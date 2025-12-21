Importancia del evento
¿Qué es el calendario económico?
El Calendario Económico es una herramienta que contiene un calendario de importantes eventos económicos y publicaciones que afectan a los mercados financieros. Incluye información sobre los tipos de interés, los informes de empleo, la inflación y otros indicadores clave. Gracias al calendario incorporado y al widget especial MetaTrader 5, podrá estar siempre al tanto de las últimas noticias y tomar rápidamente decisiones comerciales con conocimiento de causa.
¿Cómo leer el calendario económico en Fórex?
El calendario económico muestra la hora, la fecha y la importancia de las noticias y estadísticas económicas que afectan al mercado de divisas. Es importante prestar atención a los valores previstos y reales, así como a la importancia del evento (baja, media o alta). El calendario incorporado en MetaTrader 5 y el cómodo widget ayudan a los tráders a monitorear fácilmente estos eventos directamente en el terminal comercial o en su sitio web.
¿Cómo comerciar con el calendario económico?
El calendario económico se utiliza para comerciar en función de las noticias o para evitar los riesgos asociados a la volatilidad del mercado en el momento de la publicación de los datos. Por ejemplo, si las cifras reales difieren mucho de las previsiones, el mercado puede reaccionar bruscamente, lo que abre oportunidades comerciales a corto plazo. Configure el cómodo widget del calendario económico MetaTrader 5 para reaccionar siempre a tiempo a los eventos importantes.