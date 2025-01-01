DocumentaciónSecciones
Funciones matemáticas

Conjunto de funciones matemáticas y trigonométricas.

Las funciones matemáticas se diseñaron originalmente para realizar operaciones matemáticas con cantidades escalares. Ahora la mayoría de estas funciones pueden utilizarse con los nuevos tipos de datos (matrices y vectores) MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. En este caso, la matriz o el vector se procesarán término a término. Ejemplo:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

En el caso de MathMod y MathPow, el segundo parámetro podrá ser un escalar, o una matriz o vector del tamaño correspondiente.

Función

Acción

MathAbs

Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado

MathArccos

Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes

MathArcsin

Devuelve el valor de arcseno de (x) en radianes

MathArctan

Devuelve el valor de arcotangente de (x) en radianes

MathArctan2

Devuelve en radianes el valor del ángulo cuya tangente es igual al cociente de los dos números especificados.

MathClassify

Devuelve el tipo de un número real

MathCeil

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba

MathCos

Devuelve el coseno de un número

MathExp

Devuelve el exponente de un número

MathFloor

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo

MathLog

Devuelve un logaritmo neperiano (natural)

MathLog10

Devuelve el logaritmo de un número en base 10

MathMax

Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos

MathMin

Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos

MathMod

Devuelve el resto real de la división de dos números

MathPow

Eleva la base a la potencia indicada

MathRand

Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767

MathRound

Redondea un número hasta el entero más cercano

MathSin

Devuelve el seno de un número

MathSqrt

Devuelve una raíz cuadrada

MathSrand

Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros

MathTan

Devuelve la tangente de un número

MathIsValidNumber

Verifica la correctitud de un número real

MathExpm1

Devuelve el valor de la expresión MathExp(x)-1

MathLog1p

Devuelve el valor de la expresión MathLog(1+x)

MathArccosh

Devuelve el valor del arcocoseno hiperbólico

MathArcsinh

Devuelve el valor del arcoseno hiperbólico

MathArctanh

Devuelve el valor de la arcotangente hiperbólica

MathCosh

Devuelve el coseno hiperbólico

MathSinh

Devuelve el seno hiperbólico

MathTanh

Devuelve la tangente hiperbólica

MathSwap

Cambia el orden de los bytes en un valor del tipo ushort/uint/ushort

