Fecha y hora
Es un grupo de funciones que se usan para trabajar con los datos del tipo datetime (el número entero que representa la cantidad de segundos han pasado desde 0 horas del 1 de Enero del año 1970).
Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.
|
Función
|
Acción
|
Devuelve la última hora conocida del servidor (la hora de llegada de la última cotización) en el formato datetime
|
Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial
|
Devuelve la hora local del ordenador en el formato datetime
|
Devuelve la hora GMT en el formato datetime, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente
|
Devuelve el indicio de cambio horario verano/invierno
|
Devuelve la diferencia actual entre la hora GMT y hora local del ordenador en segundos, teniendo en cuenta el cambio horario verano/invierno
|
Convierte un valor del tipo datetime a una variable del tipo de estructura MqlDateTime
|
Convierte una variable del tipo de estructura MqlDateTime a un valor del tipo datetime