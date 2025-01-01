- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
Esta función compara dos cadenas de caracteres y devuelve el resultado de la comparación en forma de un número entero.
|
int StringCompare(
Parámetros
string1
[in] La primera cadena.
string2
[in] La segunda cadena.
case_sensitive=true
[in] Selección del modo de sensibilidad a mayúsculas. Si es true, entonces "A">"a". Si es false, entonces "A"="a". Por defecto, el valor de este parámetro es igual a true.
Valor devuelto
- -1 (menos uno), si string1<string2
- 0 (cero), si string1=string2
- 1 (uno), si string1>string2
Nota
Las cadenas se comparan carácter por carácter. Los caracteres se comparan en orden alfabético de acuerdo con la página de código actual.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Véase también
Tipo string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Uso de página de código