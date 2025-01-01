- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Funciones matemáticas
Conjunto de funciones matemáticas y trigonométricas.
Las funciones matemáticas se diseñaron originalmente para realizar operaciones matemáticas con cantidades escalares. Ahora la mayoría de estas funciones pueden utilizarse con los nuevos tipos de datos (matrices y vectores) MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. En este caso, la matriz o el vector se procesarán término a término. Ejemplo:
|
//---
En el caso de MathMod y MathPow, el segundo parámetro podrá ser un escalar, o una matriz o vector del tamaño correspondiente.
|
Función
|
Acción
|
Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado
|
Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes
|
Devuelve el valor de arcseno de (x) en radianes
|
Devuelve el valor de arcotangente de (x) en radianes
|
Devuelve en radianes el valor del ángulo cuya tangente es igual al cociente de los dos números especificados.
|
Devuelve el tipo de un número real
|
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba
|
Devuelve el coseno de un número
|
Devuelve el exponente de un número
|
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo
|
Devuelve un logaritmo neperiano (natural)
|
Devuelve el logaritmo de un número en base 10
|
Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos
|
Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos
|
Devuelve el resto real de la división de dos números
|
Eleva la base a la potencia indicada
|
Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767
|
Redondea un número hasta el entero más cercano
|
Devuelve el seno de un número
|
Devuelve una raíz cuadrada
|
Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros
|
Devuelve la tangente de un número
|
Verifica la correctitud de un número real
|
Devuelve el valor de la expresión MathExp(x)-1
|
Devuelve el valor de la expresión MathLog(1+x)
|
Devuelve el valor del arcocoseno hiperbólico
|
Devuelve el valor del arcoseno hiperbólico
|
Devuelve el valor de la arcotangente hiperbólica
|
Devuelve el coseno hiperbólico
|
Devuelve el seno hiperbólico
|
Devuelve la tangente hiperbólica
|
Cambia el orden de los bytes en un valor del tipo ushort/uint/ushort
|
Change the order of bytes in the ushort/uint/ushort types value