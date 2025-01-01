StringCompare

Esta función compara dos cadenas de caracteres y devuelve el resultado de la comparación en forma de un número entero.

int StringCompare(

const string& string1,

const string& string2,

bool case_sensitive=true

);

Parámetros

string1

[in] La primera cadena.

string2

[in] La segunda cadena.

case_sensitive=true

[in] Selección del modo de sensibilidad a mayúsculas. Si es true, entonces "A">"a". Si es false, entonces "A"="a". Por defecto, el valor de este parámetro es igual a true.

Valor devuelto

-1 (menos uno), si string1<string2

0 (cero), si string1=string2

1 (uno), si string1>string2

Nota

Las cadenas se comparan carácter por carácter. Los caracteres se comparan en orden alfabético de acuerdo con la página de código actual.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- ¿Qué es más grande, una manzana o una casa?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- modo de sensibilidad a mayúsculas activado

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Comparación sensible a mayúsculas: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Comparación sensible a mayúsculas: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Comparación sensible a mayúsculas: %s = %s",s1,s2);

}



//--- modo de sensibilidad a mayúsculas desactivado

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Comparación no sensible a mayúsculas: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Comparación no sensible a mayúsculas: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Comparación no sensible a mayúsculas: %s = %s",s1,s2);

}

/* Resultado

Comparación sensible a mayúsculas: Apple < home

Comparación no sensible a mayúsculas: Apple < home

*/

}

Véase también

Tipo string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Uso de página de código