DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Fecha y hora 

Fecha y hora

Es un grupo de funciones que se usan para trabajar con los datos del tipo datetime (el número entero que representa la cantidad de segundos han pasado desde 0 horas del 1 de Enero del año 1970).

Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.

Función

Acción

TimeCurrent

Devuelve la última hora conocida del servidor (la hora de llegada de la última cotización) en el formato datetime

TimeTradeServer

Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial

TimeLocal

Devuelve la hora local del ordenador en el formato datetime

TimeGMT

Devuelve la hora GMT en el formato datetime, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente

TimeDaylightSavings

Devuelve el indicio de cambio horario verano/invierno

TimeGMTOffset

Devuelve la diferencia actual entre la hora GMT y hora local del ordenador en segundos, teniendo en cuenta el cambio horario verano/invierno

TimeToStruct

Convierte un valor del tipo datetime a una variable del tipo de estructura MqlDateTime

StructToTime

Convierte  una variable del tipo de estructura MqlDateTime a un valor del tipo datetime