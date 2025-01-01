Funciones matemáticas

Conjunto de funciones matemáticas y trigonométricas.

Las funciones matemáticas se diseñaron originalmente para realizar operaciones matemáticas con cantidades escalares. Ahora la mayoría de estas funciones pueden utilizarse con los nuevos tipos de datos (matrices y vectores) MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. En este caso, la matriz o el vector se procesarán término a término. Ejemplo:

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

En el caso de MathMod y MathPow, el segundo parámetro podrá ser un escalar, o una matriz o vector del tamaño correspondiente.