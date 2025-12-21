¿Qué es el calendario económico? El Calendario Económico es una herramienta que contiene un calendario de importantes eventos económicos y publicaciones que afectan a los mercados financieros. Incluye información sobre los tipos de interés, los informes de empleo, la inflación y otros indicadores clave. Gracias al calendario incorporado y al widget especial MetaTrader 5, podrá estar siempre al tanto de las últimas noticias y tomar rápidamente decisiones comerciales con conocimiento de causa.

¿Cómo leer el calendario económico en Fórex? El calendario económico muestra la hora, la fecha y la importancia de las noticias y estadísticas económicas que afectan al mercado de divisas. Es importante prestar atención a los valores previstos y reales, así como a la importancia del evento (baja, media o alta). El calendario incorporado en MetaTrader 5 y el cómodo widget ayudan a los tráders a monitorear fácilmente estos eventos directamente en el terminal comercial o en su sitio web.