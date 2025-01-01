- Estilos de indicadores en ejemplos
- Relación entre propiedades de indicador y funciones
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Establece el valor de la propiedad correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo string. Existen 2 variantes de la función.
Llamada con especificación del identificador de la propiedad.
|
bool IndicatorSetString(
Llamada con especificación del identificador y modificador de la propiedad.
|
bool IndicatorSetString(
Parámetros
prop_id
[in] Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Modificador de la propiedad especificada. Sólo las propiedades de niveles requieren un modificador.
prop_value
[in] Valor de la propiedad.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.
Nota
Cuando se utiliza la directiva #property la numeración de las propiedades (modificadores) se empieza desde 1 (un uno). Mientras que la función utiliza la numeración desde 0 (cero). Si el número del nivel no se establece de forma correcta, la visualización del indicador puede ser diferente de lo que está previsto.
Por ejemplo, para establecer la descripción del primer nivel horizontal utilice el índice cero:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - utilice el índice 0 para establecer la descripción de texto del primer nivel.
Ejemplo: indicador que establece el texto para los niveles horizontales del indicador.
|
#property indicator_separate_window
Véase también
Propiedades de indicadores personalizados, Propiedades de programas (#property)