/m
2025.12.24 05:00, JPY, Índice de Liderazgo m/m
2025.12.24 10:30, INR, Masa Monetaria M3 del RBI a/a
2025.12.24 12:00, MXN, Tasa de Desempleo, Pronóstico: 2.6%, Anterior: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales, Pronóstico: 2.6%, Anterior: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo, Actual: 214 K, Pronóstico: 227 K, Anterior: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo, Actual: 1.923 M, Pronóstico: 1.844 M, Anterior: 1.885 M
2025.12.24 13:30, USD, Número Medio de Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo en 4 semanas, Actual: 216.750 K, Pronóstico: 220.796 K, Anterior: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 4 Semanas, Actual: 3.570%, Anterior: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 8 Semanas, Actual: 3.585%, Anterior: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo, Pronóstico: -1.190 M, Anterior: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing, Pronóstico: 0.067 M, Anterior: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en la Importación de Petróleo, Pronóstico: 0.548 M, Anterior: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Combustible Destilado, Pronóstico: 0.321 M, Anterior: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible Destilado, Pronóstico: 0.652 M, Anterior: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Gasolina, Pronóstico: -0.145 M, Anterior: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción, Pronóstico: -0.051 M, Anterior: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, AIE Cambios en las Reservas de Gasolina, Pronóstico: 1.959 M, Anterior: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de la EIA, Anterior: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, Cambio en la Tasa de Utilización de las Refinerías de la EIA, Anterior: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, Balanza Presupuestaria, Actual: $​-2.278 B, Pronóstico: $​-0.659 B, Anterior: $​-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, Balanza Presupuestaria, Año Fiscal, Actual: $​-18.369 B, Pronóstico: $​-14.599 B, Anterior: $​-16.091 B
2025.12.24 16:30, USD, Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años, Actual: 3.930%, Anterior: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, Inversión en Bonos Extranjeros, Actual: ¥​103.0 B, Anterior: ¥​355.8 B
2025.12.24 23:50, JPY, Inversión Extranjera en Acciones de Japón, Actual: ¥​-1234.8 B, Anterior: ¥​214.2 B
2025.12.25 00:00, AUD, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, BRL, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, CAD, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, HKD, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, INR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, KRW, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, MXN, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, NZD, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, NOK, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, SGD, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, ZAR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, SEK, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, CHF, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, GBP, Día de Navidad
2025.12.25 00:00, USD, Día de Navidad
2025.12.25 05:00, JPY, Pedidos de Construcción a/a, Actual: 9.5%, Pronóstico: 10.6%, Anterior: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción de Nueva Vivienda a/a, Actual: -8.5%, Pronóstico: 8.9%, Anterior: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción Anualizada de Nueva Vivienda, Actual: 0.718 M, Anterior: 0.803 M
2025.12.25 15:30, USD, AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural, Pronóstico: -226 B, Anterior: -167 B
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.0%, Pronóstico: 1.7%, Anterior: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a, Actual: 2.6%, Pronóstico: 3.2%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice Básico de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.3%, Pronóstico: 2.8%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tasa de Desempleo, Actual: 2.6%, Pronóstico: 2.4%, Anterior: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, IPC de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m, Actual: -0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Proporción de Solicitantes de Empleo, Actual: 1.18, Pronóstico: 1.18, Anterior: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas Minoristas m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas minoristas a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Grandes Ventas Minorista a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Producción Industrial m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Producción industrial a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 1 mes de Antelación m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 2 meses de Antelación m/m
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2025.12.26 00:00, HKD, Primer día de la semana después de Navidad
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Día de la Buena Voluntad
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.26 00:00, CHF, Día de San Esteban
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Préstamos Bancarios a/a, Pronóstico: 11.7%, Anterior: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crecimiento de Depósitos a/a, Pronóstico: 10.1%, Anterior: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas de Divisa Extranjera, Pronóstico: $​702.918 B, Anterior: $​688.949 B
2025.12.26 17:30, BRL, Flujos de Divisa Extranjera
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes, Anterior: 406
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes, Anterior: 542
2025.12.27 01:30, CNY, Beneficio Industrial YTD a/a, Actual: 0.1%, Anterior: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, Resumen de las Opiniones del Banco de Japón
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, Balanza Comercial de Bienes, Pronóstico: Kr​0.0 B, Anterior: Kr​1.5 B
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide a/a, Pronóstico: 1.9%, Anterior: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, Exportaciones a/a, Pronóstico: 15.5%, Anterior: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importaciones a/a, Pronóstico: 16.2%, Anterior: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balance Comercial, Pronóstico: HK$​-33.725 B, Anterior: HK$​-39.900 B
2025.12.29 11:00, BRL, Índice de Inflación IGP-M de la FGV m/m, Pronóstico: 0.62%, Anterior: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Informe del BCB sobre Tendencias de Mercado
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 3 meses, Anterior: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 6 meses, Anterior: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses, Anterior: 2.146%
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes m/m, Pronóstico: -0.7%, Anterior: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes a/a, Pronóstico: -6.0%, Anterior: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Índice de Ventas de Viviendas Pendientes, Anterior: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice Manufacturero de la Fed de Dallas
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Importación de Petróleo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambios en las Reservas de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de la EIA
2025.12.29 15:30, USD, Cambio en la Tasa de Utilización de las Refinerías de la EIA
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 3 Meses, Anterior: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 6 Meses, Anterior: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, Posiciones Netas Especulativas de AUD de la CFTC
2025.12.29 20:30, BRL, Posiciones Netas Especulativas de BRL de la CFTC
2025.12.29 20:30, CAD, Posiciones Netas Especulativas de CAD de la CFTC
2025.12.29 20:30, JPY, Posiciones Netas Especulativas de JPY de la CFTC
2025.12.29 20:30, MXN, Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC
2025.12.29 20:30, NZD, Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC
2025.12.29 20:30, ZAR, Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC
2025.12.29 20:30, CHF, Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC
2025.12.29 20:30, GBP, Posiciones Netas Especulativas de GBP de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Cobre de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Plata de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Aluminio de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Maíz de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Gas Natural de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Soja de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Trigo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
2025.12.29 20:30, EUR, Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC
2025.12.29 21:00, KRW, Índice de Condiciones de la Manufactura del BOK, Pronóstico: 71, Anterior: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Producción Industrial m/m, Pronóstico: 3.1%, Anterior: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Producción industrial a/a, Pronóstico: -4.6%, Anterior: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.3%, Anterior: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice de Servicios m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: -0.6%

